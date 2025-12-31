名家論壇》吳崑玉／中共軍演透露的三層訊號

▲中國解放軍東部戰區29日突宣布展開代號「正義使命-2025」環台軍演。共軍東部戰區所屬殲10戰機前往台海周邊演訓。（圖／中國國防部）

[NOWnews今日新聞] 2025歲末年終，兩天中共軍演在27枚遠程火箭射擊後結束，台灣網友立馬展現了特有的「皮」性。有人說解放軍遠火實彈射擊是在放「跨年煙火」，群組內立馬反駁說沒空爆不好看，另個人接手說這是「炸魚加菜」。第一天軍演晚上正好約人吃飯，餐廳一樣高朋滿座，眾聲喧嘩，沒幾人在擔心軍演，我稱之為「水豚反應」，即民眾對軍演的反應模式，一如前兩天宜蘭外海地震時，監視器拍到的水豚一般，一開始嚇一跳跑了兩步，隨即超淡定的停下來左看右看，乾脆站著等搖搖過去。當然也有網友大驚小怪，或在地協力者散播恐懼，但那就像地震時有個短影音一樣，某人洗澡洗一半，被搖到嚇得圍條圍巾就跑到大街上，東張西望半天卻空無一人，超疑惑的喊:「咦？人咧？」

政府喊了老半天「社會韌性」，什麼叫「韌性」？其實就是遇災時不恐慌、不斷裂、不崩潰，繼續過日子的社會心理彈性與工作準備。這種心理特性其實早存在於台灣社會很多人的骨頭裡，所謂「皮」，調皮的皮，就是一種講不聽、打不痛、拉不斷的性格，跟牛皮一樣，韌性十足。台灣人一年要遇好幾次颱風地震，第一次驚驚，第二次痛痛，第三次你祖媽跟你拼。所有政治宣傳或文攻武嚇，都逃不過「邊際效用遞減率」。2022年裴洛西訪台以來，圍台軍演已經六次了，「項莊舞劍」第一次還能嚇嚇人，結果沒砍人也沒見血，其後就像街頭雜耍藝人表演，已經演到賣不出門票，連丟銅板都沒興趣了。有人統計軍演這兩天谷哥搜尋排行榜，第一名是曹西平，第二名網紅七七，第三名廚餘機，其他多是車展與跨年，軍演與實彈射擊根本排不進前25名，唯一進榜跟軍演有關的項目，是「碧山巖監視器」。講白了，賴清德與一般小市民們根本沒在恐慌，連對岸網路與小粉紅也沒啥熱烈反應，恐慌或興奮的反而是那些退將和高級國民黨人，但他們看起來就像一群小丑，鑼鼓喧天，拍桌子打板凳的，只讓人覺得吵和煩，大驚小怪，搖兩下就圍條圍巾跑大街上，你神經病啊？！

這就是第一層訊號，台灣社會心理上的韌性其實很皮，需要補強的反而是物理上的持續供應，與政治軍事上的維持指揮鏈。但國防部這次的反應模式也相當讓人肯定，下放指揮權與決定權，才有班超艦出西域，火控雷達照射逼退對岸烏魯木齊艦的成果，這就叫「畫紅線」，意思是再過來我就打了。面對一個成天愛把臭嘴貼著你鼻頭，口水噴到臉上狂吼的蔥哥式咆哮8+9，最好的辦法是立馬掏出酒精洗手液朝他嘴裡噴，消毒嘛！喔！不好意思，不小心掏錯了，掏成辣椒水了！升高衝突局勢？你真想打，我也奉陪到底。底線畫好，傢伙工具準備好，剩下的交給對方，偶而弄出點傷來，不見得是件壞事。

第二層訊號是關於對岸怎麼做這種軍事恫嚇文宣的手法。對岸的軍事恫嚇文宣邏輯其實很Low，不出國共內戰時，那套「國軍永遠打不贏共軍，所以早早投降」的論述，頂多延伸出越戰時那種左派政治操作，「買軍備就是挑釁」，「放下武器才是投資和平」、「不要惹怒對方」、「對話總比對抗好」。如果這個邏輯是對的，那為什麼北車恐攻事件後，網路平台上，辣椒噴霧會賣到大缺貨呢？所以，國民黨擋軍購預算鐵定一路擋到2028換屆，反正大罷免都過了，他們還怕什麼？2026他們又不選，輿論壓力關他們立委啥事？

至於對岸軍事宣傳的主要原理，是利用了一般民眾與軍事專業間的「訊息差」，導致整個宣傳或反宣傳的基調走歪。大多數人，包括學者專家與媒體人員，大多不懂軍事，甚至從小就被教育厭惡暴力相關事物，連看到槍都會起反感，而且學問愈好，這種傾向愈嚴重。結果是，台灣沒有幾個人能理解「嚇阻戰略」的原理，以及過去80年中，「恐怖平衡」在冷戰時期起到的維護和平作用。我國軍方歷來又過於保守，壟斷軍事訊息，一方面為了保密，另方面是為了阻止外界有足夠專業訊息抨擊，好做我的小圈生意太平官。但這種訊息差，正是社會防衛韌性的致命剪刀，使人們只能相信掛過星星的退將，即使他們胡說八道，為匪宣傳，很多人還是陷在身份鑑別的迷思之中，盲目相信權威人士，結果就是讓對岸恐嚇文宣找到破口。而國防部的文宣一向太過保守僵化，不善於利用事件機會宣傳或反宣傳，直到這次軍演才看到較為靈活的敘事。

