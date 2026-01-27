名字長塞不下！ 原民改姓新制掀「刻章潮」.方章變長條

台北市 / 綜合報導

因為《原住民身分法》新規定上路，原本跟隨母姓的族人，現在可以改回父姓，但證件必須「並列傳統族名」。這項規定在台東掀起一波改名潮，族人紛紛趕在期限內辦理。除了證件外，印章也要換，但原住民傳統族名實在太長，一般的正方形印章根本塞不下，就讓街頭出現了一種造型奇特的「超長版」姓名印章。

刻印機器快速運轉，在木頭上刻下名字，不過仔細一看，印章形狀很不尋常，不是一般常見的方方正正，而是細細長長的長條型，台東市民王小姐VS.記者說：「(他說為什麼不能用)他說因為我有並列族語名字，然後這上面沒有羅馬拼音。」

廣告 廣告

原來因為原住民身份法新規定，跟隨原住民母姓的族人，可以改回從漢人父姓，但是証件上要並列傳統族名，不然就會喪失原住民資格，因為身份證姓名變更，連印章也得跟著轉型，台東市民王小姐說：「因為第一個印章只有中文名字銀行不給過，所以他現在一定要中文名字，下面要有我的族語名字。」

刻印店業者說：「沒有造型，就木頭，我給你看。」台東市區的刻印店，最近生意好到快忙不過來，全是趕在期限前，來處理金融機構與戶政印鑑問題的族人，不過也因為各金融機關，印章認定標準不同增加民眾的不便。

刻印店老闆說：「上面是漢文底下是英文字，那像我們以前刻四方的，就沒有辦法這樣子排，他們有些英文字不能斷，有一種方法我們都用我們後來，我們沒辦法我們就刻長方型。」由於族名中間不能斷開，加上羅馬拼音又多又長，這長條章也成了，原住民族人的唯一選擇。

原始連結







更多華視新聞報導

綠委爆選務人員蓋選民印章稱「統計人數」 花蓮選委會火速開鍘：已解職

台北艦成軍及西拉雅號命名 首艘原住民族名巡護船

原住民族豐年祭暨歲時祭儀 新北市樹林登場

