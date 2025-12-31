名字取得很響亮…范世平揭：中國軍演的「虛大於實」與「自曝其短」

記者李鴻典／台北報導

中國解放軍近日在台灣周邊進行大規模軍演和實彈射擊，國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。學者范世平揭露，中國軍演的「虛大於實」與「自曝其短」。

解放軍近日在台灣周邊進行大規模軍演和實彈射擊。

范世平指出，中國解放軍東部戰區在29日突然宣布於30日，在台灣周遭五處海空域實施「正義使命-2025」的實彈軍演。中國「環球時報」在當天譏諷，此次演習台灣沒有發出任何預報，也毫無準備。這反而凸顯一件事，這次軍演並未有大規模的調度與動員，但中國卻能吹牛説已能掩人耳目，完成「隱蔽戰」，根本是自欺欺人。事實上，台灣國安人士在30日已證實上週就掌握這次軍演的狀況與日期，且來自友盟情資；這應該就是美國。

范世平說，可以發現，中國近年對台軍演最擅長的是「宣傳」，名字取得很響亮，影片拍得很震撼，口號喊得很大聲，詞句寫得很肅殺；從2023-2024年的「聯合利劍」，今年3月的「海峽雷霆」，到這次的「正義之盾」，加上藉由AI手法大搞「假訊息」與「假影音」，意圖藉「心理戰」與「輿論戰」影響台灣民心。但也讓人質疑是否中國經濟下行導致政府稅收減少，進而使得軍費銳減故只能搞政治作戰。

美國的監測能力是全球最強，難怪川普在30日對此軍演表示「他（習近平）並沒有就此告訴我任何事情。我當然有看到相關情況，但他沒有告訴我任何事，而且我也不認為他真的會這麼做，完全沒有什麼讓我擔心的」。如果中國真的能「以演（習）轉戰（爭）」，美國早就撤僑了，航母「華盛頓號」與「林肯號」就從日本與菲律賓拉到台灣周邊。

范世平進一步指出，「台北股市」在29日大漲254點達到28810點，不受中國軍演影響，30日股市一路震盪，其中曾一度漲到28833點，最後是小跌103點，達到28707點。可見中國想藉軍演影響台灣信心與經濟的目的不攻自破；想藉此制裁美國在7日宣布對台軍售達3500億台幣也達不到，想藉此逞罰日本首相高市早苗在11月7日說台海若遭中國封鎖可能出兵一事也挫敗。

反之這次軍演導致台灣的國際線航班有857班受影響，14條航線中僅有3條可通，造成10萬人的行程受阻；台灣的漁民無法出海，使得收入受損，特別澎湖最近正在捕撈被稱為「白金」的土魠魚。所以這些旅客與漁民會怪罪誰？當然是中國。范世平認為，而這次中國軍演受害最深的反而是一直支持兩岸交流與國民黨的金馬民眾，因為金門班機取消了68班，馬祖是16班，共6000人受影響，但當地的立委陳玉珍與陳雪生卻不發一言。

中國這次軍演最尷尬的是台北市長蔣萬安，在中國宣布的前一天他在上海參加「雙城論壇」，大談「雙城好，台灣好」，結果回台後中國就軍演，他在受訪時卻答非所問的不知所云。難道是中國不滿他一直拖延此論壇而且不願說出「兩岸一家親」，所以給他難堪？由此可見，中國要不是在對台工作的路線上錯亂，不然就是不把國民黨放在眼裡，已經不寄望於國民黨。

范世平還說，中國這次軍演不敢進入台灣的12海浬領海與領空，只敢在周圍進行「騷擾」，顯然是投鼠忌器的搞「灰色地帶」。但國軍在這次軍演中卻律定各部隊，若共軍進入我國的領海與領空，指揮官就可下令開火迎敵。這反而讓整個決策更加明確與迅速。軍隊最怕的就是遭遇狀況時，指揮官不敢決定而怕擔責任，層層請示不但延誤戰機，更將陷入被動。

其實中國這次軍演的最大目的，在於證實主辦單位的「東部戰區」仍然軍心穩定與戰力堅強。范世平說，因為該戰區自2016年成立以來有四位司令員，其中第二任的何衛東（後來升任中央軍委會副主席）與第三任的林向陽，都在10月被開除軍籍與黨籍，政委劉育松失蹤；9月擔任代司令員的副司令員楊志斌在12月才真除而且晉升上將，如此軍心惶惶何具戰力？所以要藉此軍演來對內外宣傳。

