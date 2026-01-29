名字裡有「這8個字」天生和錢最有緣！「辰」自帶吸金體質不怕窮，「這位」含金量高財運自然找上門
在現代社會中，名字早已不只是身分標記，更承載了父母的期待與個人形象的投射。許多人會發現，有些人並非特別拼命，卻總能在關鍵時刻遇到好機會、進入對的產業，甚至在財務選擇上格外少走彎路。這類型的人，往往不是因為名字裡直接出現「財、富、金」等字，而是名字的語意本身，長期影響了他們的性格養成、人際互動與做事節奏，進而讓金錢更願意靠近。以下這些常見卻不俗氣的名字用字，正是許多「隱性吸金體質」者身上的共同特徵，快來看看自己的名字有沒有上榜吧！
「辰」：懂得掌握時機與節奏，錢自然不會錯過你
「辰」在語意上象徵時間、星象與節氣，帶有強烈的「時機感」意涵。名字裡有辰的人，往往不急於求成，做決定前會反覆評估整體節奏，而不是被短期情緒或外在壓力牽著走。這樣的特質，使他們在職涯與投資選擇上，較少因衝動而犯下重大錯誤。長期觀察下來，這類人不一定賺得最快，卻常常賺得最穩，因為他們懂得什麼時候該進、什麼時候該等，財運自然會在對的時間點找上門。
「衡」：冷靜權衡利弊，是最耐用的賺錢能力
「衡」代表平衡、判斷與理性取捨。名字裡有衡的人，性格上多半不極端，也不容易被情緒左右，在涉及金錢與利益時，尤其顯得冷靜。他們懂得評估風險與報酬，不會因為一時貪心而押上全部，也不會因恐懼而錯失合理機會。這種性格讓他們在談薪資、換跑道或面對長期合作時，更能做出對自己有利的選擇。錢之所以願意留下來，正是因為這類人不會亂花、也不亂賠。
「昀」：人緣與信任度，就是你最好的財富
「昀」象徵溫和的日光，不刺眼卻持久。名字裡有昀的人，通常給人親切、可靠、好相處的印象，這樣的氣質在現代社會中非常吃香。他們容易被信任，也容易被推薦，無論是工作機會、合作邀約或資源介紹，常常是因為「被喜歡」而獲得。這類人的財運來源，往往建立在人際關係之上，並非一夕暴富，而是長期累積的信任回報，錢會自然地流向願意與之長久往來的人。
「宸」：靠近核心位置，自然掌握資源流向
「宸」原意為宮殿與核心之地，延伸出來的象徵，是接近權力、決策與資源中心。名字裡有宸的人，在團體中往往容易被賦予重要角色，因為他們給人的感覺是穩重且值得依賴。隨著位置的提升，他們接觸到的資訊與資源也更加關鍵，對金錢流向的敏感度自然提高。這類人的財運，並非偶然，而是來自於所處位置帶來的視野與影響力，站對地方，錢自然看得到你。
「安」：穩定感，是最容易被金錢選中的特質
在現代快速變動的環境中，「安」反而成為一種稀缺價值。名字裡有安的人，通常給人安心、可靠、能長期合作的印象。這樣的特質讓他們在職場上容易被交付重要任務，也更容易成為長期合作的對象。雖然財富累積的速度可能不算飛快，但勝在穩定與持久。對金錢而言，能留下來的地方，往往是最安全的地方，而這正是名字帶有「安」字者的天然優勢。
「承」：接得住機會，才留得住財運
「承」象徵承接、承擔與責任感。名字裡有承的人，通常不害怕責任，反而能在壓力下展現穩定度。當機會來臨時，他們不是只看到好處，也願意承擔隨之而來的責任，因此更容易被給予更大的舞台與報酬。許多能長期累積財富的人，並非最聰明，而是最能「接住」事情的人，而這正是承字所代表的核心能量。
「昊」：眼界越大，財富上限越高
「昊」象徵廣闊的天空，代表視野與格局。名字裡有昊的人，往往不滿足於短期利益，更願意為長遠目標布局。他們在金錢觀上，較不急於眼前回報，而是關注整體成長與未來可能性。這樣的思維，使他們在職涯後期或人生某個階段，迎來明顯的財務躍升。對這類人來說，真正的財運來自於眼界，而不是運氣。
「予」：付出的同時，財富也在回流
「予」代表給予與分享。名字裡有予的人，往往不吝於付出，無論是時間、資源或協助他人。然而這樣的付出並非毫無回報，反而在長期累積下，形成一種良性循環。當他們需要幫助或資源時，往往能獲得意想不到的回饋。這類人的財運模式，不是佔有，而是流動，錢會在流動中再次回到他們身上。
更多女人我最大報導
天生財神命，賺錢能力最強的4生肖女＋出生時辰！午時蛇點石成金不愁錢，「這位」自帶聚財命格能力一流
偏財運爆棚卻「難成有錢人」的4生肖＋生辰！午時馬賺得快花更快，「這位」天生漏財體質錢都留不住
