名家現場／高雄演唱會經濟的四大場館

韓國人氣女團BLACKPINK在高雄世運主場館（圖）開唱，此處是阿扁總統任內推動有關的四大場館之一。（翻攝陳其邁臉書）

有些熱心的朋友問阿扁，面對朝小野大的國會生態該怎麼辦？阿扁常會拿出自己手機，請朋友看一下手機殼的圖案設計，阿扁開心吃東西，畫面上寫的「拚經濟、顧腹肚」，吃飯皇帝大，一切盡在不言中。

在總統任內 推四大場館

其實「拚經濟、顧腹肚」淺顯易懂，卑之無甚高論的施政目標，不就是賴清德總統在二次大罷免投票結果出爐後的談話重點嗎？賴總統說，為了回應人民期待，執政團隊會做出四項調整，包括調整施政順序，將重心放在經濟、民生、弱勢及青年等四個優先。其中優先中的優先—經濟優先、民生優先，與阿扁所言拚經濟、顧腹肚所見略同。

廣告 廣告

為了拚經濟、顧腹肚，阿扁總統任內耳熟能詳的具體思維與作為，不外「增加投資台灣、創造就業機會、拉近城鄉距離、縮短貧富差距」的四大目標，以及特別照顧「中南部、中小企業、中小階層」的新三中政策。

由於少數執政的政治現實，2000年阿扁上任後，立即推動在總統府舉行的「政黨領袖高峰會」，分別與新黨召集人郝龍斌、親民黨主席宋楚瑜、國民黨主席連戰舉行不限主題會談。連主席在扁連會中特別提到網路科技泡沫化對台灣經濟的衝擊，爰籲請總統召開以經濟為主的國是會議，此即2001年8月「經濟發展諮詢委員會議」，簡稱「經發會」的由來。2007年7月再召開「台灣經濟永續發展會議」，簡稱「經續會」。

2001年，時任總統陳水扁赴國際會議中心參加經濟發展諮詢委員會議開幕典禮致詞。（外交部提供）

由於有「經發會」的召開，使得台灣在短短的2、3年內，就恢復了原有的成長動力，到了2004年，台灣的經濟成長率達到6.95％的好成績。此外，經發會的召開，也讓許多新的產業與就業政策有機會獲得落實，例如勞退新制的上路、中小企業信保制度的改革、土地增值稅減半與不動產證券化的實施，以為擴大內需而擬定的「新十大建設計畫」等，這些都是透過經發會提供的平台與機制，大家群策群力、集思廣益，最後凝聚成為大會的共同意見而付諸實現。

2025年7月6日，阿扁主持微微笑廣播網《有夢上水》節目，邀訪五星級市長陳其邁，談他帶領下的市府團隊「緊緊緊」「急起直追」「彎路超車」，終獲八大面向有六項勇奪六都第一，包括觀光全國第一，經濟、交通、衛生、教育、環保六都第一。全國第一的觀光建設又是如何做到的？邇來有非常多國際巨星都選擇來高雄開演場會，高雄在文化觀光的軟實力，延續「演唱會經濟」的成績。透過「高雄世運主場館」「衛武營藝文中心」「高雄流行音樂中心」及「駁二藝術特區」等阿扁總統任內推動有關的四大場館，再結合「大港開唱」「打狗祭」等品牌，一年四季都能吸引國內外的樂迷到高雄來朝聖。

前不久，風靡全球，獲獎無數，迭創紀錄，被《時代雜誌》和《滾石雜誌》譽為「世界上最大的女子團體」的韓國人氣女團BLACKPINK，二度到高雄開唱，造成轟動。BLACKPINK 團名結合「黑色」和「粉紅色」，象徵她們不只有漂亮的外表，更有實力詮釋自信和女性賦權主題。連台灣的政治人物也跟著流行秀粉紅頭髮，一時蔚為風潮。開唱地點就在高雄世運主場館。

第8屆世界運動會，簡稱「2009高雄世運」（The World Games 2009），2009年7月16日至26日在高雄市舉行，這是首次在台灣舉辦的國際性大型綜合運動會，也是第2次在亞洲舉辦的世界運動會，被譽為有史以來舉辦最成功的世界運動會，與台北聽障奧運會列為2009年台灣二大國際體育綜合性賽事。

2009年高雄世運的申辦是天上掉下來的禮物。阿扁深知台灣外交處境非常艱困，這也是為什麼阿扁市長任內要那麼用心推動城市外交，補正式外交不足。台北城市外交推動的極致，就是爭取主辦IULA（國際地方政府聯合會）底下的WCF（世界首都論壇），1998年5月在台灣首都台北市舉行，美國首都華府市長貝利也應邀與會。李登輝總統不但出席開幕典禮致詞，並接見與會各國首都市長或其代表。

