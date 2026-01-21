名家論壇》吳崑玉／不要浪費好人才
[NOWnews今日新聞] 台美關稅談判談到十五趴不疊加，令不少人喜出望外，領隊鄭麗君被視為英雄，於是綠營又開始有人拱她出來選台北市長。「政務官下鄉參選」從來不是什麼好創意、新概念，而是徹頭徹尾的餿主意。
李登輝執政時期，國民黨面對民進黨與新黨兩面夾殺，黨務系統便提出過「政務官下鄉參選」的概念。最有名的便是蕭萬長，他以「微笑老蕭」著稱，財經國貿專業，形象良好，算得上是當時國民黨內遠離黑金的模範生。於是，1995年被推出來參選嘉義市立委，在當時綠到出汁的嘉義市，對戰獨派老將蔡同榮。當時，被派去輔選的公關公司同仁，與候選人提報面談後回來，一片愁雲慘霧，打電話四方求助，因為蕭講話永遠是那麼四平八穩，毫無特色爆點，而且怕出事的性格，這個不好，那個不要，搞到輔選團隊連個標題主軸都想不出來。大家的結論是:「人有萬長，必有一短。」只好四平八穩的看天吃飯。所幸他聲望不差，組織與派系將士用命，最後擊敗蔡同榮當選立委。沒想到，任期還沒做完，因為連戰不宜副總統兼行政院長，蕭萬長便被拉去當行政院長，嘉義市立委補選，還是蔡同榮當選，竹籃打水一場空，嘉義仍是綠營天下。
近年的案例是陳時中。陳時中在衛福部長任內遇上武漢肺炎疫情，守住台灣防線，表現可圈可點。2022年台北市長選舉，綠營面對藍營蔣萬安強棒出擊，白營副市長黃珊珊夾柯文哲餘威兩面夾擊，綠營群眾鼓噪想推副總統陳建仁出馬不成，於是綠營輔選團隊便出了個餿主意，把陳時中推上戰場。問題是陳時中從來沒有參選過，整體節奏與上台講話也缺乏爆點，反而被藍白聯手打擊得體無完膚，最後以43萬多票，不到32%得票率黯然落敗。這個得票率，比2002年李應元對戰馬英九連任那場選戰得票率還低，當年還有35.89%，算是破了綠營基本盤。此後，陳時中在政壇便成了個閒人，回不了中央政務體系，也在台北市落不了地，前不著村，後不著店，賴政府上台後，安排個政務委員閒差，直到台中非洲豬瘟事件，才看到他再度露面，但已無往日光采，危機處理表現，也遠不如馬太鞍溪事件中季連成耀眼。
說穿了，叫一個知名政務官下鄉參選，根本是烏龜吃大麥，浪費糧食。更暴露了一個政黨體系嚴重的人才斷層，平日不用心佈局基層，厚植地方實力，戰時滿街抓交替，既不一定能保證成功，也斷送了政策專業人才的政治前途，這是組織系統的墮落與失職。
鄭麗君雖然形象不錯，但一直擔任幕僚或政務官，當八年立委也皆是全國不分區，從來沒有下鄉選過，現在叫她穿布鞋跑市場，一路跟婆婆媽媽鞠躬哈腰，站在車上抓麥克風狂喊猛操，那不是強人所難嗎？如果她有意願挑戰自己也就算了，若是本人無意願，還要強人所難，把她丟去一個勝選機率極低，被攻擊抹黑到體無完膚的機率極高，她的專業與功績派不上用場的戰場上去，且她本身不是個吵架王或幹話王，能夠發揮母雞帶小雞的選戰發動機功能也很有限，這樣的調兵遣將，不是浪費糧食是什麼？還是有人或有派系肖想行政院副院長那個位子，想把她先擠走再說？
