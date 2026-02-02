名字諧音暗藏命定緣份！林沁吐心聲：我真的長大了

20260202林沁在高雄拍攝MV。首湛創意提供

新生代歌手林沁來自高雄，日前特別回到家鄉拍攝〈數到七〉MV，透過她的視角帶領觀眾走訪港都風景，取景橫跨彩色島、塩埕第一公有市場、內惟藝術中心、苓雅運動園區與愛之船等地標，將熟悉的城市記憶全數入鏡。

重返成長地拍攝，也勾起滿滿童年回憶。林沁透露，小時候常和家人在西子灣玩沙、看夕陽，如今站在同樣場景拍攝人生第一支MV，「同樣的地方，不同的年紀，真的覺得自己長大了。」

MV還邀來曾幫2PM Nichkhun拍攝作品的韓國啦啦隊女神金吉娜友情客串，為畫面增添亮點。林沁透露對方不僅貼心照顧，還主動拍舞蹈挑戰幫忙宣傳，讓她直呼「真的很暖心」。

能在家鄉完成出道作品，對她意義格外重大，加上名字諧音「07」恰與高雄電話區碼相同，也讓歌曲更添命定意義。她笑說，希望透過MV介紹家鄉之美，「歡迎大家過年來高雄走春。」至於新年計畫，她表示將回南部陪伴家人，珍惜團聚時光，也期盼透過音樂把滿滿正能量傳遞給更多人，「繼續唱給大家聽。」

