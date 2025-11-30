名媛前妻剛開戰！ 「夜店王」夏天倫與女友地下停車場驚傳遭刀砍送醫

夏天倫（右）與女友在北市街頭突遭攻擊，兩人受傷送醫，前妻黃廉盈（左）近日指控夏天倫扣押財產，引發輿論關注。（圖／報系資料照）

台灣夜生活產業指標人物、有「夜店王」之稱的夏天倫，30日在台北市松山區遭人持械攻擊，手臂重傷送醫。此起事件發生前數日，他才剛與前妻黃廉盈爆發財產糾紛，引發社會關注。目前警方已介入調查，釐清攻擊動機與涉案人員身分。

夏天倫與黃廉盈過去婚姻關係備受矚目，黃廉盈曾被外界稱為「名媛界大S」。兩人離婚多年，但財務糾紛不斷。近日，黃廉盈公開指控夏天倫惡意扣押其1,400萬元財產，使得豪門恩怨再度登上社會版面。

面對指控，夏天倫於本月27日召開記者會反擊，拿出監視影像、照片及法院裁定書作為佐證。他指出，爭議核心在於前妻於離婚3個月後，擅自取走紅包、撫恤金共計220萬元，並向法院提出440萬元求償。他強調，目前遭假扣押的精品、跑車與現金總價值僅約400多萬元，並痛批黃廉盈刻意誤導輿論，製造社會誤解。

然而風波尚未落幕，就在昨晚發生突發事件。案發地點為民生東路三段156號地下二樓停車場，夏天倫與女友正步行通過時，突然遭兩名疑似預先埋伏的男子持凶器攻擊。嫌犯犯案後立刻駕車逃逸，目前警方尚未確認所用凶器的種類。

