名媛都揹愛馬仕什麼包？孫芸芸拎百萬凱莉包、C羅老婆嗨曬喜馬拉雅柏金包，她整間房間放滿夢幻包

愛馬仕的包包不只是包包，更成為財富象徵的一種，先前我們曾盤點過在愛馬仕秀場外的驚人包包收藏，近期從孫芸芸、C羅老婆喬治娜、大馬千金陳雪鈴等名媛也在社群上悄悄曬出新包包，從珍稀的喜馬拉雅鱷魚皮Birkin到解構式Kelly Désordre，好奇名媛們都拿什麼包包的你，就速速往下滑吧！

孫芸芸：愛馬仕 DÉSORDRE 凱莉包

台灣第一名媛孫芸芸先前受邀出席巴黎時裝週，在IG曬出巴黎旅遊照片的她，手上的愛馬仕包包也顯得格外醒目，為2022 年問世的Kelly en Désordre，以解構式設計著稱，將凱莉包的梯形輪廓做延伸，包包正反兩側不對稱的外口袋，把手換成了可拆式肩帶，拍賣中，Désordre 系列在 2023 年曾於佳士得成交人民幣252,000元，約台幣1,084,930元。

Georgina Rodríguez：喜馬拉雅柏金包

總是在網路上高調炫富的足球球星C羅的老婆喬治娜Georgina Rodriguez，最近她就在IG上分享了自己的愛馬仕開箱影片～喜提全心愛馬仕喜馬拉雅柏金包25的她，雀躍的小手，完全能感受到在鏡頭外的她有多興奮！喜馬拉雅柏金包使用尼羅鱷鱷皮，純白的皮革透過手工刷色呈現出喜馬拉雅的灰色調，根據蘇富比的交易紀錄中，同款的包包在2022年時曾拍賣出252,000歐元的高價，約台幣8,984,057元。

Kylie Jenner：粉色麂皮柏金包

美國名媛Kylie Jenner眾多愛馬仕的蒐藏中，先前她出席同品美妝品牌活動時，手上就拿著粉紅色的麂皮艾瑪是柏金包，細膩柔軟的麂皮讓這只柏金包多了幾分青春俏皮感，她以白背心和牛仔褲的造型做搭配，玩轉「休閒×奢華」的混搭風格，讓這只粉色柏金成為話題。

陳雪鈴：Faubourg柏金包

馬來西亞千金陳雪鈴的愛馬仕蒐藏，也是多到讓人數不清！最近最常出現在她照片的愛馬仕包包，就是愛馬仕的初雪小房子Faubourg柏金包啦～白色皮革搭配銀扣，包體結合鱷魚皮、牛皮以及山羊皮拼接而成，散發純淨高貴氣質，過去在佳士得香港秋拍會上，2022年時就有以港幣2,520,000，約台幣9,946,666元落槌。

蔡欣穎：Kelly Mini Clouté 迷你凱莉包

被認為是「擁有最多愛馬仕包包」的新加坡名媛蔡欣穎，她對愛馬仕的熱愛堪稱收藏級～在IG上近期出鏡率最高的，就是這款Kelly Mini Clouté迷你凱莉包，黑色box皮革的凱莉包，上面裝飾多達107顆醒目的銀色鉚釘，展現摩登氣勢，近年 Kelly Mini 款在拍賣市場也備受追捧，在蘇富比Sotheby's拍賣上，也以港幣482,600元，約NT.2,008,992元落槌，女星昆凌也有這款包包！

樂於在社群分享豪奢日常的蔡欣穎，她的碩大的衣帽間裡還設有一整座「玻璃愛馬仕屋」，專門展示各款稀有包袋，可說是亞洲名媛包包收藏的夢幻仕地！