新十大建設 含文化項目

阿扁一直要推動不具政治色彩的體育外交，讓台灣走出去，也讓世界看到台灣。有一天，也是國際世界運動會總會理事的成大教授到總統辦公室，他說其實台灣可以嘗試申辦世運會。基於南北平衡，我又想到由台南市及高雄市共同舉辦，謝長廷市長表達比許添財市長更強烈的意願，阿扁最後裁示交由高雄市單獨申辦。也因為台灣第一次申辦國際性大型綜合運動會，阿扁提出這不是高雄地方的小事，是台灣全國的大事，以示決心，並責由行政院體育委員會（現在的運動部）及外交部出錢出力，傾中央資源全心支持配合。

很快地，2002年7月，行政院體委會正式邀請國際世界運動會總會主席朗‧佛契來台訪問，並開始評估申辦世運會可行性及應有作法，2003年5月13日，體委會核定由高雄市代表台灣爭取主辦權，5月14日向世運會協會表達申辦意願，8月22日正式成為申辦城市。體委會及外交部同心協力，與高雄市政府再逐一拜訪全體理事，才能在申辦的6個城市，包括荷蘭鹿特丹、美國克里夫蘭及休斯頓中脫穎而出。

2003年12月18日起3天，世運總會主席朗‧佛契及祕書長一行，前往高雄市視察場館及建設；2004年5月12日，正式選出高雄市成為主辦城市；6月14日，朗‧弗契主席與時任市長謝長廷正式簽訂主辦書，開始世運籌備工作。後來謝市長高升閣揆，撥款百億元舉辦高雄世運，其中一半經費用於興建世運主場館。

邇來有非常多國際巨星都選擇來高雄開演場會，高雄在文化觀光的軟實力，延續「演唱會經濟」的成績。（翻攝陳其邁臉書）

過程中，高雄曾差一點被取消舉辦主辦城市資格。阿扁在總統府至少4次接見朗‧佛契主席，並請纓擔任2009高雄世運代言人，保證高捷可以如期如質通車到左營主場館，為了改善高捷進度落後，還特別拜託林文淵回鍋擔任中鋼兼高捷董事長解決因故停工問題。甚至答應朗‧佛契主席要求安排開幕式的空中跳傘，也都做好萬全準備，最終因安全理由不得不取消，改在總統府前跳過一次。2005年7月25日，時任高雄市代理市長陳其邁率團前往德國杜伊斯堡接下會旗，宣告2009高雄世運正式來臨，直到陳菊市長上任繼續精心籌備並成功舉辦。一棒接一棒，一棒比一棒強。

原稱「世運主場館」，別稱龍騰體育場的「高雄國家體育場」，座席標準40,350席，保留15,000席，2006年11月22日動工，2009年1月21日完工，2009年5月17日啓用，目前仍為台灣最大的體育場。時任高雄市政府觀光局主祕的賴瑞隆，推動五月天「D.N.A創造世界巡迴演唱會」，2009年12月5日首登世運主場館，吸引55,555人購票入場，空前成功，從此奠定高雄「演唱會經濟始祖」的基礎。

所謂「5年5千億新十大建設」是阿扁政府為了提升國家整體競爭力，促進經濟成長，擴大就業機會，紓緩通貨緊縮壓力，以及增加税收而在2003年推動的國家重大公共建設計畫，預計以新台幣5千億元的特別預算，在5年內推動包含捷運、蘇花高、水庫、水利系統、文化建設等十項攸關國家競爭力與民眾福祉的公共投資，並獲立法院支持通過，從2004年開始逐年編列特別預算。跟高雄有關的衛武營藝文中心、高雄流行音樂中心、高雄捷運、高雄台鐵地下化等，都包含在這一大筆預算裡面。

為南北平衡 籌設衛武營

高雄衛武營藝文中心的發想來自南北平衡。政府施政不能重北輕南，忘掉中部，而沒有東部。當時北高同為唯二直轄市，台北有兩廳院，高雄則被譏評為文化沙漠，對高雄人非常不公平。阿扁才下定決心要將位於高雄縣市交界、已廢棄的衛武營新兵訓練營區約60公頃土地，從軍事用途變更為公園用地，並拿出10公頃做為藝術文化中心。

2003三年，由行政院策劃該地區以都會公園、藝術文化中心與特定商業區三合一的方式重新開發，藝術文化中心則成為新十大建設的一環。2006年3月15日，行政院文化建設委員會（今文化部）宣布成立衛武營藝術文化中心籌備處 ，並開始進行籌建計畫。2007年3月，由荷蘭建築師法蘭馨‧侯班所領銜的Mecanoo 建築事務所，獲得國際競圖首獎並取得設計監造權，於2010年4月開工興建。

