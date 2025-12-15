名家論壇》單厚之／卓榮泰成民主憲政關門人

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰今天舉行記者會，以善盡「民主憲政守門人」職責為由，宣布將以不副署的方式，讓立法院通過的《財劃法》不能生效。繼史上覆議次數最多的閣揆之後，卓榮泰又創下史上第一個不副署法律案閣揆的紀錄，雖自稱是「民主憲政守門人」，實為「民主憲政關門人」。

卓榮泰就任行政院長短短一年半的時間，就提出8次覆議案，皆遭立法院否決，雖然修憲後已經取消覆議失敗閣揆請辭的規定，但平均每2個多月就覆議失敗一次的閣揆，實在沒有繼續坐在那個位置上的理由。

廣告 廣告

換到任何其他民主國家，這樣的閣揆或總理都已經下台N次了，而卓榮泰居然還能以「民主憲政守門人」自居，也是另類的民主奇蹟。

卓榮泰之所以會提出8次覆議，就是認為那是解決行政、立法矛盾的最終手段，如今卻又自創「不副署」這一條路。如果真的認為行政院有權不副署，那之前的「覆議、釋憲、暫時處分」套餐，又有何提出的必要，直接出一個不副署的大招就結了。今天的的卓榮泰實則打臉了過去的卓榮泰。

《憲法增修條文》規定，行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行者，得經總統之核可，移請立法院覆議，如經全體立委1/2決議維持原案，行政院長應即接受該決議。如今卓榮泰自創不副署權，不「接受」立法院的決議，將使得覆議制度形同具文，毫無疑問是違憲的。

雖然有幾位親綠的法界人士跳出來替行政院背書，但經此一役，高中、大學老師大概都不知道該怎麼教《憲法》了。民進黨為了一時的輸贏，不顧一切突破底限的硬拗，卻輸掉了長久的道德高點和話語權。

34年前，郝柏村曾經拒絕副署總統李登輝要升蔣仲苓為一級上將的人事案，當時台灣還沒有修憲，《憲法》的意旨偏向內閣制。《憲法》37條「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院長之副署，或行政院院長及有關部會首長及有關部會首長之副署」的文字，也與《德意志聯邦共和國基本法》第58條的文字雷同。

郝柏村認為一級上將的人事權屬於政院，所以拒絕副署李登輝發布的人事案，並揚言請辭閣揆，最終李登輝收回成命。民國83年7月總統直選修憲時，李登輝就把行政院長的人事副署權拿掉了。如今的《憲法增修條文》雖然參考「雙首長制」，但實則更接近總統制，閣揆的副署權只會更小，沒有更大的道理。歷任閣揆沒有一個人敢拿副署權對抗國會，卓榮泰是史上第一個。

按照卓榮泰的說法，立法院通過的法律他可以不執行，總統公布的法律他可以打槍，試問，行政院長既不對總統負責、又不對立法院負責，行政院長是個怎樣的憲政怪物？當國會通過的法令可以被行政院長一票否決時，台灣還能自稱是民主國家嗎？

雖然民進黨不承認，但每個人都知道，卓榮泰就是替賴清德揹黑鍋的。賴清德假裝自己高高在上、不沾因果，實際上是自己扮神、讓卓榮泰扮鬼，所有的毀憲亂政的事，都讓卓榮泰去揹。卓榮泰注定會在憲政史上留下罵名，但扭曲《憲法》成為「德意志憲法」的賴清德，還要承擔更多的責任。

●作者：單厚之／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com

更多 NOWnews 今日新聞 報導

名家論壇》賈程年／失控列車！從助理費修法，看見國民黨系統失靈

名家論壇》韋安／柯志恩接連「撿槍」 也難成韓國瑜第二？

名家論壇》賈程年／從淡江大橋 看中央的好大喜功、地方的消失術