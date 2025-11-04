名家現場／高雄演唱會經濟的四大場館
有些熱心的朋友問阿扁，面對朝小野大的國會生態該怎麼辦？阿扁常會拿出自己手機，請朋友看一下手機殼的圖案設計，阿扁開心吃東西，畫面上寫的「拚經濟、顧腹肚」，吃飯皇帝大，一切盡在不言中。
在總統任內 推四大場館
其實「拚經濟、顧腹肚」淺顯易懂，卑之無甚高論的施政目標，不就是賴清德總統在二次大罷免投票結果出爐後的談話重點嗎？賴總統說，為了回應人民期待，執政團隊會做出四項調整，包括調整施政順序，將重心放在經濟、民生、弱勢及青年等四個優先。其中優先中的優先—經濟優先、民生優先，與阿扁所言拚經濟、顧腹肚所見略同。
為了拚經濟、顧腹肚，阿扁總統任內耳熟能詳的具體思維與作為，不外「增加投資台灣、創造就業機會、拉近城鄉距離、縮短貧富差距」的四大目標，以及特別照顧「中南部、中小企業、中小階層」的新三中政策。
由於少數執政的政治現實，2000年阿扁上任後，立即推動在總統府舉行的「政黨領袖高峰會」，分別與新黨召集人郝龍斌、親民黨主席宋楚瑜、國民黨主席連戰舉行不限主題會談。連主席在扁連會中特別提到網路科技泡沫化對台灣經濟的衝擊，爰籲請總統召開以經濟為主的國是會議，此即2001年8月「經濟發展諮詢委員會議」，簡稱「經發會」的由來。2007年7月再召開「台灣經濟永續發展會議」，簡稱「經續會」。
由於有「經發會」的召開，使得台灣在短短的2、3年內，就恢復了原有的成長動力，到了2004年，台灣的經濟成長率達到6.95％的好成績。此外，經發會的召開，也讓許多新的產業與就業政策有機會獲得落實，例如勞退新制的上路、中小企業信保制度的改革、土地增值稅減半與不動產證券化的實施，以為擴大內需而擬定的「新十大建設計畫」等，這些都是透過經發會提供的平台與機制，大家群策群力、集思廣益，最後凝聚成為大會的共同意見而付諸實現。
2025年7月6日，阿扁主持微微笑廣播網《有夢上水》節目，邀訪五星級市長陳其邁，談他帶領下的市府團隊「緊緊緊」「急起直追」「彎路超車」，終獲八大面向有六項勇奪六都第一，包括觀光全國第一，經濟、交通、衛生、教育、環保六都第一。全國第一的觀光建設又是如何做到的？邇來有非常多國際巨星都選擇來高雄開演場會，高雄在文化觀光的軟實力，延續「演唱會經濟」的成績。透過「高雄世運主場館」「衛武營藝文中心」「高雄流行音樂中心」及「駁二藝術特區」等阿扁總統任內推動有關的四大場館，再結合「大港開唱」「打狗祭」等品牌，一年四季都能吸引國內外的樂迷到高雄來朝聖。
前不久，風靡全球，獲獎無數，迭創紀錄，被《時代雜誌》和《滾石雜誌》譽為「世界上最大的女子團體」的韓國人氣女團BLACKPINK，二度到高雄開唱，造成轟動。BLACKPINK 團名結合「黑色」和「粉紅色」，象徵她們不只有漂亮的外表，更有實力詮釋自信和女性賦權主題。連台灣的政治人物也跟著流行秀粉紅頭髮，一時蔚為風潮。開唱地點就在高雄世運主場館。
第8屆世界運動會，簡稱「2009高雄世運」（The World Games 2009），2009年7月16日至26日在高雄市舉行，這是首次在台灣舉辦的國際性大型綜合運動會，也是第2次在亞洲舉辦的世界運動會，被譽為有史以來舉辦最成功的世界運動會，與台北聽障奧運會列為2009年台灣二大國際體育綜合性賽事。
2009年高雄世運的申辦是天上掉下來的禮物。阿扁深知台灣外交處境非常艱困，這也是為什麼阿扁市長任內要那麼用心推動城市外交，補正式外交不足。台北城市外交推動的極致，就是爭取主辦IULA（國際地方政府聯合會）底下的WCF（世界首都論壇），1998年5月在台灣首都台北市舉行，美國首都華府市長貝利也應邀與會。李登輝總統不但出席開幕典禮致詞，並接見與會各國首都市長或其代表。
