名媛也會下廚！蔡詩芸顛覆外界印象 被名廚讚「火候精準到位」
全台首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》播出後話題不斷，蔡詩芸參與節目展現出不同於以往的真實一面。過去給人「名媛貴婦」形象鮮明的她，當初宣布參賽時便引發不少觀眾好奇，甚至有網友直言：「蔡詩芸的背景到底多硬啊？真的是誠心想知道。」討論聲量不斷。不過隨著節目播出，蔡詩芸逐漸用實力翻轉外界想像。在節目介紹廚助特色時，她被註解為「節奏、刀工、火候精準到位」，穩定表現不僅讓主廚放心，也成功收服評審的心。
蔡詩芸分享，這次合作最有感的主廚是陳勇孝，「我們一開始就覺得VIBE很合，他的節奏與教學方式跟我的個性很對，合作起來特別順。」也因此在比賽過程中建立高度默契，留下深刻印象。而陳勇孝的接地氣，也受到觀眾心愛，網友表示特別開車到高雄甲仙就是為了吃他的料理，也有觀眾表示：「早上起床帶老婆來追星，她一直想來的星廚之戰裡面最欣賞的勇孝主廚！」而陳勇孝的小小店裡掛滿了各種獎牌，連續多年獲必比登獎的推薦。蔡詩芸身為美食愛好者，最讓她難忘的瞬間，莫過於與陳勇孝主廚一同奪下第一名：「那一刻真的太開心了，我直接跳超高，完全控制不了情緒。」喜悅之情溢於言表。
另談到參加節目最大的收穫，蔡詩芸表示，最享受的是能認識許多實力堅強的主廚，「因為節目，多了很多主廚朋友，現在只要對料理有問題，他們都很願意分享。」她也提到，自己學到不少只有在廚房現場才能體會的細節與技巧，讓整段旅程相當充實，也重新認識了自己在料理上的可能性。回顧自己的表現，她認為最大的優點是耐心與配合度高，「我很聽指令，該幫忙的時候一定能派上用場。」不過她也坦言，略感可惜的是，沒有完全把自己擅長的一面發揮出來，「這點對我來說是比較遺憾的地方。」
至於能一路走到現在，她表示自己始終保持平常心，「沒有想太多，就是希望把每天該做的事做好，當然也希望主廚能帶著我一起晉級。」
這樣的穩定心態，也成為她能持續留在賽場的重要關鍵。被問到是否有展現自認的「BITCH表情」，蔡詩芸笑說：「完全沒有，節目裡的我幾乎都是笑嘻嘻的，那個表情其實還沒拿出來。」而這趟料理旅程，也讓她對進廚房產生更多期待。蔡詩芸透露，自己原本就很享受下廚，參加節目後，更想挑戰烘焙領域，「像餅乾、甜點這些都需要技術，我很想看看自己可以做到什麼程度。」
