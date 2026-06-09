名家現場／沒要宋楚瑜組閣才有扁宋會
2005年2月24日「扁宋會」之前，台灣政壇究竟發生了什麼和李登輝前總統有關的大事？而阿扁總統任內2次政黨合作，為何無獨有偶都出自李前總統的倡議？
民親合作 人事喬不攏
第一次是2001年年底立法委員選舉結果，民進黨斬獲87席成為立法院最大黨，加上初試啼聲的台聯黨13席，仍無法過半。國民黨68席淪為第2大黨，親民黨取代新黨、首度囊括46席，是第3大黨。
李前總統為了立法院正副院長選舉合作事宜，專程到總統府找阿扁，除民進黨與台聯2個本土政黨結合外，想拉攏國民黨籍本土派合作，希望立法院長支持國民黨籍王金平連任，副院長由阿扁指定民進黨籍候選人。李前總統表示他已跟王金平講好了，國民黨團會有25位本土派立委支持民進黨籍副院長人選洪奇昌，李總統並親筆寫下25位立委的名單給阿扁過目，第一位就是王金平。
阿扁選擇相信李前總統的政治安排，也對他欽點的25位國民黨籍立委名單不疑有他。結果上午民進黨籍立委全部配合，把票投給王金平，讓他以218票、得票率96％當選院長。下午副院長選舉時，原本講好的國民黨那25票，一票都沒跑過來，經過兩輪投票，國民黨籍江丙坤以115票當選副院長，洪奇昌只拿到106票。當晚，阿扁致電李前總統表示：民進黨籍立委全部支持王院長，但副院長選舉，連王院長那一票都沒投過來。李前總統回說：「我也被騙了！」阿扁認為李前總統沒有必要耍詐，但李前總統和阿扁第一次的政治合作就這樣破局了。
第2次是2005年2月24日「扁宋會」後，李前總統女兒李安妮曾對外說：「人家叫你去相親，去喝咖啡，沒有叫你跟人家上床啦！」所謂「相親」之說，指的是「扁宋會」的來龍去脈，也跟安妮的爸爸李前總統當「民親合作」的媒人大有關係。
話說2004年底的立委選舉，民進黨在立院雖有89席，比上屆多2席，加上台聯12席，比上屆少1席，合計101席，距離過半還差12席。記得同年12月24日平安夜，阿扁還在總統府辦公會客，李前總統說要來玉山官邸，並已等候1個小時了，目的也是為了協助國會如何能過半好做事，想談跟宋楚瑜的親民黨合作議題。阿扁依照李前總統之囑，在平安夜致電人在美國的宋楚瑜，祝他耶誕快樂，主動釋出善意。
至於如何政黨合作，李前總統希望以「人事合作」為基礎，表示可讓親民黨擔任行政院副院長，並讓出2、3個部會首長。但事情並不如此單純，宋楚瑜豈會滿足只取得一席副院長的合作模式？親民黨傅崐萁等多位立委，後來到官邸說不要副院長，但挑了8個重要部會首長，作為雙方合作基礎。阿扁認為合作基礎若奠基於人事交換，也不是好辦法。民進黨好不容易再度贏得總統選舉，卻將內閣交給親民黨宋楚瑜來執政，不啻阿扁當選總統，宋楚瑜成為地下總統，不只民進黨難以接受，對選民也無法交代。李前總統所提與宋楚瑜及親民黨的「人事合作」方案，很快就告吹。這就是李安妮口中的「人家叫你去相親，去喝咖啡。」
「人事合作」不成後，親民黨提出修正案，表示可以「政策合作」。當時最重要的事項是柴電潛艦、P-3C長程定翼反潛機及PAC-3愛國者三型飛彈等3大軍購案。民進黨和台聯的101席，只要加上親民黨34席中的12席支持，3大軍購案就能夠在立法院跨過半數門檻。阿扁也覺得親民黨若能基於守護台灣的國防安全，支持3大軍購案，與宋楚瑜見面談政策合作又何妨!?但絕對不是「跟人家上床」，而是沒要宋楚瑜組閣才有「扁宋會」。
