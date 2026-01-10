名字觸霉頭！獨居安全App「死了麼」衝陸蘋果付費榜第一

大陸蘋果應用商店App Store一款專為獨居人群打造、名為「死了麼」的App因直白命名引發爭議，1月8日該應用App在蘋果付費軟體排行榜位列第一，成為熱門話題。開發者回應其本意希望提醒每個人面對當下，暫不考慮改名。

獨居安全App「死了麼」衝陸蘋果付費榜第一。（合成圖／快科技、pexels）

綜合陸媒報導，「死了麼」是一款輕量化安全工具，用戶需設置緊急聯絡人並定期簽到，若連續多日未在應用內簽到，系統將於次日自動發送郵件通知緊急聯絡人。軟體介面簡潔，中間設有一個「簽到」按鈕，並提醒「2日未簽到，系統將以用戶的名義，在次日郵件通知用戶的緊急聯絡人」。

該App目前僅在iOS平台上線，定價8元人民幣（約36元新台幣），安卓系統應用商店尚未上架。除了基本簽到功能外，用戶還可綁定智慧手環，一旦設備檢測到沒有脈搏，就會立刻啟動「一鍵收屍」功能，甚至支援用戶提前選擇靈車司機和下葬音樂等設置。

該App創始開發團隊成員之一呂先生10日受訪表示，團隊內只有三人，都是「95後」，平時都有自己的工作，透過遠程方式協作。呂先生表示，早在兩三年前他們就在社交平台上留意到相關需求，「近幾年大家都會討論『什麼App是每個人都需要的，並且一定會下載的』，就有網友提到『死了麼』App，這個創意出來之後有很大的討論度」。

用戶需設置緊急聯絡人並定期簽到。（圖／翻攝快科技）

團隊發現可以註冊這個名字後，用了一個月時間完成開發。呂先生表示，儘管現在App的下載量不太方便透露，但「確實增長速度非常快」，期間也有部分人出現過沒有連續簽到的情況，不過目前還沒有收到過粉絲反饋是否有真的幫助到用戶。

「死了麼」App爆紅後，陸續有網友提出優化建議，有人建議改成透過簡訊通知緊急聯絡人、優化簽到形式等，但更多網友認為軟體名字「死了麼」不好聽，建議改成「活著麼」。對此，呂先生表示，他們目前還沒收到有關部門提出的改名要求。他認為，在大陸，「死」這個字很少被提及，「但是死是每個人都必須去面對的事情，當人知道了自己死亡的結點，或許才可以更好地面對當下」。

針對外界爭議，蘋果官方客服回應稱，用戶若對App名稱不滿，可向客服提供該App的基礎資訊，客服將同步至Apple相關業務部門，由業務部門協調聯絡軟體開發方溝通此事。

