「名媛界大S」遭控偷220萬紅包！逆轉不起訴 夏天倫露面反擊

「夜店大亨」夏天倫與「名媛界大S」黃廉盈離婚4年，夏天倫指控前妻偷走百萬紅包，雙方一度在網路上隔空開戰，最後鬧上法院，今（27）日夏天倫在律師余韋德陪同下召開記者會，親自說明與前妻之間的諸多糾紛，而檢方判決結果也出爐，針對葉天倫所提告黃廉盈竊盜罪的部分獲不起訴處分。

夏天倫與黃廉盈2021年5月協議離婚，同年8月夏天倫與家人出國時，請黃廉盈將個人物品搬離，豈料回家後卻發現保險箱是打開的，紅包袋還散落一地，指控黃廉盈將高達220萬元的紅包偷走，但黃廉盈只承認拿走60萬，最後雙方協商未果，夏天倫提告對方不當得利與竊盜罪。

夏天倫（右）控訴前妻擅長鬼扯。（圖／讀者提供）

夏天倫提到，黃廉盈將不當得利的假扣押說成扶養費，他忍無可忍才會出面澄清，更指控對方離婚後鮮少照顧家人，還不停在網路上炫富，他提及日前到黃廉盈家中進行假扣押時，搜到了20幾個愛馬仕的包包、一輛保時捷電動車，價值超過400多萬元，目前都貼上封條，僅留部分的現金給她生活。

至於黃廉盈社群平台上的指控，夏天倫直言：「我覺得黃廉盈就是在做她最擅長的『鬼扯』，那這部分的話呢，我覺得這個算是一種精神的暴力跟誹謗，那我也會申請家暴的保護令，然後我也會再加告她這一塊。」



