名媛公敵勾人夫2／貴婦氣炸PO限動 趙文安侵門踏戶急傳長文道歉

趙文安（右）也現身同個場合，並且和以《媽的多重宇宙》聞名的影星關繼威（左）合照。（翻攝自wenanchao IG）

難以忍受趙文安這樣侵門踏戶地勾引，竟直接邀約自己的老公「一起玩」，貴婦決定不忍了，直接將趙文安的私訊對話貼上限動，並標註女生帳號，痛斥：「你是什麼意思？」

趙文安眼見東窗事發，才傳了落落長的道歉文求饒，並透露將會退出台北社交圈，希望被原諒。

趙文安甚至推稱，因為家裡的私人狀況到上一段感情，導致身心狀態不佳「頭腦不清楚當下而講出越矩的話，是我的問題」「我會盡量讓狀態回復成正常。」並解釋自己會有這種脫序狀況是因為喝醉了。這番說法並沒有被貴婦原諒，「我不相信一個喝醉的人邏輯可以這麼清楚，還會記得叫人刪掉訊息。」

被貴婦發現和老公聊騷後，趙文安傳訊道歉，並解釋自己是因喝醉才胡言亂語。（讀者提供）

當事貴婦雖然讚許富商老公謹守邊際、沒有背叛愛情，但依然餘悸猶存，無法想像若是讓趙文安得逞，自己的婚姻會怎樣地被破壞，她向本刊直言：「會講出來是因為趙文安跟我有很多共同朋友，我們的生活圈非常接近，她的形象做太好了，根本沒人知道她私底下是這樣的人！」

貴婦發上IG限時動態後，陸續又有更多受害者浮上水面，其中一位名媛對趙文安的行為感到很不屑。（讀者提供）

