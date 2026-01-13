名媛公敵勾人夫4／阮經天昔同遊趙文安1關鍵秒掰 穩交現任女友全靠「低調」

阮經天（中）帶著弟弟（左）去韓國找女友徐小姐，即使被粉絲撞見，也未閃躲鏡頭。（翻攝自小紅書）

回顧趙文安初登上媒體版面，是2022年7月被媒體直擊，坐在阮經天的副駕駛座上出遊，身分也跟著背景被起底，她年齡小阮經天14歲，學歷是東吳大學國貿系、倫敦藝術大學時尚行銷與傳播學系，曾經擔任過LV活動策劃，也曾在媒體業工作。

趙文安在IG是有6萬名粉絲追蹤的網紅、女模，因外型亮麗，曾被YouTuber黑男街訪，當時被問及擇偶條件時，她簡單地回答：「個性好、穩重、不要愛打扮、不要太帥，身高比我高就好。」門檻不算太高，最後也成功與路人配對，但顯然只是節目效果。

和阮經天的緋聞曝光後，男方經紀人只回應：「就我所知，就是朋友。」且過沒多久就不了了之。據悉，跟阮經天只要新歡被拍到就分手的慣例脫不了關係，因為這位影帝在感情中，有著極度的不信任感，也擔憂自己的名氣遭到利用、隱私被出賣，才會這麼小心翼翼。趙文安對阮經天來說就是這樣的一個例子。

阮經天現任女友徐小姐也有著混血美貌，還具備白富美的背景，並無藉著緋聞有意成名。（翻攝自that xu IG）

再對照當時趙文安的待遇，和阮經天如今的女友陸籍千金徐小姐差很多，畢竟本刊去年十月才曝光這段戀情，且從女生公開的社群資料中，發現了她來台灣和阮經天甜蜜的痕跡，例如從阮經天豪宅中望出去的窗景等照片，洩漏了他們特別的關係。

徐小姐2024年夏天曾飛來台北和阮經天約會，夏日戀情持續至今。（翻攝自that xu IG）

只是這回阮經天並未選擇分手，而是在新戲殺青後，立刻飛往韓國，帶著弟弟、弟媳和徐小姐聚會，顯示徐小姐不僅沒被懷疑，還被阮經天的家人所接納，關係更穩定。

這回和徐小姐的戀情曝光，阮經天並未選擇分手，在新戲殺青後，還從曼谷直奔韓國找對方見面。（翻攝自bibi的日常生活小紅書）

阮經天（左）和女友徐小姐（右）愛的足跡從台北、首爾到中國大陸，約會整個東亞。（翻攝自自瓜田寒姐百度）

據悉，是因為徐小姐完全符合阮經天喜歡女生低調、聽話的特質。因為徐小姐在新聞曝光後，除了立刻關閉IG帳號，還進行徹底大清理，刪除了不少朋友，和阮經天有關聯的照片全部清空，小紅書帳號也直接砍掉。

就是這個舉動，顯示出徐小姐雖然有著足以出道的美豔外表，但沒有要藉著和阮經天的緋聞成名一波，甚得男友信任；於是兩人愛的足跡橫跨東亞，阮經天的事業、愛情都穩定發展。

阮經天（左）情史超豐富，經常出現女伴，2021年和網紅拐拐（右）南下墾丁過情人節，但新聞曝光後就分手。

總是擔心被出賣的阮經天，如今逐步邁向前去相信愛情；已經是過去式的趙文安，卻因為毫無邊界感的私聊訊息與小動作，成為上流社會公敵。可見這對昔日愛侶的現在生活，已產生相當諷刺的巨大落差。

