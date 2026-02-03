名家現場／阿扁魔咒 橫掃魔咒 期中不勝魔咒
依稀記得，2003年台灣職棒球季結束了，所謂「阿扁魔咒」的話題仍餘波盪漾。當年熱夯的程度，連對岸中國的人蛇集團都注意到了。
媒體報導，為了不讓偷渡來台的中國女子在面對查緝時洩漏身分，兩岸偷渡集團發給這些女子的「教戰手冊」，上面竟然寫著台灣各種時事議題，包括台灣總統大選候選人是誰等等。那一年，台灣警方查獲兩名黑龍江籍的中國偷渡女子，在她們的「教戰手冊」上發現，她們在背誦「台灣的棒球主場魔咒是誰，答案是陳水扁」。
阿扁魔咒 球迷兩樣情
台灣棒球果真有「阿扁魔咒」的說法嗎？阿扁曾在2000年參加台灣大聯盟4年開幕戰開球，也是來職棒看球場數最多的總統。2003年總冠軍賽，阿扁看了多場比賽，由於每次看球時，主場球隊都無法贏球，而有「阿扁魔咒」的流傳。當年兄弟象隊與中信鯨隊開幕戰，原本答應跟兒子一同看完比賽，因嘉義阿里山小火車不幸翻覆事件，阿扁關心救災情形，在致詞時請求球迷諒解，先行離席。在阿扁沒看球的情況下，當天比賽由主場球隊兄弟象隊贏球。
阿扁魔咒無關政治，指的是棒球場上的「阿扁現象」。這現象不是阿扁刻意造成，只是不知怎麼地就漸漸形成了。阿扁看球賽，一看再看，和大批球迷一起坐在看台上喊加油，全程坐在那兒看到球賽打完。後來被球迷發現一個「巧合」，每次阿扁來看球，那天的主場球隊一定贏不了球。不論球賽在台北開打，或移師花蓮，還是回到台中，照樣發生。於是，球迷間開始流傳：阿扁是「主場殺手」，卻是客隊「吉祥物」。
各為其主的球迷，對阿扁魔咒有不同期待。有人說要打破；有人則希望阿扁別再來看球，以免自己的球隊輸球。
2003年10月15日台中球賽，阿扁又來了。主場球隊興農牛隊，賽前特別燒香祈福，球迷們更寫海報「綠色執政，勝利保證；阿扁魔咒，今天破除」。阿扁那天創下第5場到場，主場球隊不勝紀錄。怎麼那麼巧合？好不生尷尬！對手兄弟象隊球迷高興大喊：阿扁總統，謝謝您！阿扁魔咒再一次發揮威力？不過也有人為阿扁說公道話，上次他去看球賽，讓主場兄弟象隊輸了，這次換興農牛隊做主場，興農牛隊也輸了，阿扁一視同仁，都公平照顧到了。
球賽隔天，阿扁在10月16日出刊的總統府《阿扁總統電子報》做出回應。阿扁將職棒球賽和台灣經濟相比，說球隊拚的是冠軍，台灣拚的是經濟，兩者都憑藉苦拚實幹的毅力，時局再壞，也要靠著堅強實力，打出精彩好球，「勝利永遠取決於扎實的訓練與團隊合作的默契，光靠主場魔咒就能贏，比賽就不好玩了！？」
10月26日晚間阿扁在面對支持群眾的演說中也表示，2003年職棒總冠軍決賽，兄弟象隊擊出再見安打，幫球隊贏得總冠軍的那位球員，是綽號叫「阿扁」的蔡豐安，因後腦勺比較扁平而得名。阿扁有信心，也自我期許，民進黨能在總統大選擊出再見安打，甚至再見全壘打，贏得總冠軍！果不其然，2004年3月20日「阿扁」終於逆轉勝，力拚總統連任成功。
阿扁熱愛棒球，連看2025年美國職棒4場國聯冠軍賽道奇隊橫掃釀酒人隊的比賽，更希望道奇隊在世界大賽寫下21世紀以來首次二連霸的歷史紀錄。
橫掃魔咒 道奇立又破
網路評論卻說，道奇隊與藍鳥隊的對決，是聯盟史上第5次世界大賽的雙方隊伍，一支用橫掃晉級、另一支拚到搶七。如此極端的組合，上次發生已經是13年前，但令人意外的是，過去4次最終舉起冠軍盃的，竟然都不是在前一輪輕鬆完成橫掃的球隊，反而是在G7殊死戰搶下勝利的那方。
聯盟冠軍賽從1985年採用七戰四勝制後，曾在世界大賽出現過4次「橫掃晉級」的球隊，對上「打滿七場」的隊伍，最終都是由在聯盟冠軍賽「打好打滿」的球隊，順利獲得世界大賽冠軍。首度出現這種「橫掃魔咒」，就跟道奇隊有關。1988年道奇隊在國聯冠軍賽中，和紐約大都會隊鏖鬥到第七戰，才順利取得世界大賽的門票，遭遇在美聯冠軍賽以四連勝，橫掃波士頓紅襪隊的奧克蘭運動家隊，最後道奇隊摘下隊史第6座的世界大賽冠軍。
除了1988年的道奇隊之外，2006年的聖路易紅雀隊、2007年的波士頓紅襪隊，以及2012年的舊金山巨人隊，都是先在聯盟冠軍賽苦戰七場後，在世界大賽扳倒「橫掃晉級」的對手。1988年首創橫掃魔咒的道奇隊，37年後破除橫掃魔咒，再創21世紀二連霸的也是道奇隊。