新十大建設 含文化項目
阿扁一直要推動不具政治色彩的體育外交，讓台灣走出去，也讓世界看到台灣。有一天，也是國際世界運動會總會理事的成大教授到總統辦公室，他說其實台灣可以嘗試申辦世運會。基於南北平衡，我又想到由台南市及高雄市共同舉辦，謝長廷市長表達比許添財市長更強烈的意願，阿扁最後裁示交由高雄市單獨申辦。也因為台灣第一次申辦國際性大型綜合運動會，阿扁提出這不是高雄地方的小事，是台灣全國的大事，以示決心，並責由行政院體育委員會（現在的運動部）及外交部出錢出力，傾中央資源全心支持配合。
很快地，2002年7月，行政院體委會正式邀請國際世界運動會總會主席朗‧佛契來台訪問，並開始評估申辦世運會可行性及應有作法，2003年5月13日，體委會核定由高雄市代表台灣爭取主辦權，5月14日向世運會協會表達申辦意願，8月22日正式成為申辦城市。體委會及外交部同心協力，與高雄市政府再逐一拜訪全體理事，才能在申辦的6個城市，包括荷蘭鹿特丹、美國克里夫蘭及休斯頓中脫穎而出。
2003年12月18日起3天，世運總會主席朗‧佛契及祕書長一行，前往高雄市視察場館及建設；2004年5月12日，正式選出高雄市成為主辦城市；6月14日，朗‧弗契主席與時任市長謝長廷正式簽訂主辦書，開始世運籌備工作。後來謝市長高升閣揆，撥款百億元舉辦高雄世運，其中一半經費用於興建世運主場館。
過程中，高雄曾差一點被取消舉辦主辦城市資格。阿扁在總統府至少4次接見朗‧佛契主席，並請纓擔任2009高雄世運代言人，保證高捷可以如期如質通車到左營主場館，為了改善高捷進度落後，還特別拜託林文淵回鍋擔任中鋼兼高捷董事長解決因故停工問題。甚至答應朗‧佛契主席要求安排開幕式的空中跳傘，也都做好萬全準備，最終因安全理由不得不取消，改在總統府前跳過一次。2005年7月25日，時任高雄市代理市長陳其邁率團前往德國杜伊斯堡接下會旗，宣告2009高雄世運正式來臨，直到陳菊市長上任繼續精心籌備並成功舉辦。一棒接一棒，一棒比一棒強。
原稱「世運主場館」，別稱龍騰體育場的「高雄國家體育場」，座席標準40,350席，保留15,000席，2006年11月22日動工，2009年1月21日完工，2009年5月17日啓用，目前仍為台灣最大的體育場。時任高雄市政府觀光局主祕的賴瑞隆，推動五月天「D.N.A創造世界巡迴演唱會」，2009年12月5日首登世運主場館，吸引55,555人購票入場，空前成功，從此奠定高雄「演唱會經濟始祖」的基礎。
所謂「5年5千億新十大建設」是阿扁政府為了提升國家整體競爭力，促進經濟成長，擴大就業機會，紓緩通貨緊縮壓力，以及增加税收而在2003年推動的國家重大公共建設計畫，預計以新台幣5千億元的特別預算，在5年內推動包含捷運、蘇花高、水庫、水利系統、文化建設等十項攸關國家競爭力與民眾福祉的公共投資，並獲立法院支持通過，從2004年開始逐年編列特別預算。跟高雄有關的衛武營藝文中心、高雄流行音樂中心、高雄捷運、高雄台鐵地下化等，都包含在這一大筆預算裡面。
為南北平衡 籌設衛武營
高雄衛武營藝文中心的發想來自南北平衡。政府施政不能重北輕南，忘掉中部，而沒有東部。當時北高同為唯二直轄市，台北有兩廳院，高雄則被譏評為文化沙漠，對高雄人非常不公平。阿扁才下定決心要將位於高雄縣市交界、已廢棄的衛武營新兵訓練營區約60公頃土地，從軍事用途變更為公園用地，並拿出10公頃做為藝術文化中心。
