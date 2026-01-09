名媛不滿婚前被討藍寶堅尼 上市櫃富二代挨告喊冤！豪門婚慘淪財產大清算

一場豪門世紀婚禮，如今成為怨偶「財產大清算」。（翻攝自pixabay）

一名富二代出身上市櫃公司家族的3C男子，與名媛A女論及婚嫁，原本將完成世紀婚禮、赴英國度小密月，但期間卻因名車名錶、出軌疑雲與婚期撕破臉，對簿公堂。對此，法院判決出爐，認定雙方已合意解除婚約，不僅當初互送的精品禮物等須歸還外，也將清算價值數百萬元的訂婚贈禮，另外A女請求的585萬元損害賠償與300萬元精神慰撫金則被判敗訴。

根據判決書指出，這段豪門婚姻原門當戶對，雙方都曾出國留學、家事雄厚，但這對金童玉女訂婚後，卻因婚事事宜撕破臉。A女控訴，自己不僅砸下百萬辦理訂婚宴，還贈送男方愛馬仕皮帶、Berluti皮鞋及價值48萬元的5兩純金項鍊，不滿男方再要求她與父母準備藍寶堅尼Urus、保時捷Macan GTS，並指定百達翡麗（Patek Philippe）名錶作為結婚禮品，認為婚姻被物化為金錢交換，且男方甚至以「29歲運勢不佳」為由推遲婚期，還發現男方疑似帶異性回家。

富二代、名媛為錢鬧翻分手？

C男則反控，雙方生活水平相近、皆屬富裕，提出名車名錶只是符合既有生活習慣，且2人在台北同居期間，A女疑因不滿他結交異性，竟在家人面前與他大吵並將他「抓傷」，強調婚期延後是因命理師建議，且是因女方祖父母相繼過世，依習俗才無法如期舉行。

全案法院審理後，法官認為雖然雙方未明說「解除婚約」，但會談內容已清楚顯示彼此都無意再履行婚約，已構成合意解除，至於出軌部分，錄音顯示男方承認帶女子回家，但法官也認定A女曾在爭執中抓傷男方，對婚約破裂並非毫無過失，因此不符「無過失方」請求賠償與慰撫金的要件，最終判雙方應互還訂婚贈與的物品。

值得關注的是，這場豪門世紀婚禮，如今成為怨偶「財產大清算」，C男須歸還女方贈與的對戒、金項鍊，並補償已使用的LV包、圍巾等價額共36萬多元；而A女則須歸還男方贈與的1.83克拉鑽戒、香奈兒皮帶、RV高跟鞋及愛馬仕Mini Lindy皮包。甚至連訂婚宴上的「六色糖」、燕窩、干貝及烏魚子等聘禮。