馬年就要走在時尚尖端！最容易在「新興事業」賺大錢的5星座，天蠍總能洞燭先機，「他」有望靠AI暴富
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
每次呼吸都要全力以赴 北榮守護「囊性纖維化」13歲林小妹
「每次呼吸都要全力以赴，這是囊性纖維化（CF）患者的真實寫照。」現年13歲林小妹，6歲時因為反覆電解質不平衡及胰臟炎，經...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
過年買零食注意！老闆坦承「１軟糖」超難吃別買，一票人點頭：童年惡夢
2026過年腳步逼近，許多民眾已開始採購年貨，準備迎接新年到來。特別是傳統年節零食，從古早味軟糖到各式造型巧克力，這些懷舊點心承載著濃濃的年味記憶。然而，近日有民眾在網路購物時，意外發現一家販賣古早味食尚玩家 ・ 24 分鐘前 ・ 發表留言
減肥根本最強醫美！《人之初》馬思純狂瘦25公斤美到認不出，全靠1關鍵飲食法
陸劇《人之初》一開播就話題不斷，馬思純不只演技再進化，整個人狀態也被狂讚「回到顏值巔峰」。身高170公分的她，過去因情緒與治療需要服用激素藥物，體重一度飆到80多公斤，圓潤身形讓她承受極大壓力。為了健女人我最大 ・ 24 分鐘前 ・ 發表留言
狗狗在家走不停？原來是牠們「精力未釋放」：用 3 招滿足毛孩的活動需求 !
火報記者 張舜傑／報導 狗狗明明沒出門，卻在家來回踱步或轉圈，常被誤以為無聊，但多半是精力未適當釋放。運動與心 …火報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
有錢也買不到！Steam估值狂飆700億美元，但收購機率幾乎是零？
由 Valve 所推出的數位遊戲平台 Steam，可以說是 PC 上接近壟斷的存在，尤其是在疫情後人氣更是大爆發，每年都能刷新多次同時在線人數。而最近，一名分析師指出，想要收購 Steam 要花上非常恐怖的價格，甚至是高到監管單位不太可能會同意的地步。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
亞洲水泥加入義電智慧能源虛擬電廠 支援強化電網韌性、提升能源效率
工商業虛擬電廠領導者義電智慧能源（Enel X Taiwan）與亞洲水泥28日宣布合作，於本月成功導入義電智慧能源虛擬電廠（Virtual Power Plant，VPP），運用其廠區部份生產設備的「用電彈性」，提供台電電力交易平台補充備轉輔助服務，調節電網負載並提升能源使用效率與電網韌性。首階段由花蓮廠率先參與，新竹廠亦將陸續投入，共同成為穩定電網的重要支援力量。中天新聞網 ・ 40 分鐘前 ・ 發表留言
台灣加入綠色無人機計畫 成美國以外唯一認證據點
（中央社記者鍾佑貞華盛頓28日專電）台灣工研院加入美國無人機產業協會的「綠色無人機系統」計畫，成為認證資安的評估機構。美國國務院次卿海柏格今天指出，這使台灣成為美國以外唯一的認證據點，確保台灣製的無人系統符合最高級別的安全標準。中央社 ・ 29 分鐘前 ・ 發表留言
【土象星座運勢】1/29 金牛座多點甜言蜜語、處女座藍圖規劃、摩羯座等待出脫時刻
金牛幸運色：白色 處女幸運色：金色 魔羯幸運色：紫色太報 ・ 54 分鐘前 ・ 發表留言
立百病毒致死率高達75％ 醫列3原因：不用太恐慌
立百病毒近日在印度與孟加拉爆出疫情，衛福部疾管署將立百病毒列為第五類法定傳染病，引起民眾關注。小兒科醫師傑登指出，立百病毒雖然致死率高，但不必太過恐慌，因為目前台灣並非疫區，且立百病毒沒有像COVID大規模擴散的能力，食物充分煮熟就沒有感染風險。若不得已要前往疫區，不可生食與接觸野生動物。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
PS6可能2028年後才推出，分析指Sony傾向延長PS5壽命
轉眼間，Sony 旗下遊戲主機品牌 PlayStation 的最新款 PS5 推出已經快要 6 年了。而根據往例，通常 PlayStation 大約每隔 7 年都會推出一代新主機，因此原先市場預估 PS6 將有望在明年到來。不過，現在根據最新的分析報告，稱 Sony 有可能推遲 PS6 的發售日，原因是因為根據預測，PlayStation 的第一方與第三方遊戲的好表現將再度讓 Sony 集團的新一季財報獲利超乎預期，加上全球 AI 需求而引起的記憶體漲價，因此 Sony 可能會更傾向於延長 PS5 的生命週期，推遲 PS6 的到來。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 18 小時前 ・ 4則留言