主體建築由荷蘭建築師法蘭馨‧侯班設計，包含四個室內表演廳院，分別為2,236席座位的歌劇院、1,981席座位的音樂廳、1,209席座位的戲劇院與434席座位的表演廳，南側戶外劇場可容納3萬人欣賞演出活動。音樂廳擁有亞洲規模最大的管風琴，英國《衛報》譽為「有著史詩般場景的地表最強藝文中心」。

高雄流行音樂中心一年四季都能吸引國內外的樂迷來朝聖。圖為高雄國慶煙火。（翻攝陳其邁臉書）

流行音樂中心也是阿扁總統任內2003年推動「5年5千億新十大建設」的一部分。為了南北平衡，北部流行音樂中心在台北南港，原興建計畫名為海洋文化及流行音樂中心則在高雄港邊，後來改稱高雄流行音樂中心（高流）。

2007年6月17日，阿扁總統出席高雄港16、17號碼頭「流行音樂中心定址記者會」，並致詞期勉未來的「流行音樂中心」能夠和澳洲的「雪梨歌劇院」，以及新加坡的「濱海藝術中心」一樣，成為大高雄地區，包括高雄市和高雄港最美麗、也最有代表性的地標和藝術文化中心。記者會現場除了陳菊市長，還有時任總統府副祕書長、現任市長陳其邁陪同。

還依稀記得2007年8月31日，南部藝文界代表站出來共同捍衛高雄流行音樂中心，全力支持阿扁對高雄的承諾，流行音樂中心場址應設於高港16、17號碼頭，也呼籲高港碼頭工會響應支持，應考量高雄市港合一的宏觀藍圖，而不是拘泥在貨運裝卸的功能性。為了讓立法院瞭解高雄藝文團體與市民響應流行音樂中心的心聲，高雄市政府文化局發起連署活動爭取市民的支持，讓立法院看到高雄市民的心聲，而不是讓高港碼頭工會的聲音被「有效放大」。

文化局主任祕書歐秀卿表示，高雄流行音樂中心興建案，經多年來中央與地方通力合作，終於在2007年6月17日獲得阿扁總統親自南下宣布興建場址為16、17號碼頭。這座音樂新天地，將為高雄港區休閒觀光產業與音樂產業發展帶來重大突破。高雄市政府已爭取到中央特別預算40億元經費來興建流行音樂中心，不能因少數人反對而卻步，因此要呼籲藝文界及高雄市民站出來表達支持興建的意願。可見當年為了高流興建，因場址的擇定，地方出現不同的雜音，最後還是改了興建場址，從16、17號碼頭，遷移到現在的11至15號碼頭，中間追加預算，拖到2021年才正式啟用。雖然好事多磨，但看到南北雙流都已呈現在國人的眼前，阿扁比誰都興奮！

雙十煙火秀 駁二被發掘

以「前衛、實驗、創新」為理念打造的國際藝術平台—駁二藝術特區，則是高雄演唱會經濟四大場館的意外發現。阿扁為了打破「啥米好康」都在台北的迷思，台北燈會、國慶煙火、總統國宴全部跨過淡水河，巡迴全國輪流舉辦。

「駁二」顧名思義，就是高雄駁二倉庫—接駁碼頭第二號倉庫，「駁」的意思是卸載貨運，「二」是倉庫編號。駁二倉庫位在高雄港第三船渠，建於1973年6月12日，本是普通港口倉庫。2000年國慶雙十煙火第一次不在台北淡水河水門施放，阿扁指示南下高雄綻放，高雄市政府為尋找國慶煙火施放場所，意外發現這個具有實驗性的場域。但因年久失修，一群熱心熱血的藝文界人士於2001年成立駁二藝術發展協會，催生推動駁二藝術特區作為南部人文藝術發展的基地，進駐單位針對舊建物的狀態進行空間的各項整建工程，於2002年3月24日完工。

在藝術家及地方文化工作者推動下，結合行政院文建會閒置空間再利用的專案資源，駁二藝術特區為高雄市社區總體營造代表性作品。再經高雄駁二藝術發展協會與樹德科技大學推動地方藝術工坊經營，駁二藝術特區成為南台灣實驗創作場域，2006年，駁二藝術特區由高雄市政府文化局接手經營。

回首「高雄演唱會經濟」四大場館前世今生，彷如昨日。有夢最美，希望相隨。

更多鏡週刊報導

名家現場／國民兩黨的喬王 王院長與柯總召

名家現場／紐約過境與政黨外交

名家現場／司法過勞與大法官