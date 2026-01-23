名字在嘴邊卻叫不出來？醫：恐是失智症前哨戰已啟動

明明知道那個人是誰、那個東西叫什麼，話到了嘴邊卻怎麼樣都講不出來？相信許多人都有這樣的經驗，這種突如其來的「斷片」感，常讓人心生恐懼，擔心自己是否得了失智症。

台灣個人化醫療學會理事長張家銘指出，這種現象其實是「記憶還在，但路不順」，雖然不代表腦細胞已經死亡，卻可能是神經突觸功能變鈍的警訊，若忽視不管，恐成為失智症的開端。

不是腦細胞死掉 是「訊號線」接觸不良

張家銘解釋，當民眾發生話在嘴邊卻卡住的情況時，代表大腦細胞其實還在運作，記憶內容也沒有消失，真正出問題的，是負責將記憶「叫出來」的路徑，也就是神經突觸。

現代醫學研究發現，失智症的起點往往比大腦退化更早。在腦細胞大量死亡前，最早出現的徵兆就是突觸失去彈性，即神經細胞彼此之間，能不能順利溝通、順利放大訊號。當突觸開始疲勞、不穩定，大腦就會頻繁出現「明明知道卻叫不出來」的現象。

關鍵受體反應變慢 大腦會開啟「省電模式」

為什麼突觸會失靈？張家銘醫師進一步分析，突觸中有一個關鍵的記憶開關，稱為「N-甲基-D-天門冬胺酸受體」（NMDAR）。這個受體負責判斷訊號是否要轉化為記憶，但「它真的很挑」。

當人們長期處於睡眠混亂、高壓、慢性發炎或情緒緊繃的狀態下，細胞內的鈣離子節奏會被打亂，導致NMDAR反應變慢。這時，大腦為了自我保護，會自動進入「省電模式」，暫時將學習與記憶功能往後排。

若這種「卡住」變成常態，另一群負責穩固記憶的「α-氨基-3-羥基-5-甲基-4-異噁唑丙酸受體」（AMPA）也會開始站不穩。這不僅讓舊記憶難以提取，新記憶也難以留存，這正是失智症開始醞釀的階段。

情緒不只是心情 更是大腦的學習開關

除了生理疲勞，情緒與壓力也是關鍵推手。張家銘醫師強調，情緒不只是心理感受，更直接影響大腦的運作機制。

大腦中的「代謝型麩胺酸受體」負責掌管學習模式的開啟與否。若長期焦慮、缺乏喘息空間，會讓大腦把學習模式門檻調高，進入防守狀態，記憶就一層一層被擋在外面。

因此，讓生活節奏慢下來、尋找情緒出口，並非單純的休息，而是向大腦傳遞「現在環境安全」的訊號，使其願意重新打開記憶的大門。

把握黃金修復期 醫教三招救大腦

張家銘建議，透過以下三種生活調整，幫助大腦修復連線：

一、睡眠不追求早睡先追求「穩」

負責啟動記憶的NMDAR對時間節律極為敏感，每天上床時間差很多，會讓細胞內鈣離子的節奏亂掉，「固定時間」上床，幫助細胞校正節奏，讓開關運作回穩。

二、飲食穩定，抗發炎

負責穩固記憶的AMPA非常消耗能量且害怕發炎，血糖起伏大、長時間空腹後又暴食、慢性發炎存在，都會讓這些受體「來得慢、站不久」，建議每餐攝取穩定蛋白質，避免暴飲暴食，並選擇身體發炎負擔比較低的飲食型態，幫突觸找回活力。

三、給情緒一個出口

長期的緊繃會讓大腦選擇「保命」，適度放慢步調，是降低大腦學習門檻的必要手段。

張家銘醫師提醒，失智症早期的變化並非影像檢查可見的斑塊，而是微觀的突觸傳輸障礙。若能在「想講卻講不出來」的階段及時介入照顧，一切都還來得及。