扁宋會面 列10點共識
雙方幕僚由總統府祕書長游錫堃、親民黨祕書長秦金生召開數次會前會，談妥只要軍購案能過關，阿扁願意容忍安排簽字場面，前提是不能違背民進黨1999年《台灣前途決議文》。
扁宋會如期在台北賓館舉行，並簽署「10點共識結論」，揆諸全文完全不出阿扁過去的談話內容，包括2次總統的就職演說，也不出民進黨的神主牌《台灣前途決議文》。後來獨派人士見到阿扁和宋楚瑜同框很不高興，為什麼還要公開簽字，把宋楚瑜捧得那麼高？如果如李前總統的提議，阿扁讓出組閣權，或重要部會全由包括傅崐萁等親民黨人士出任會更好嗎？
10點共識結論除了第7條，其他都是「添秤頭」可有可無，湊數字的。阿扁同意召開扁宋會的目的只有一個，就是為了3大軍購案能夠順利過關，10點聲明之一就有宋楚瑜願意支持的3大軍購案，也就是防衛性武器的採購。聯合聲明第七條：台灣必須要有足夠的國防武力，才能確保台海的和平。未來將在「國家安全、台海穩定、區域和平」的戰略目標下，全面充實符合我國國防戰備所需之武器裝備。其中「國家安全、台海穩定、區域和平」正是親民黨所提出，宋楚瑜在扁宋會強調：「台灣必須要有足夠的國防武力，才能確保台海的和平。」不就是賴總統一再告訴國人同胞的嗎？
躺平是投降，備戰才有和平。有足夠的國防武力作後盾，兩岸談判才有足夠的信心，理足氣壯為台灣的國家利益及全民福祉，爭取最有利的空間與條件。
香港回歸 20年就變
扁宋會後3天，美國前總統柯林頓接受阿扁總統倡議成立的台灣民主基金會邀請，卸任總統後第1次訪問台灣，除了第1天晚宴歡迎外，第2天阿扁同樣在台北賓館東廂房與柯林頓前總統會晤。阿扁請教柯林頓前總統是否贊成任內的國安會亞太資深主任李侃如，鼓吹兩岸簽署30年不變的「中程協議」？柯林頓前總統不假思索，非常嚴正地表示：絕對不能簽，時間站在台灣這一邊；誰能保證30年不變？誰能監督30年不變？
印證鄧小平對1997香港回歸中國，曾信誓旦旦保證50年不變，結果不用等2047年回歸50年不變，回歸20年就變了。特別是2019年反送中運動（反對逃犯條例修訂草案運動），要求香港特區政府撤回《逃犯條例修訂草案》，擔憂將犯罪嫌疑人引渡至中國大陸將受不公平審判，嚴重損害香港在「一國兩制」及《香港基本法》下所明定「獨立司法管轄權」的地位。從反送中的畫面，更多台灣人認知「一國兩制」香港方案實施結果的悲慘世界，能不戒慎恐懼嗎？
2020年，香港《蘋果日報》創辦人黎智英及蘋果日報公司與蘋果日報印刷公司，被控違反《香港國安法》，涉嫌「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物」等罪嫌，受到公然戕害新聞自由、也是《香港國安法》下首例被控「外國勢力勾結罪」的審判。行之百年的陪審制度被廢除了，2026年2月9日，黎智英被判刑20年，是自《香港國安法》實施以來針對親民主派與政治異議者的最重刑期。黎智英已經78歲，要關到2040年，關滿關死。台灣還要走戒嚴時期黨外雜誌躲避警總查緝的回頭路嗎？