未來15天「4生肖」財運大漲 屬兔有望獲得橫財
未來15天「4生肖」財運大漲 屬兔有望獲得橫財EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
義大利極端天氣頻傳 西西里小鎮大規模山崩 空拍曝整排房屋瀕臨斷崖邊緣
義大利西西里城鎮尼謝米（Niscemi）近日遭暴風雨侵襲，引發大規模山崩。空拍畫面可見，不少民宅瀕臨懸崖邊緣 可能有墜落風險，甚至有一輛汽車懸空掛在斷崖外，畫面令人觸目驚心。義大利民防部門表示，已有超過1500名居民被緊急撤離。民防部門首長奇奇里亞諾（Fabio Ciciliano）強調整體情勢複雜，並直言，只要房屋位在懸崖邊緣，就不可能再讓人居住，相關居民將被永久安置到其他地區。然而突如其來的撤離行動，引發居民焦慮與憤怒，不少人表示，過去就發生過類似山崩事件，相關的風險長期未獲妥善處理。尼謝米位於西西里島中南部，人口約2萬5000人，坐落於高原地形。當局指出，由於地下仍殘留大量水分，地層正逐漸向下方平原滑動，使整體地勢持續不穩。西西里自治區政府日前指出，僅西西里島一地，災損金額就高達7.4億歐元（約新台幣251億元）。近年來，義大利極端氣候事件頻率明顯增加，多地洪水氾濫，不僅造成嚴重人命與財產損失，也讓原本較少面臨風險的地區，同樣暴露在土石流與水患威脅之下。Yahoo國際通 ・ 19 小時前 ・ 19則留言
分析：「美國優先」導致盟友轉向中國
特朗普重返白宮已經一年有余，路透社發表分析文章指出，在這位美國總統的「美國優先」政策之下，中國的經濟似乎比一年前更有韌性，美國的傳統盟友也紛紛轉向更為務實的政策。德國之聲 ・ 9 小時前 ・ 7則留言
夏宇童、孫協志曬超大鑽戒！曝光「絕美婚紗照」甜蜜熱吻
夏宇童、孫協志曬超大鑽戒！曝光「絕美婚紗照」甜蜜熱吻EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 12則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 59則留言
搭飛機「真的有必要提前3小時到嗎？」一票過來人全點頭
你通常會提前多久到機場？旅遊旺季許多民眾為求保險，通常會提早數小時抵達機場，有網友分享，最近看到很多人在討論「是否有必要提前3小時到機場」，對此原PO也好奇其他網友的看法，在網上引發熱議。Yahoo綜合報導 ・ 1 天前 ・ 8則留言
7旬翁想賣20張台積電「變現3500萬」！專家點頭：當然可以
台股今（27）日強勢上攻，其中盤面最具指標意義的莫過於台積電（2330），股價大漲25元，收在1,780元，寫下波段新高價位。理財專家「樂活大叔」施昇輝近日也分享一則真實案例，一名已年逾70歲的投資人透露，自己手中持有30張台積電，考慮賣出其中20張，套現金額接近3,500萬元，並詢問他的看法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 53則留言
獨家／台64丟包案有貓膩？行車記錄器另藏兩段音檔 揭：司機也有下車
新北市中和台64線快速道路25日凌晨發生詭異死亡車禍，擁有知名國立大學雙學士學位的25歲溫姓替代役男疑因搭乘多元計程車時出現踢椅背、車門等行為，遭46歲林姓司機丟包後躺在路面，被4輛行經車輛輾斃；據悉，林姓司機曾下車並目睹溫男躺地，但辯稱是對方自己要求下車。鏡報 ・ 20 小時前 ・ 6則留言
67歲《五燈獎》廖偉凡消失台演藝圈20年！揭「年收300萬新身份」
67歲的廖偉凡曾主持經典歌唱節目《五燈獎》，近年鮮少在台灣公開受訪，昨晚出席演藝工會尾牙，看得出氣色紅潤、精神奕奕，訪問時的聲線依舊優雅好聽。他說自己相當注重養生，一週至少跑步4天，就算下雨也會在家超慢跑50分鐘以上。這3年他將生活重心幾乎全放在照顧臥病在床的百歲母親，但也到生技公司擔任顧問。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 158則留言