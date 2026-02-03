名家春聯墨寶免費送！竹郵連四日「迎新春送春聯」與鄉親共享喜氣

【民眾新聞網方健龍新竹報導】2026丙午馬年將至，新竹郵局為回饋在地鄉親長年支持，特舉辦4場「迎新春送春聯」活動，分別在竹北郵局（2/3）、竹東郵局（2/4）、武昌街郵局（2/5）及湖口郵局（2/6)等局辦理，從上午9時至12時，免費贈送春聯，與民眾共享新春喜氣。

新竹郵局局長沈佛龍表示，「貼春聯」是華人過年不可或缺的重要傳統，新竹郵局多年來持續舉辦現場揮毫活動，除落實企業社會責任（CSR）外，也期盼透過近距離觀賞書法名家揮灑筆墨的過程，讓民眾親身感受書法藝術的氣韻與文化深度，將象徵吉祥與祝福的春聯帶回家，迎接嶄新的一年。

沈佛龍指出，除可免費索取名家墨寶外，活動期間新竹郵局亦同步推出多款年節應景商品，包括深受集郵愛好者喜愛的「114 年度郵票冊」，及由郵局團隊獨家設計、造型喜氣的「馬年專屬紅包袋」，讓民眾在洽辦郵務之餘，也能選購年節伴手禮，與親友共享新春喜悅。

2026農曆新年進入倒數計時，新竹郵局全體同仁也向市民朋友獻上誠摯祝福，祝賀大家：新年快樂、萬事如意、馬到成功！

《圖說》新竹郵局邀請書法名家當場揮毫，免費贈送春聯，與民眾共享新春喜氣。（圖／新竹郵局提供）