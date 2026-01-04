名場面不輸A-Lin！台東縣長饒慶鈴「熱情致詞」被挖出 網笑：絕對有喝

娛樂中心／綜合報導

A-Lin在台東跨年晚會一度化身主持人，逗趣反應讓現場人笑翻。（圖／台東縣政府提供）

2026台東跨年晚會今年由天后張惠妹領軍回到家鄉演出，超強卡司包含歌后A-Lin（黃麗玲）、戴愛玲，讓網友大讚今年台東縣的跨年晚會「封神」。其中，A-Lin在台上大膽開台東縣長饒慶鈴玩笑，爆笑片段在網路上瘋傳。值得一提的是，後續有網友翻出饒慶鈴過去出席活動的影片，忍不住笑虧：「縣長應該也有喝」。

饒慶鈴過往失控片段遭挖。（記者／楊士宜攝影）

A-Lin在台東跨年晚會金句連發，還在跨年倒數前突然將饒慶鈴Cue上台，開玩笑表示：「縣長妳好像只有幾秒」，要縣長長話短說。網友近日翻出饒慶鈴昔日活動片段，發現她在台上的舉止同樣精彩，與A-Lin旗鼓相當。2023年11月，饒慶鈴現身台東森林公園舉辦的「Taiwan PASIWALI Festival」原住民音樂節，主持人介紹她上台時，不停呼喊「耶～阿鈴鈴、阿鈴鈴～」，而她也火速奔跑上台，並獻給主持人一個大擁抱。

饒慶鈴接著高舉麥克風向台下觀眾打招呼，並高喊「台東的捧油（朋友）大家好～剛剛主持人說你們都是外地來的，誰理你們吶！都是台東人對不對！你們來這裡絕對不是要聽政治人物講話對不對？嘿嘿～等一下很多的朋友交給你們好不好...各位兄弟姊妹，感謝你們！」超嗨片段被挖出後，網友紛紛笑喊：「太可愛了！是不是有喝才上台」、「不知道是喝了什麼酒哈哈哈哈哈哈」、「絕對～有喝」、「阿鈴鈴有喝要約不要自己」。

