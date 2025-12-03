名嘴駁濱崎步「彩排說」關鍵原因曝 女星聽聞說法傻眼

日本天后濱崎步上海開唱，演唱會在前一天無預警取消。（圖為台北場演出照片；讀者提供／杜欣穎台北傳真）

日本天后濱崎步上海場演唱會，在開唱前一天無預警遭取消，不過她仍敬業的在沒有觀眾的場館，完成整場演出，事後卻遭陸媒打臉，表示只是彩排過程遭工作人員流出，雙方各執一詞讓人霧裡看花，如今有名嘴談及此事時，直接表示：「沒有看過彩排是穿著正式演出服裝的」，藝人「蠻牛太太」得知此說法後，在社群發聲作出解釋。

蠻牛太太在臉書發文一開頭就表示：「嚇屎(死)寶寶了」，一句話道出內心的震驚，她表示收看某談話節目時，內容提到有關濱崎步無人演出的後續發展時，突然有人反駁不可能是彩排，並用著嗤之以鼻的口吻指出：「從來沒有看過彩排是穿著正式演出服裝，萬一在排演的時候，服裝勾破了，明天演出怎麼辦」。

對於此說法大為震驚的蠻牛太太，趕緊上網搜尋教育部對「彩排」兩字的註解，「戲劇、舞蹈等正式演出前，最後一次的排演。所使用的服裝道具皆與正式演出時一樣」，得到解答後，讓她鬆了一口氣：「當年所學的專業知識，沒有通通還給老師」，接著疑似開酸：「這年頭會演是英雄，敢信口開河就是名嘴，失敬，失敬」。

對此，網友紛紛留言：「我們音樂會彩排也是著正式服裝」、「他肯定沒有看過真正的彩排」，蠻牛太太則是回覆：「當時他張口說得鏗鏘有力，要不是本科專業，連我都差點要信了」。