阿扁很認真等待道奇隊2025年想完成世界大賽二連霸，必須打破這個橫掃魔咒。阿扁不能也不會錯過任何一場的激烈比賽，也看到旗鼓相當的兩隊，互有輸贏，都沒有主場優勢。經過一場又一場危機四伏的殊死鏖戰，第七戰又在藍鳥隊主場，原本藍鳥隊以一支3分砲3比0領先，9局4比4平手，進入延長賽，最後藍鳥隊雖敗猶榮贏得尊敬，道奇隊則展現無比韌性，在11局上以一支陽春砲超前1分，11局下再見雙殺，終獲2025世界大賽冠軍，二連霸夢想成真卻得來不易。恭喜道奇隊終於改寫歷史，以一場史詩級的系列賽終結這個橫掃魔咒。
凱斯魔咒 威達百餘年
美國職棒的魔咒，除了橫掃魔咒，最有名的是波士頓紅襪隊的「貝比魯斯魔咒」與芝加哥小熊隊的「山羊魔咒」。
貝比魯斯魔咒指的是美國職棒球員貝比魯斯，在1920年被波士頓紅襪隊賣給紐約洋基隊，因此詛咒紅襪隊無法再拿世界大賽冠軍。紅襪隊自此也真的沒有拿到世界大賽的冠軍，直到2004年再度奪冠，等了84年。
山羊魔咒起源於1945年世界大賽期間，一位在芝加哥開小酒館的死忠小熊隊球迷Billy Sianis，帶著山羊寵物Murphy一起買票進場要幫小熊隊加油。正當Billy牽著Murphy、拿著2張票入場時，驗票人員卻只同意Billy進場，拒絕山羊Murphy入內，理由是山羊太臭，會影響其他球迷觀賞球賽。當時Billy Sianis氣炸了，直接找上球團老闆質問為什麼他幫自己的寵物買了票卻不能進場幫球隊加油，球團老闆裁示，只有人可以進場，動物都不行。Billy生氣地張開雙手揮舞，大聲說出經典詛咒：小熊隊永遠不會再贏球啦！也真的導致小熊隊自此無緣進入世界大賽，直到2016年才被打破。
另有「黑襪魔咒」，指芝加哥白襪隊自1917年後就沒奪冠，1959年以後更未打進世界大賽，魔咒到2005年才破除，足足等88年。
「凱斯魔咒」的名氣不如前三者來得大，也在2006年被打破了，時隔123年，是效力最長的魔咒。但不管什麼魔咒，總有一天等到你，再長的魔咒，終有被打破的一天。天底下沒有打不破的魔咒！
2026年地方縣市長選舉，是賴清德總統兼黨主席的期中考，按照30年來的選舉統計學及不成文慣例，期中選舉多對執政黨不利。但賴清德卻擅長打破政治魔咒，一般認為，他應該可以再打破「期中不勝魔咒」，進而翻轉傳統選情！
記得1996年國民黨提名的李登輝以54％得票率當選首任民選總統，隔年民進黨在地方選舉大勝，一舉贏得12個縣市，連同南投彭百顯、嘉義市張博雅，合共14席非國民黨籍縣市長，打下「地方包圍中央」與2000年完成首度政黨輪替的基礎。但阿扁就任總統後，隔年2001年縣市長選舉只剩9個縣市；2004年阿扁總統連任成功，2005年再失去3個縣市。2012年馬英九總統選舉大贏蔡英文80萬票，2014年縣市長選舉，國民黨大輸13個縣市，剩6席。2016年及2020年，蔡英文各以56％、57％高票當選總統並連任成功，儘管達成歷史性的完全執政，2次地方選舉卻迭創新低，2018年剩6個縣市，2022年再減為5個縣市。各項選舉數字顯示，贏得總統大選後緊接的期中選舉，往往不利於執政黨，所謂的期中不勝魔咒，難道沒辦法打破？
期中魔咒 盼賴神逆轉
自從總統選舉開放直接民選以來，出身行政院長或副總統，還沒有人經由選舉而當選總統，「最會打破魔咒的總統」賴清德是唯一的例外。賴清德當過行政院長、副總統再到民選總統，成功締造台灣政壇史上無人能做到的紀錄，縱使民進黨完全執政後地方縣市長版圖一再縮減，仍看好賴清德總統具備逆轉的能力，有望改變藍綠版圖。先打破2026期中不勝魔咒，再尋求2028年總統大選連任成功。
當然啦！1994年首度開放直轄市台北市長民選，新黨市長候選人趙少康，是媒體寵兒，也是藍營市長最佳人選的強棒出擊。對很多人來說，並不認為民進黨的阿扁有機會贏得第一次的首都市長選舉，阿扁還是完成不可能的任務，成為民進黨籍第一位台北市長，30年過去了，仍然是唯一的一個。阿扁始終深信，民進黨將很快可以打破30年來台北市長不勝的魔咒！
2000年總統大選前一年，宋楚瑜一個人的民調支持度，贏過其他4組候選人的總和。2004年的總統連任之路，阿扁面對國親合連宋配的嚴峻挑戰，選前一年的民調顯示，連宋配51％對阿扁26％，以壓倒性的優勢大勝尋求連任的總統，阿扁最後又如何逆轉勝連任成功，何嘗不是「不可能魔咒」的另類打破！2004年總統大選國親合，阿扁能贏，2028年縱使藍白合，擅打破除魔咒的賴神更能！
