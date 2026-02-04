名家揮毫送福迎馬年！中榮嘉義分院化身藝文空間

（記者黃信峯／嘉義報導）農曆馬年將至，臺中榮民總醫院嘉義分院日前舉辦「馬躍新春 福佑安康」揮毫贈春聯活動，邀請嘉義市青溪新文藝學會林家儀、洪靈、陳璟瑜、李玉平、廖燿權、胡國強、蔡建成、徐皖華、諶麗美、劉婉如等10位知名書法家蒞院揮毫。中榮嘉義分院院長陳正榮率副院長及該院主管等到場共襄盛舉，與同仁、志工團隊及來院民眾一同感受濃厚年節氣氛，透過傳統書法藝術走進醫療場域，為歲末的醫院增添人文溫度，陪伴大家迎新送舊。

圖/臺中榮民總醫院嘉義分院舉辦「馬躍新春 福佑安康」揮毫贈春聯活動，邀請嘉義市青溪新文藝學會10位知名書法家揮毫。記者黃信峯翻攝

活動現場墨香四溢，書法家們揮毫潑墨，將「平安、健康、順遂、吉祥」等祝福化作一幅幅春聯作品，並呼應馬年主題，筆下駿馬躍然紙上，線條流暢、生動有力，象徵新年奔馳向前、萬象更新。現場同時結合剪紙藝術，剪出「順、安、福、康」等吉祥字樣，並搭配彩墨春聯與風格多元、帶有可愛詼諧馬匹圖案的創作，使春聯樣式更加豐富多變，吸引許多員工與來院民眾駐足欣賞、排隊索取。榮民胡先生分享說到，嘉榮很有心，把過年的喜氣帶進醫院，也願意與民眾一同分享，讓醫療空間在歲末時節多了一份溫暖與人情味。

嘉義分院院長陳正榮致詞時說到，「馬躍新春 福佑安康」邀請書法名家現場揮毫，不僅是一場藝術饗宴，更是嘉榮每年歲末的重要傳統。陳院長指出，醫院不只是提供醫療服務的場所，也希望是一個能讓人感到溫暖與安心的空間，透過書法藝術傳遞對健康與平安的祝願，讓同仁、病友與家屬在迎接新年之際，都能感受到關懷與祝福。活動中，陳正榮院長亦親自致贈感謝狀，向每一位現場揮毫的書法老師致意，感謝青溪新文藝學會長年支持院方活動，將書藝之美與新春祝福帶進醫院，為歲末增添人文暖意。

嘉義市青溪新文藝學會會長林家儀表示，書法是一種能跨越場域、貼近人心的文化藝術，能在醫院揮毫，為醫護人員與民眾送上新年祝福，是一件非常有意義的事。他也特別提到，今年馬年主題結合油墨華春聯，現場反應格外熱烈，看見民眾耐心排隊索取作品，讓參與揮毫的書法家們深受感動，也更加肯定持續走入公共空間、傳遞書法藝術的初衷。

陳正榮院長進一步表示，嘉義分院長期致力於將藝術與傳統文化融入醫療服務，讓醫院不僅是醫療場所，更是陪伴民眾生活的重要空間。未來也將持續與臺中榮民總醫院攜手合作，結合醫療專業與社會服務能量，深化在地連結，讓雲嘉南地區榮民眷及鄉親在就醫與服務過程中，都能實際感受到更優質、貼近人心的照護體驗，陪伴大家迎向馬躍新春、福佑安康的新年。