2003三年，由行政院策劃該地區以都會公園、藝術文化中心與特定商業區三合一的方式重新開發，藝術文化中心則成為新十大建設的一環。2006年3月15日，行政院文化建設委員會（今文化部）宣布成立衛武營藝術文化中心籌備處 ，並開始進行籌建計畫。2007年3月，由荷蘭建築師法蘭馨‧侯班所領銜的Mecanoo 建築事務所，獲得國際競圖首獎並取得設計監造權，於2010年4月開工興建。
主體建築由荷蘭建築師法蘭馨‧侯班設計，包含四個室內表演廳院，分別為2,236席座位的歌劇院、1,981席座位的音樂廳、1,209席座位的戲劇院與434席座位的表演廳，南側戶外劇場可容納3萬人欣賞演出活動。音樂廳擁有亞洲規模最大的管風琴，英國《衛報》譽為「有著史詩般場景的地表最強藝文中心」。
流行音樂中心也是阿扁總統任內2003年推動「5年5千億新十大建設」的一部分。為了南北平衡，北部流行音樂中心在台北南港，原興建計畫名為海洋文化及流行音樂中心則在高雄港邊，後來改稱高雄流行音樂中心（高流）。
2007年6月17日，阿扁總統出席高雄港16、17號碼頭「流行音樂中心定址記者會」，並致詞期勉未來的「流行音樂中心」能夠和澳洲的「雪梨歌劇院」，以及新加坡的「濱海藝術中心」一樣，成為大高雄地區，包括高雄市和高雄港最美麗、也最有代表性的地標和藝術文化中心。記者會現場除了陳菊市長，還有時任總統府副祕書長、現任市長陳其邁陪同。
還依稀記得2007年8月31日，南部藝文界代表站出來共同捍衛高雄流行音樂中心，全力支持阿扁對高雄的承諾，流行音樂中心場址應設於高港16、17號碼頭，也呼籲高港碼頭工會響應支持，應考量高雄市港合一的宏觀藍圖，而不是拘泥在貨運裝卸的功能性。為了讓立法院瞭解高雄藝文團體與市民響應流行音樂中心的心聲，高雄市政府文化局發起連署活動爭取市民的支持，讓立法院看到高雄市民的心聲，而不是讓高港碼頭工會的聲音被「有效放大」。
文化局主任祕書歐秀卿表示，高雄流行音樂中心興建案，經多年來中央與地方通力合作，終於在2007年6月17日獲得阿扁總統親自南下宣布興建場址為16、17號碼頭。這座音樂新天地，將為高雄港區休閒觀光產業與音樂產業發展帶來重大突破。高雄市政府已爭取到中央特別預算40億元經費來興建流行音樂中心，不能因少數人反對而卻步，因此要呼籲藝文界及高雄市民站出來表達支持興建的意願。可見當年為了高流興建，因場址的擇定，地方出現不同的雜音，最後還是改了興建場址，從16、17號碼頭，遷移到現在的11至15號碼頭，中間追加預算，拖到2021年才正式啟用。雖然好事多磨，但看到南北雙流都已呈現在國人的眼前，阿扁比誰都興奮！
雙十煙火秀 駁二被發掘
以「前衛、實驗、創新」為理念打造的國際藝術平台—駁二藝術特區，則是高雄演唱會經濟四大場館的意外發現。阿扁為了打破「啥米好康」都在台北的迷思，台北燈會、國慶煙火、總統國宴全部跨過淡水河，巡迴全國輪流舉辦。
「駁二」顧名思義，就是高雄駁二倉庫—接駁碼頭第二號倉庫，「駁」的意思是卸載貨運，「二」是倉庫編號。駁二倉庫位在高雄港第三船渠，建於1973年6月12日，本是普通港口倉庫。2000年國慶雙十煙火第一次不在台北淡水河水門施放，阿扁指示南下高雄綻放，高雄市政府為尋找國慶煙火施放場所，意外發現這個具有實驗性的場域。但因年久失修，一群熱心熱血的藝文界人士於2001年成立駁二藝術發展協會，催生推動駁二藝術特區作為南部人文藝術發展的基地，進駐單位針對舊建物的狀態進行空間的各項整建工程，於2002年3月24日完工。
在藝術家及地方文化工作者推動下，結合行政院文建會閒置空間再利用的專案資源，駁二藝術特區為高雄市社區總體營造代表性作品。再經高雄駁二藝術發展協會與樹德科技大學推動地方藝術工坊經營，駁二藝術特區成為南台灣實驗創作場域，2006年，駁二藝術特區由高雄市政府文化局接手經營。
回首「高雄演唱會經濟」四大場館前世今生，彷如昨日。有夢最美，希望相隨。
