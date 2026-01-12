名字有「ㄞ」就是AI總統？名醫：台灣至少一百萬人有資格

醫師沈政男今（12）日在社群平台臉書發文，針對總統賴清德出席AI人才年會時自稱「AI總統」一事提出看法。沈政男指出，雖然台灣在全球AI指數排名第十六，但在AI人才項目卻僅排名第三十三，是所有評比項目中最低者。他更建議賴總統應學習使用AI工具，查詢關於法律訴訟裡出庭義務的相關規定。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

沈政男表示，賴總統以英文名字中含有「AI」為由，並舉前總統蔡英文與行政院長卓榮泰為例，自比為AI總統。沈政男認為，只要中文名字發音有注音符號的「ㄞ」，英文拼音就會有AI，若以台灣前二十大姓中的蔡姓與賴姓計算，合計約有一百萬人，質疑是否這一百萬人皆可稱為AI民眾。

針對產業發展，沈政男分析指出，台灣AI指數能名列全球第十六，主要仰賴基礎設施與政府政策拉高分數，但實際軟硬體布建相當有限。他提到全球排名第一為美國，其次為中國大陸，並質疑兩岸為何未在AI領域多加交流。他也提及賴總統日前接受《紐約時報》專訪時，對於AI產業是否泡沫化的議題，論述似乎相當有限。

醫師沈政男。（圖／中天新聞）

沈政男進一步建議，賴總統應分享實際使用AI的經驗，而非僅使用武俠小說或棒球等比喻。他向賴總統提出挑戰，應使用ChatGPT、Gemini等工具搜尋「被告才需出庭？」一題。沈政男強調，若法官認為有必要，即便是證人也必須出庭，絕無僅有被告需出庭的說法。

