名家揮毫迎春 板橋榮家墨香樂聲文藝氣息濃

【記者葉柏成／新北報導】板橋榮家於農曆新年前夕舉辦「快馬加鞭寫祝福，馬上成功納百福」新春揮毫活動，邀請到來自慈濟、台北市長春書畫學會及台北崑曲研習社等多位書畫名家共襄盛舉，與長輩們一同在墨香與樂聲中，提早感受濃厚的春節氣息。

此外，台北崑曲研習社韓昌雲社長更為長輩們帶來優雅的崑曲演唱，讓現場長輩在欣賞名家書畫的同時，也能聆聽傳統戲曲之美，視覺與聽覺皆獲得極致享受。

《圖說》台北崑曲研習社由韓昌雲社長(右二)帶領的書畫及崑曲老師們為板橋榮家長輩揮毫，榮家副主任劉汝俊代表回贈感謝狀。〈板橋榮家提供〉

板橋榮家陳桂美主任表示，透過舉辦揮毫活動，不僅活絡長輩的身心健康，更希望能維繫傳統習俗，讓住民長輩在尊榮的照護下，過一個充滿書香味與幸福感的好年，更讓榮家充滿文藝氣息與節慶溫暖。

她指出，寫春聯是中華傳統文化中不可或缺的節慶儀式，象徵著除舊佈新與對未來的祝福，活動現場氣氛熱烈，老師們各展所長，蒼勁有力的書法、充滿靈動的畫作，將長輩的祝願融入每一筆墨色之中。

《圖說》板橋榮家長輩們開心拿著春聯合影。〈板橋榮家提供〉

不少長輩早早來到現場排隊，親自挑選喜愛的佳句，看著老師們「快馬加鞭」揮灑自如，紛紛讚嘆不已，長輩們領到春聯後更是喜笑顏開，直呼：「今年有了老師的墨寶加持，一定能馬上成功、納福平安！」