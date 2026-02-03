名家揮毫贈春聯 竹東林業聚落建築群迎新春

謝瑞煌大師於現場為民眾揮毫春聯作品。（新竹分署提供）





今年迎接象徵奔放與活力的馬年，新竹分署再度邀請書法名家謝瑞煌大師團隊，7日（星期六）上午10點在竹東林場建築群現場揮毫，免費贈送春聯，與民眾一同迎新送舊；除上午名家揮毫贈春聯外，當日下午亦有新春手作體驗，邀大小朋友一同創意剪紙與手繪紅包袋。

去（114）年底甫落幕的《咔噹咔噹到竹東－竹東林業探索展》，以林業鐵道意象為引，串聯竹東林場的歷史脈絡與未來想像，吸引眾多親子與民眾前來參觀，在互動體驗中重新認識竹東作為林業重鎮的重要地位。隨著農曆新年即將到來，新竹分署延續場域活化精神，特別於春節前夕辦理迎春活動，邀請民眾走進林場老屋，在藝術活動與年味中迎接嶄新的一年。

新竹分署表示，期盼透過溫馨多元的活動內容，延續竹東林場作為公共文化空間的角色，讓民眾在年節時分走入林場、親近歷史，也在傳統書藝與林業場域的交會中，感受「林業生活」的溫度與延續。誠摯邀請大家於春節前夕，走進竹東林業聚落建築群參加新春限定活動，為新的一年寫下馬到成功的美好祝福。





