名媛百搭穿不膩的小白鞋盤點：穆熙妍、曾馨瑩小香運動鞋、林心如厚底鞋更是台灣熱賣

小白鞋可說是時尚圈最不敗的單品，從女明星到名媛幾乎人腳一雙！本篇一次盤點穆熙妍、曾馨瑩、林心如、陳喬恩等名人愛用的「小白鞋推薦」從復古運動風到低調奢華款，各有風格卻都百搭實穿。無論是日常通勤、旅行造型還是高質感私服，小白鞋都能成為讓整體穿搭更顯俐落與精緻的關鍵細節！

小白鞋推薦：穆熙妍 FILA 韓國限定版

圖片來源：FB@穆熙妍 Crystal Mu

穆熙妍的鞋櫃裡不乏各種時髦的精品鞋，而她最常上腳的就是韓國限定的 FILA Tiny Rumble 系列。這雙復古拼接老爹鞋結合厚底與流線型設計，帶出韓系女孩最愛的增高與顯腿細效果。鞋型結構中性又不失俐落感，兼具街頭與復古氣息，是實穿與造型兼具的代表款。從穆熙妍的穿搭中不難發現，她擁有同款不同色版本，可見這雙鞋在她日常造型中百搭的地位之高。

小白鞋推薦：曾馨瑩 CHANEL 運動鞋

圖片來源：IG@hsin_ying_tseng、CHANEL

曾馨瑩在近期舉辦舞蹈大賽時，腳上那雙低調卻高級的小白鞋正是出自 CHANEL。鞋面以白色布料拼接小牛皮與絨面材質，搭配同色系雙C Logo，整體乾淨俐落又帶出品牌優雅氛圍。略帶尖頭的鞋型修飾腿型，厚薄適中的鞋底更兼顧舒適與比例美感。這雙 CHANEL 小白鞋售價約 NT$38,300，不只彰顯奢華品味，也完美呼應她一貫的簡約高雅形象。

小白鞋推薦：林心如 HOGAN H-Stripes

圖片來源：loveruby_official、@lurehsu

氣質女神林心如偏好兼具舒適與品味的鞋款，她選擇的 HOGAN H-Stripes 系列白鞋正好詮釋她的優雅日常。鞋身以純白皮革為主調，拼接淺灰色 Logo 與玫瑰拿鐵色皮革細節，低調中藏著滿滿細節感。設計簡約卻不單調，展現溫柔又俐落的時尚氣質。這雙玫瑰拿鐵色也是許路兒的同款鞋！HOGAN H-Stripes 白色拼接淺灰Logo與玫瑰拿鐵皮革女士休閒鞋，NT.23,300。

小白鞋推薦：陳喬恩 CELINE JOGGER

圖片來源：小紅書陳喬恩

陳喬恩的小白鞋也和名媛李晶晶撞款，兩人 都愛穿的 CELINE JOGGER，小白鞋控絕對不能錯過。這款以牛皮革與絨面革拼接的低幫運動鞋，結合品牌經典 TRIOMPHE 鏤空細節與壓花 Logo，讓運動感與高級感完美融合。鞋面材質柔軟卻挺拔，內襯織物設計提升舒適度，圓頭鞋型與厚底設計更顯腿部比例。CELINE JOGGER，NT.28,500。

小白鞋推薦：Melody MIU MIU Gymnasium薄底鞋

這趟歐洲行中最頻繁出鏡的小白鞋，就是來自 MIU MIU 的 Gymnasium 系列運動鞋，採用機能性面料搭配麂皮拼接，不僅輕盈好走，也完美平衡了運動與時尚感。彩色棉質鞋帶和壓印標誌鞋底細節呼應品牌一貫的青春氣息，再加上絹印LOGO點綴的鞋舌與鞋墊，細節滿分，隨便一穿就很有造型感。這雙鞋不只Melody愛，連Hebe田馥甄近期巡演的私服也出現同款，是絕對值得投資的夏季爆款！MIU MIU Gymnasium薄底鞋，NT.37,500。

封面圖片來源：FB@穆熙妍 Crystal Mu、IG@hsin_ying_tseng、小紅書陳喬恩