同時，台美經貿談判這事，簽完MOU就完事了嗎？還得過立法院這關耶!藍白陣營已經抹黑這是「喪事喜辦」，副院長江啟臣放話說要「嚴審」，此案離塵埃落定還有很長的路要走，很多硬仗要打，現在把主將丟去選台北市長，腦袋到底裝的是什麼東西？雖說藍白陣營的荒謬批評不難破解，但還是得有親身經歷者去向社會說明過程與細節，頂住那些盧小小、黏搭搭的無理指控。讓人們知道，這是最壞的情境下，所能談出最好的結果，15趴不疊加，總比現在20趴還疊加好太多了吧？台積電又不是老爸遺產土地，賣掉一塊少一塊，投資美國才能賺到美國軍工訂單和美國人的錢，那是擴展業務，不是不肖子孫在分財產。請問，這些事背後的邏輯，決策的考量，攻防的取捨，除了現場談判的人，誰能說得更清楚？就像日前Tony教官一場對於美軍作戰與台灣防衛的精彩解析影片，曾經身在其中的人現身說法，永遠比旁邊多少戰將網紅群起鼓噪、四方征伐更有說服力。請問，在藍白優勢的立法院生態下，你確定台美關稅談判能夠順利過關嗎？再請問，是台美關稅談判過關重要？還是台北市長選舉重要？
我相信，賴政府與民進黨黨務團隊，很清楚其間的輕重緩急。但是，每個政黨都一樣，最麻煩的不是對手的抹黑打擊，而是自家鐵桿支持者的情緒勒索。就像原本愛好和平的伊斯蘭教，老是被ISIS那類恐怖份子綁架一樣，過度熱情，且過度專注於選舉輸贏單一目標的鐵桿支持者，常常會變成政黨組織裡的癌細胞，長著長著，便以為他們自己才是英明神武、睿智無雙的超級黨主席了。拼命拱一個英雄人物，或說是個剛做出點耀眼成績的政務官去參選，去為政黨席次服務，其實是在害死這個政黨，掏空這個政府。拱鄭麗君，拱季連成，都是這種盲目野蠻生長的產物，不是一個健康政黨應有的發展型態。
那什麼才是健康的發展型態？大家先得搞清楚，在政府裡做事，完成任務，與選舉勝利所需的人格特質是完全不一樣的。選舉需要的是廣結善緣，油嘴滑舌，八面玲瓏，最好還是個幹話王，但政務官與政策幕僚，需要的是思考周密，耐心謹慎，還要扛得住壓力。舉個例來說，這次台美關稅談判，被罵黑箱失敗九個月，談判團隊堅持不漏半點口風，硬挺到搞定一切，才回來哭出委屈，以好的成果，掃清所有質疑。請問，各位選舉咖或網紅咖，你們憋得住連續被罵九個月嗎？如果憋不住，那就乖乖去跑選區，不要嫉妒人家現在的光環。
其次，政黨本身，必須在一次選舉後，就開始安排與培植下一代的接班梯隊，而不是病急亂投醫，臨陣才找槍。民進黨現在的問題，跟當年的國民黨一樣，執政久了，大家都搶著去當政務官，沒人想去搞選舉這種苦差事，於是官僚化、八旗子弟化，能上馬殺敵的黃馬掛沒剩幾個，早上溜鳥晚上喝酒的王公貝勒滿街都是，這才是一個政黨真正的危機。不要說民進黨，國民黨執政近二十年的新北市，侯爺力挺的副市長，也打不過不對盤的川伯，甚至空降飄來的蔥哥。台灣政壇的慣性與惰性太強，大家都只想著過好日子，政治人物都很有企圖心，卻總缺乏行動力，老想著時到時擔當，沒米再來煮蕃薯湯，但煮到後來，你也只能喝蕃薯湯，連清粥小菜都端不出來。請問，這是誰的問題？黨主席嗎？恐怕整個組織體系，與意識靈魂，都有很嚴重的問題吧？!
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
●本文為作者評論意見，不代表《NOWNEWS今日新聞》立場
《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄： opinion@nownews.com
