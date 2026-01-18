名字中22字免費！小人國擠到像迪士尼 一票家長崩潰

小人國推出「名字含22字免費入園」活動，家長直呼像人潮堪比迪士尼。（示意圖／東森新聞）





近日有家長分享，帶孩子前往小人國遊玩，原本是為了參加姓名優惠活動，沒想到園區人潮洶湧，從購票到設施幾乎都得排隊1小時起跳，讓家長崩潰直呼：「我是來小人國，不是去迪士尼！」

2026新菜市場名曝光

一名家長在Threads發文指出，小人國近期推出姓名優惠，只要名字中含有指定22個字之一，就可本人免費入園。原PO原本開心帶著家人前往，結果現場人潮爆滿，每項設施都大排長龍，讓省錢行程瞬間變成體力與耐心的考驗。

廣告 廣告

該名家長也忍不住發問：「全台真的有這麼多人，名字都含這些字嗎？」點名包括「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙」等字，意外掀起網友共鳴。

免費優惠引爆人潮 家長崩潰

貼文曝光後，立刻引發大量討論，不少家長笑稱這些字根本是新一代「菜市場名」，「我家三個小孩名字全中」、「女兒同學幾乎都有」、「整班來都能免費入園」，甚至有人調侃「算命師是不是都有同一套命名清單」。

也有網友分享過往經驗，直言「免錢的最貴」，只要遊樂園一辦優惠活動，遊玩體驗往往大打折扣，「省了門票，卻把時間全花在排隊上」、「一律不去這種活動，免錢的最貴」。不過，也有人建議改選平日前往，或避開好天氣與熱門檔期，體驗會好上不少。

小人國此次活動自1月5日至1月25日止，符合姓名條件者可享本人免費入園，同行親友則有優惠票價。

幼童熱門設施旋轉木馬也是人潮滿滿。（示意圖／東森新聞）

免費優惠期間，設施排隊景象相當驚人。（示意圖／東森新聞）

此外，其他遊樂園也陸續推出特色優惠吸客。花蓮遠雄海洋公園 即日起至3月1日止推出「身騎海馬過三關」活動，只要符合指定條件即可享門票折扣。活動條件包含「身分證字號中含0、2、6任兩碼」、「姓名中含遠、雄、海、洋、賀、馬、年任一字」，以及「生肖屬馬」。符合任一條件者可線上購票優惠價699元，符合兩項則下殺至299元，若三項條件全中，入園時出示證件即可本人免費入園。

更多東森新聞報導

和女友玩環球影城！32歲男坐雲霄飛車喪命 死因曝光

五省級／超商「買10送10」來了 好康優惠一次看

五省級／名字對中1字就賺到！小人國免費玩整天

