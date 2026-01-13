名家現場／總統府的三大總統獎

賴清德（中）出席「2025年總統科學獎」頒獎典禮，親自頒獎表揚「生命科學組」得獎人梁賡義（右）及「工程科學組」得獎人葉均蔚（左）。（翻攝總統府flickr）

2025年11月11日賴清德總統出席2025年總統科學獎頒獎典禮，並提出「333」科學願景，希望在30年內讓台灣在物理、化學、醫學3領域內，至少增加3位諾貝爾獎得主。同時點名在場的2位總統科學獎獲獎人—中研院梁賡義院士、葉均蔚院士都是潛在的諾貝爾獎得主。

盼台增添3諾貝爾得主

賴總統特別介紹，梁賡義院士從小就熱愛數學，並堅持走下去，後來在生物統計領域大放異彩，其提出的「廣義估計方程式」，不但為統計方法學帶來劃時代的突破，同時影響無數臨床與公共衛生決策。

賴總統也介紹葉均蔚院士被世人譽為「高熵合金之父」，全球前2％的頂尖科學家。30年前提出顛覆傳統思維的高熵合金構想，遭人認為觀念有誤時，堅持不放棄，反而積極投入研究，開創全新材料科學典範，帶動全球高熵合金研究新思潮。如今高熵合金已經廣泛應用在智慧機械、綠能、生醫、國防以及太空科技等領域，對推動基礎科學、產業創新與高階人才培育，都具有深遠的影響和卓越的貢獻。

獲獎的中研院院士葉均蔚在受獎時，與其說是笑稱，不如說是充滿自信的宣示：自己的科學影響力不僅在全球排名0.03％，於材料領域更位居全球第2。一生只念過3所學校，從大學到博士班都在清華大學完成，是百分百的Made in Taiwan。他說去年當選中研院院士，今年又獲頒總統科學獎，希望明年能夠挑戰諾貝爾獎。賴總統希望在未來30年，台灣能增加3名諾貝爾得主，誰說不可能？

2006年中研院舉行第27次院士會議，時任總統陳水扁（右）應邀致詞。左為時任院長李遠哲。（聯合知識庫）

自李遠哲院長1986年獲得諾貝爾化學獎以來，迄今最受期待的諾貝爾化學獎熱門人選，仍屬在李遠哲之後接任中研院院長的翁啓惠博士。被歐美媒體譽為「醣分子之父」的翁啓惠，自2014年以降，幾乎每年都被學術媒體點名為諾貝爾化學獎熱門人選。他是全球首位透過酵素技術，大規模合成複雜多醣體及糖肽的學者。2014年翁啟惠獲頒沃爾夫化學獎，這個國際頂級科學獎的得主，多次拿下諾貝爾化學獎。

中研院強調，翁啟惠長年鑽研化學生物及醣分子科學研究，是全球首位發展多醣體自動化合成、以酵素方法量產醣分子及醣蛋白的科學家，而其所發明的「程式化一鍋式反應法」，更讓醣分子能在實驗室裡快速合成，也是第一個自動化合成多醣體的化學方法。

阿扁任內創3大總統獎

2021年美國斯克里普斯研究院院長 Peter Schultz表示，翁啟惠博士對醣生物學的影響可能比美國任何在世的化學家都大。翁啓惠長期致力多醣合成方法研究，改變科學界對醣分子的認識，並從電鍋菜找到靈感，發明「程式化一鍋式醣合成法」，為世界第一位成功以酵素技術，大量合成複雜多醣物的科學家，為癌症研究、細菌、病毒感染和免疫功能，帶來疫苗研發與治療機會；自己則謙卑為懷，認為獲得諾貝爾獎的機率不大，仍心繫台灣，盼台灣能成為醣創新重鎮，讓醣分子走向材料研發，成為取代目前石化工業的新一代原料。

翁啓惠長期致力多醣合成方法研究，為世界第一位成功以酵素技術，大量合成複雜多醣物的科學家。

翁啓惠是中研院院長李遠哲在1998年到2000年延攬回台主持中研院多醣體研究。2002年當選美國國家科學院院士，2003到2006年以中研院特聘研究員兼基因體研究中心主任，2006年5月入選為中研院院長候選人，同時入選的還有中研院院士陳定信和吳茂昆。2006年9月阿扁特任國際級科學家翁啓惠為中研院院長，並全力支持修改《國籍法》，讓翁啓惠成為有史以來第一位擁有雙重國籍的中央研究院院長。

祈祝賴總統2025台灣科學新願景，有夢上水，希望相隨！「總統科學獎」是阿扁總統任內2001年所創設，2年頒獎一次，得獎者頒獎金每人2百萬元，現在是3百萬元，今年已邁入第12屆。除了總統科學獎之外，阿扁在2001年同時創設「總統教育獎」、以及「總統文化獎」。這3大總統獎項，代表阿扁就任總統後對教科文的重視。記得阿扁還宣示，經濟景氣再不好、政府財政再困難，教科文預算每年都要成長10％。政府有限的預算投資在下一代的教育，投資在科學基礎的研究，投資在國家根本的文化建設，創造出無限的價值，永遠都是值得的。

深信給獎激勵學子向上

阿扁出身三級貧戶的佃農之家、長工之子，感謝父母讓阿扁有受教育的機會。小學二年級，阿扁就有課外參考書，那是扁爸花了十分之一的月薪，特地到府城中正路台南書局買回來的。阿扁不敢有任何一絲的懈怠，從此更加發奮圖強，隆田國校畢業拿到縣長獎，何其有幸的是，現任《中央社》社長，擁有雙博士學位的資深媒體人胡婉玲的阿公胡龍寶縣長親自蒞校頒獎，這是隆田國校第一次有縣長大人到學校來。扁媽也到麻豆街上幫阿扁買新的衣服跟球鞋，讓兒子從縣長手中領取縣長獎。巧的是1985年阿扁返鄉參選台南縣長，對手之一的胡雅雄就是胡龍寶縣長的長公子。

