名媛公敵勾人夫3／閨密男友也不放過！ 趙文安海歸友人遭爆一個樣挑有錢男撒網

趙文安有著氣質、時尚的美貌，但被貴婦抓包竟然挑逗別人老公。（翻攝自wenanchao IG）

趙文安的大膽行徑已經在名媛圈發酵，更多知情人士浮出水面。有人稱，趙文安並非一時越界，而是慣犯。據稱，趙文安身邊聚集了一群擁有國外留學背景的女性友人，這群人的社交生活核心即是「專門找有錢男生玩」，被戲稱根本是「獵男女團」。

其實不僅已婚貴婦，就連趙文安的閨密，也難以倖免遭逢相同的把戲，據悉，他們有個友人群組，都是一起玩樂的朋友，其中一位閨密的男友，也被趙文安挑逗，同樣是差不多的曖昧對話，結果閨密發現後，造成感情危機，差點害人家分手。

後來閨密和男友、趙文安三方對質，聽了彼此的說法後決定選擇原諒，趙文安才逃過一劫，想不到如今又故態復萌。另一位名媛則稱：「我之前出去玩的時候」「剛好我朋友他們有錢男生，然後他（趙文安）就給我直接衝進去打招呼，然後直接當他家一樣。」言談間可見對此過於帶目的性的手腳很不屑。

趙文安除是網美外，形象也主打時尚美模路線。（翻攝自wenanchao IG）

最後，趙文安還被指控曾要求有女友的男人送她回家，試圖製造獨處機會，最後遭到男方堅定拒絕，並且直接代叫Uber，讓她當場鎩羽而歸。上述多線經營的紀錄，都讓趙文安這種目標明確針對財力雄厚男性的撒網行為，引發許多名媛貴婦對她避之唯恐不及。

