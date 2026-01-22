名家春聯免費領！苗栗縣府「萬馬奔騰」揮毫活動1/23起跑 地點、場次看這裡

二０二六年新春揮毫活動宣傳記者會二十二日在苗栗縣政府第一辦公大樓舉行，今年活動主題為「萬馬奔騰、百福臨門」。（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

二０二六年新春揮毫活動宣傳記者會二十二日在苗栗縣政府第一辦公大樓舉行，今年活動主題為「萬馬奔騰、百福臨門」，象徵來年「駿馬奔騰開新路，吉星高照報平安」，並祝福大家「圓圓滿滿、馬到成功」。

二０二六農曆馬年將至，苗栗縣政府為發揚書法的傳統底蘊及多元面貌的求新求變，邀請三十六位書法名家於一月二十三至二十五日舉辦新春揮毫活動，並透過民眾發票捐贈免費換取春聯，發票將全數捐給縣內社福團體。

副縣長邱俐俐感謝書法大師邱耀彬老師、謝鴻卿老師親自揮毫展演，寫下對新的一年「持續向前、穩健前行」的祝福與期許。副縣長並表示，縣府在縣長的帶領下持續穩健的推動文化扎根與生活美學，讓藝術不只被看見，而是真正成為苗栗日常的一部分，陪著大家走過每一個年節、每一段日子。

苗栗縣政府：於第一辦公大樓一樓大廳共安排四場次，每場次各有六位書法名家到場服務，分別為一月二十三日與一月二十四日上午九時至十一時三十分（上午十一時截止兌換號碼牌）、下午二時至四時三十分（下午四時截止兌換號碼牌），憑一一四年十一至十二月及一一五年一月未列印買受人統一編號之發票收執聯，不限金額，即可依據發票數量兌換不同種類的春聯。

苗北藝文中心：於演藝廳一樓大廳共安排二場次，分別為一月二十五日上午九時三十分至十一時三十分、下午一時三十分至三時三十分。