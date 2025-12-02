名媛黃廉盈開撕前夫夏天倫 自爆淨身出戶還11間房
名媛黃廉盈近日與「夜店大亨」前夫夏天倫開撕，黃廉盈接受週刊專訪透露，4年前離婚是淨身出戶，自己返還11間房產，原本雙方說好撫養費不用她負擔，但卻遭前夫回頭討錢讓她很不滿。
有「貴婦版大S」之稱的名媛黃廉盈2021年和夏天倫離婚。根據《鏡週刊》報導，夏天倫上週以假扣押名義直闖黃廉盈家中，扣押大約10個香奈兒、愛馬仕名牌包和保時捷電動車，及現金數十萬元。
對於前夫的行徑，黃廉盈得知後，氣憤地在社群發限時動態爆料，夏天倫向她索取1400萬元高額撫養費。黃廉盈在社群上表示：「假扣押還要包裝成是為了家人，被起訴的都是他做這些手段真的很噁心，詆毀我外遇，自己外遇為什麼不說，自己用毒品從3樓跳下來為什麼不說，缺錢要說啊！」
該週刊報導稱，黃廉盈透露，4年前離婚時自己返還11間房產，估值約3億元，選擇淨身出戶。她也強調，當時雙方講好家人撫養費用她不需負擔，如今卻被回頭討錢，連水電費也要付。
對於前妻指控，夏天倫大動作召開記者會反擊，提供假扣押影片、照片、法院裁定、扣押命令等內容。他直言，前妻除了鬼扯外，還不斷在網路上炫富，既然過得這麼好，應該要把錢還給家人，希望可以修復家人的心靈。夏天倫也提及，離婚這些年來前妻完全沒有照顧家人，甚至離婚的3個月後，偷走總共220萬元的紅包以及家裡的保險箱。他指控，黃廉盈把不當得利的假扣押說是撫養費，才讓他忍無可忍出面澄清。
對此，黃廉盈昨日在IG限時動態發文表示：「收到各方朋友的詢問跟關心，夏先生跟我已離婚五年，我們的官司司法已做出判定，證據不足，全案不起訴。感謝司法還我清白。他的私生活我不做評論，也請不要做未經查證的聯想。願大家平安順利，生活安好。相信司法，尊重司法，過去的經歷隨然不容易，但已告一段落，也謝謝檢察官還我清白，謝謝關心」。
《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》