2005年3月1日，阿扁在總統府與歐洲議會議員及媒體進行視訊演講。與會者有人問及李前總統要阿扁制憲，改國號為台灣共和國的問題，阿扁的感受並不怎麼好。因2000年就職前，阿扁至少10次到大安官邸跟李前總統請益，李前總統不只一次交代有兩根柱子不要碰觸，分別是《中華民國憲法》及《國統綱領》。面對提問，阿扁清楚表示：不能夠騙自己，也不能夠騙別人。在最後不到3年任期，也沒有立委選舉了，不說憲改需要4分之3的立法委員同意，當時連立院半數席次都沒有，主觀上很想做，但在客觀現實條件下，必須承認任内「做不到，就是做不到」。阿扁也說李前總統做了12年，他也做不到，當年如果真的想做，國民黨再加上民進黨，超過4分之3，豈會不過？李前總統12年執政是國會多數，可以做而沒做，現在來要求少數執政的阿扁改國號為台灣共和國，豈不強人所難？期待將來國會結構可以改變，不必等到4分之3，如有3分之2的絕對多數席次，加上可用的民氣，自然水到渠成。
2005年3月14日，中國全國人大通過《反分裂國家法》作為武力犯台的法律依據，原本前一年底是要推動《統一促進法》的。中國舉世無雙的立法，馬上受到國際社會的譴責，美國甚至批判這是「玩火自焚」，北京中南海開始拉攏國、親兩黨。一如1994年中國千島湖觀光船「海瑞號」發生重大搶劫縱火殺人案，有24名台灣觀光客、8名中國船員和導遊在船上遭到搶劫和燒死，中國特別以更優惠條件吸引台商和港商。
連戰訪中 宋楚瑜跟進
原本宋楚瑜主動爭取中國北京之行，可搶到頭香，中南海卻寧願讓連戰先行，遂有令人印象深刻的「（連）爺爺，您回來啦！您終於回來啦！」使得2次總統大選連戰連敗的連主席聲勢大漲。宋楚瑜只能屈居第2，接續前往中國訪問。宋主席為凸顯與連戰的不同，強調有帶阿扁總統的口信。阿扁在玉山官邸旁邊的總統府祕書長游錫堃官邸，與宋楚瑜會談二次。宋主席從口袋裡拿出筆記本，看似認真地記下阿扁交代的「主權、民主、和平、對等」八字訣口信，這也是扁宋會10點共識結論的一部分。
但宋主席行前可能忘了將筆記本放入口袋，首站到了南京竟然不敢拿出來，連一句話都不敢吭聲，遑論在胡錦濤面前矮了一截又一截。阿扁當然知道，「主權、民主、和平、對等」八字口信都讓宋楚瑜開不了口，短短8個字，在在挑釁或否定《反分裂國家法》。所謂「主權」，是要北京方面承認或尊重台灣或中華民國是主權國家的現實。所謂「民主」，是台灣問題或兩岸關係的處理，必須尊重台灣人民的意願。所謂「和平」，是任何解決台灣未來或兩岸關係的方案，必須用和平方式，不得訴諸暴力或武力。所謂「對等」，是兩岸不是主從關係，也非中央對地方，如果中國是中央政府，台灣也是中央政府；如果台灣是地方政府，中國也是地方政府，兩岸都是對等的。
宋楚瑜結束北京之行，回到國內立即視扁宋會10點聯合聲明的共識結論如無物，而且比國民黨還杯葛反對三大軍購案，竟嗆國民黨膽敢支持三大軍購案，親民黨將退出國親合作。原來台灣在野黨是否支持強化台灣國防，確保台海和平，不是基於捍衛台灣的國家安全，增進全體國人的福祉，而是寧為北京的「細漢的」!?
綜觀有關扁宋會前後史實，根本沒有所謂的不為人知的「祕辛」。不管是李前總統從未推薦宋楚瑜出任行政院長，阿扁也沒有想過要給宋楚瑜擔任閣揆，連一絲絲的念頭飄過都沒有。難道是宋楚瑜主觀上有這個期待，或者有中間閒人穿針引線，胡亂傳話？可以肯定的是，最後訊息都沒有到阿扁這裡。
至於阿扁請宋主席代表總統去見胡錦濤，則是完全沒有的事。阿扁都不敢讓宋主席擔任亞太經合會APEC領袖代表了，何況要代表總統出訪中國？阿扁任內同意有權代表總統的只有2個人—已故長榮集團張榮發總裁及已故海基會辜振甫董事長，自封自詡是阿扁代表的多如過江之鯽，也是自嗨自爽而已！
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