永遠忘不了62年前刻骨銘心的那一幕，3間教室打開成的大禮堂，一位鄉下的窮小子，竟然可以從西裝筆挺的縣長大人手中拿到他親頒的縣長獎，影響阿扁的一生。31年後，阿扁當選民進黨籍首位台北市長，第一個想到的是，阿扁能有今天，完全拜當年縣長親頒縣長獎所賜，也決定每年台北市立學校的畢業典禮，凡是拿到市長獎的同學，全部都可以從阿扁手中拿到市長獎，並與陪同到場的家長合影，以示感謝與激勵。而且交代不是學業成績第一名拿市長獎，德智體群美五育之一，只要有特別感人事蹟，也可以拿市長獎。記得有一次一位學生清掃廁所掃得特別乾淨，也拿到了市長獎。

這樣從市長獎到總統教育獎，不是阿扁愛炫愛頒獎，而是阿扁深信市長與總統撥冗頒發一個獎項，對勵志向上的莘莘學子而言，其影響是無可估量的一輩子。

創設目的可發揮正能量

記得2022年總統教育獎最年長的得獎者李鳳珠女士，自述她的勵志人生中感人肺腑的故事：「我有過2任婚姻，先生染毒、外遇而離婚。921地震，我家全倒，七二水災、八八風災二度沖毀賴以為生的菇寮。我的獨生女在台中后豐斷橋事件意外墜橋身亡，一連串的打擊讓我陷入憂鬱⋯」令人感佩的是李女士並沒有被逆境擊垮，49歲重返高中校園，再就讀中臺科大，連續7個學期獲得全系成績第一名的「書卷獎」。課餘從事志工累積逾1350小時的服務時數。種種事蹟，讓她成為2022總統教育獎近5年以來最年長的獲獎者。

總統教育獎創設目的如下：鼓勵能以順處逆、發揮人性積極面、力爭上游、出類拔萃、具表率作用之大專及中小學生，以彰顯國家對學生優良品德及特殊才能之重視。推薦條件，被推薦人於逆境中，仍能奮發向上、樂觀進取，並具下列條件之一：

（一）奮發向上發揮服務奉獻、孝行表現、友愛行為、體恤他人等情懷，對社會風氣有良善影響，足堪楷模者。

（二）語言、藝術、薪傳技藝、技能、科學、科技、資訊、體育或其他領域，具有特殊才能，出類拔萃者。

第一屆總統教育獎於2001年開始遴選頒發，馬總統、蔡總統、賴總統任內仍持續舉辦。總統教育獎之獎學金為國小組15萬元、國中組15萬元、高中組20萬元、大專組25萬元，並編撰總統教育獎獲獎學生芳名錄，以資鼓勵。

深耕台灣推動文化興國

總統文化獎也是在2001年由阿扁總統兼國家文化總會（原中華文化復興運動總會，現在的中華文化總會）會長任內所創設，旨在推動「深耕台灣、文化興國」，表彰在文化、社會、人道等領域有傑出貢獻的獎項。阿扁認為文化是國家總體力量的展現，來自堅韌土地生命力的文化，是我們情感的根源、前進的動能，透過對文化主體的認同，人們自然會更關愛台灣這片土地，更啓發我們共同的光明未來。阿扁期待在台灣美好的未來中，社會服務，如太陽般溫暖每個角隅；社區總體營造，如玉山般崇高堅毅；族群和諧、國際和平，如菩提明鏡；環境生態保育，如鳳蝶般美麗翔舞；文學藝術、文化交流如百合般亮潔。分別設立總統文化獎太陽獎、玉山獎、鳳蝶獎、菩提獎與百合獎。每2年頒發一次，獎金1百萬元。

總統文化獎是在2001年、於阿扁總統任內創設。圖為第一屆總統文化獎得主。（翻攝中華文化總會臉書）

2001年第一屆總統文化獎得獎者，除鳳蝶獎及青年創意獎從缺外，太陽獎得獎者為秉持「無緣大慈，同體大悲」的本懷，「深耕大愛，廣植善緣」，創立「慈濟功德會」，推動「慈善、醫療、教育、文化」4大志業的釋證嚴上人。玉山獎得獎者為來自鯝魚的故鄉，鄒族聖地—達娜伊谷，以「具指標性、建立自律性公約、發展多元文化廣度，以及具永續之展望」獲得肯定的山美社區發展協會。菩提獎得獎者為台灣腦神經精神醫學的先鋒和奠基人，父親是台灣人第一位東京帝大文學士及第一位留美博士，也是228事件罹難者林茂生院長，本為最有資格仇恨的人，選擇了和解；最有可能被悲劇扳倒的人，將傷痛昇華為夢想與志業的林宗義博士。百合獎得獎者為台灣語言文獻編纂第一人，台灣古典語言文獻研究開創者，全心投入《國台語對照活用辭典》編纂，超過一甲子踽踽獨行的閩南語研究開山鼻祖吳守禮教授。

2025年第13屆總統文化獎，以「文化無框、綻放自由」為主題，獲獎者為文化耕耘獎：何政廣；在地希望獎：社團法人高雄市美濃愛鄉協進會；人道奉獻獎：財團法人台灣關愛基金會（關愛之家）；青年創意獎：林立青；社會改革獎：台灣勞工陣線協會。獎項名稱隨著總統的更迭容有不同，不變的是推動「深耕台灣、文化興國」的總統文化獎仍生生不息、一代傳一代。

