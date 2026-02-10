名家揮毫結合公用頻道 桃園迎春活動讓傳統文化「被看見」





農曆春節將至，迎接丙午馬年到來，桃園市土地公文化館8日舉辦「名家揮毫喜迎春」活動，邀請桃園市漢字文化學會多位書法名家現場揮毫贈春聯，並首度攜手在地媒體中嘉寬頻｜北健，將攝影棚與公用頻道體驗搬進文化館，透過書法藝術與現代媒體科技的跨界結合，讓民眾在感受年節喜氣的同時，也能體驗媒體識讀與影像創作的樂趣。

活動現場墨香四溢，書法老師們運筆行雲流水，除書寫經典吉祥對聯外，也發揮巧思將生肖「馬」的意象融入字體設計，吸引不少民眾駐足欣賞。桃園市漢字文化學會書法老師呂國祈表示，今年特別將「春」字與「馬」的造型融合，設計出「馬春」合體字，並取其台語諧音「有存（剩）」的吉祥寓意，象徵新的一年五穀豐收、年年有餘，期盼透過書藝創作為民眾送上最誠摯的新春祝福。



桃園市土地公文化館攜手在地媒體中嘉寬頻｜北健電視，舉辦「名家揮毫喜迎春」活動。

除了名家揮毫，活動現場也規劃拓印體驗區，讓孩童利用海綿與模具親手製作春聯。書法老師李杏芬指出，拓印方式簡單有趣，能讓孩子在動手操作的過程中培養對漢字與書法的興趣，完成後將自己製作的春聯帶回家張貼，更增添學習與文化傳承的意義。

中嘉寬頻｜北健則於現場設置「在地有福．與神明同行」簡易攝影棚綠幕體驗區，邀請民眾在鏡頭前分享心目中土地公的形象與祝福，透過實際拍攝體驗落實媒體近用理念，也讓更多市民認識公用頻道的功能與價值。

另外也規劃「好運連筊大挑戰」互動遊戲，民眾只要完成公用頻道相關問答，即可參與擲筊挑戰，連續聖筊次數越多，獲得的獎品越豐富，包含湯鍋、春聯、滑鼠與滑鼠墊等百份好禮，現場氣氛熱鬧歡樂。其中，一名蘇姓小朋友成功連續擲出五次聖筊，將湯鍋大獎帶回家，讓家長直呼好運滿滿，新春第一份幸運就由孩子帶回家。

中嘉寬頻｜北健總經理許巧妮表示，很榮幸能與土地公文化館合作，此次活動不僅推廣CH3公用頻道，更希望透過寓教於樂的方式，讓民眾從參與中認識媒體識讀的重要性。她也親自擔任關主，與獲獎的小朋友進行擲筊PK，加碼送出小禮物，讓活動驚喜連連。

許巧妮指出，公用頻道是全民共享的發聲平台，當日民眾所拍攝的短影片，預計將於3月份在CH3頻道播出，實踐「人人都能成為公用頻道主角」的理念。這場結合傳統民俗、書法藝術與現代科技的迎春活動，不僅傳承漢字文化之美，也讓在地聲音透過媒體被更多人看見，陪伴市民一同歡喜迎接嶄新的一年。

