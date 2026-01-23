名嘴一到日本就「高燒吐瀉全來」！網友神助攻「1招」救急

娛樂中心／吳宜庭報導



知名娛樂名嘴狄志為近日與家人赴日旅遊，原本規劃前往廣島、福岡展開旅程，未料旅途一開始便身體不適。他在社群平台發文透露，尚在飛機上就出現嘔吐、腹瀉症狀，下機後狀況未見改善，搭乘新幹線抵達福岡後更是一路狂吐，伴隨頭痛、喉嚨痛與全身發熱，疑似出現B型流感症狀，讓不少粉絲擔心，紛紛留言關心並提供協助。









日本行第一天就倒下！名嘴「高燒吐瀉三連擊」PO文求援…網友「1招」神救援

一名「潛水媽媽」粉絲見狄志為求助後，主動協助聯繫線上醫療平台，讓他相當感動。（圖／翻攝自狄志為臉書）

狄志為表示，自己原本隨身攜帶退燒與感冒藥，但因症狀加劇、身體明顯虛弱，決定預約線上看診。一名平時鮮少留言的「潛水媽媽」粉絲看到他的求助貼文後，主動前往線上醫療平台請工作人員協助安排，讓他相當感動，直呼「我何德何能」。經線上醫師診斷後，對方立刻提供處方箋，讓他前往距離飯店最近的藥局領取克流感藥物。從他分享的照片可見，日本藥局環境整潔明亮，藥師也耐心協助取藥，讓他在異地獲得即時醫療支援。









經過一整晚的折騰，狄志為的病況終於逐漸好轉，體溫明顯下降。他透露，醫師叮囑克流感必須完整服用療程，「寧可錯殺，也不放過」，以防病情反覆。這場突如其來的大病也讓他幾乎失去食慾，坦言24小時內只吃了兩口丼飯，其餘時間都在吞藥。他表示，「這是一個難得、也是我不想要的體驗，但既然有過這個經驗，就知道出國更需要做什麼樣的準備、或者是遇到了可以透過什麼樣的方法來解決」，讓他深刻體會出國前準備的重要性，也特別感謝老天爺保佑、熱心網友的即時幫忙，並心疼向妻子告白：「也辛苦夫人了，要照顧孩子還要照顧我…」。