舉例來說，班超艦與烏魯木齊艦的對峙故事，就是個好故事，但軍方怕講太過頭，刺激對岸，升高局勢，又被罵成挑釁，所以官方敘事極為保守。但官方不宜說明，艦上官兵卻可以喝酒聊天上網發帖啊！可以告訴大眾，對方如何步步進逼？雙方如何操艦對應？如何對話廣播？對方又如何闖進24海浬？在我方新的ROE下，如何呈報？如何下決心？在對方硬闖禁區，警告無效後，開啟火控雷達照射？下一步準備怎麼做？兩岸開火僅差距一分鐘，飛彈可能就會射出去？最後對方是怎麼退的？我方ROE的底線畫在那裡？此事證明灰色地帶應處，嚇阻戰略的運用技巧又該如何？用說故事的方式告知大眾，而不是寫報告或寫論文。用更多故事，教育民眾增強軍事知識，填補掉軍事宣傳上的漏洞。軍事宣傳應該是以一個故事，包圍著一個核心精神，傳遞著一致的理論與原理。當民眾對於軍事的知識愈多，對岸軍事文創與恫嚇語言能夠發生作用的空間就愈小，有時候，面對小流氓，講盡好話是沒用的，一根鋁棒或一把槍，勝過千言萬語。這種嚇阻概念的傳佈，是我方嚴重不足，需要積極補強的部份。

第三層是政治上的。國民黨的「低盪政策(Détente)」--季辛吉那種「以談判代替對抗」的過時國際關係理論，已被證明是對中共無效的，在這次軍演中徹底破產。國民黨一直堅信「伸手不打笑臉人」，但對習大大這種大院出身的小混混而言，他們的生存之道就是「欺善怕惡」，專打笑臉人。蔣萬安就是個血淋淋的例子，而且還是後庭開花，血濺五步。蔣公子前腳從大陸回來，後腳就宣佈軍演，於是網友笑稱這是「萬安軍演」。還有人做梗圖，罵他沒事送什麼「錫盤子」給對岸？對岸也回送個「淨瓶」來諷刺蔣是花瓶，兩者相加就叫「錫盤子淨瓶」，這下可玩出事情來了。政治人物通常死於三種梗:「腦梗、心梗、諧音梗」，蔣公子就死於諧音梗。蕭旭岑說得其實沒錯，對岸應該算是給足了蔣公子面子，等他回台才軍演。但這麼緊貼的時間，等於在蔣公子身後阿魯巴，怎麼會不讓人聯想在一起？軍演雖不是公子帶來的，但至少表明了對岸完全不在乎蔣公子在台灣的政治前途，他們要的只是鄭麗文那種給他們講話的麥克風架，俗稱「烤肉架」。其他人更是用完即丟的可拋棄式工具人，這些立委可以捫心自問，你覺得自己在對岸眼中，有比蔣公子更有利用價值嗎？蔣公子尚且受到如此對待，你們會更好嗎？還要繼續向著對岸一面倒嗎？擋了五次軍購，對岸照樣軍演，結果把川普老美先惹毛了，CIA都快出手了，你們會得到對岸的補償嗎？

簡單講，我實在搞不懂對岸搞這場軍演，這筆帳是怎麼算的？就心理戰而言，項莊舞了六次劍，都舞成一年兩次固定演出了，結果台派的更加認定中共不會真開打，統派喊打喊到燒聲，連自己家人應該都說服不了，反而加強了台灣的社會韌性。就軍事戰、文宣戰、與外交戰而言，不斷的軍演只不過讓台灣軍方與政府系統，在一次次演練中不斷補強漏洞，完善應對手段，也讓國際更認清中共才是侵略者，台海穩定的破壞者，世界局勢的麻煩製造者。最後是政治帳，阿魯巴蔣公子，把國民黨那套兩岸和平論述徹底打爛，變成純粹的投降理論，對岸擺明沒有要跟你對等談話，只要你在槍口下乖乖過來投降，那還廢話個啥？這一巴掌，簡直把國民黨的和平理論整個打殘了，把蔣公子這個明日之星，打到進醫院去綁痔瘡了，請問，以後對岸在台灣的政治操作，還要靠誰呢？一個姓鄭的正主席，和一個姓傅的副院長嗎？

結論是，對岸已經急到犯蠢，但我們還有很多地方需要補強。這種日子並不好過，但關關難過關關過，台灣人的「水豚反應」看似墮落，其實也許是面對多變亂局，最淡定卻也最舒適的過法。真有問題，來了再說，免驚免驚，攏丟有聲。

●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任

