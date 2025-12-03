名家論壇》吳崑玉／城市治理是人民支持根源

▲淡北道路施工挖破管線，十萬居民六天無水可用。（圖／記者徐銘穗攝）

[NOWnews今日新聞] 淡水供水主幹管被道路工程挖斷，十萬居民六天無水可用，但市長關心的只有新北耶誕城行銷活動。節目上大談2026選舉與政黨競合，或政治人物的弊案八卦，民調卻看到三大政黨的正向評價都僅三至四成，負向評價卻都逼近五成(49%點多)。累計七月台南風災，八月大罷免失利，九月花蓮光復土石流，十月台中非洲豬瘟得處理無方，人們對於政治鬥爭早已趨於冷感，兩岸國安議題也不感興趣，對政府的治理能力固化於負面評價。你們每天打來鬧去，什麼事都做不成，什麼問題都解決不了，連水都供不上，那我們選誰上位當首長，又有什麼意義?選那個黨來執政，又有什麼差別?

淡水的供水危機很小卻也很經典。就是工程單位挖破了幹管，得花時間修理。這事須分兩面處理:一方面全台灣調水車緊急定點供應生活用水，水車不夠就調消防水箱車支援，里辦、活動中心、宮廟、市場、公園都可以列為定點，廣播、網路、管委會都是宣傳通路，官員們分區監督調度，這是考驗「韌性社區」的最好機會。經費先由政府墊支，後續向肇事廠商求償，誰叫你做事大手大腳，不搞清楚狀況就亂挖，何況這已是第二次出事?!

在另一面，淡北道路施工前，都沒有研究過地下管線或道路圖資嗎?這不全是廠商的責任，市府相關單位有協助調圖探明嗎?地下管線涉及了台水、台電、中華電信、瓦斯、地下道、排水溝…等多個單位，有圖也不一定管用，因為施工時可能因地制宜、因陋就簡，就地改圖，真實位置不在圖上，非得諮詢當地相關單位工程人員才知真實狀況，市府承辦單位不出面整合協助，廠商是叫不動這些人馬的。而且愈鄉下的地方，這種狀況愈嚴重；愈是多年沒動過的地區，亂七八糟的複雜程度愈恐怖。承辦單位總是心想，老子就是做條馬路，節省經費完工就好，從沒想過做馬路時一併清理整理這些陳年舊案，但市府高層應有這種認知。一個鄉下在發展成都市城區的過程中，經常遇上這些麻煩，如不順手清理，以後還會一再發生類似狀況。台北市信義路就在蓋捷運時，順便做了共同管溝，很多施工麻煩都一次解決了。市府首長們，或想要選縣市首長的政治人物們，除了狂做行銷、濫發紅包、推諉卸責、攻擊政敵、成天跟中央吵架搶錢，能不能靜下心來好好想想，這些婆婆媽媽事該怎麼處理?

TED曾經有個演講，講者是個市長，他覺得應該讓市長統治世界，人們可以沒有總統，但不能沒有一個好市長，因為我們每天都生活在一個城鎮之中，上班的交通，居家的水、電、通信、瓦斯，住宅安全與防火，噪音與空污，我們呼吸的每一口空氣，腳踩的每一寸地面，都是市長管轄的範圍。我們講民主自由，而民主自由的起源，正是一個個自我管理、制定規則、協力統合的城邦。不是靠那位國家領導人的偉大英明，指明方向，集中力量才能辦大事，人們集合起來討論一下，很多偉大城市的治理方式與文明特色就生出來了。反之，當城市治理混亂不堪，生活困難，甚至走在路上被槍擊，睡在樓裡被燒死，人身安全都無法保障時，對於國家與政治的熱情也就會迅速的消失，什麼偉大的口號都對人們毫無意義。民主也好，獨裁也好，當政府治理的有效性消失，其合法性也就會開始動搖，這是民主系統逐漸癱瘓，獨裁政體一夕崩解的根本原因。「All Politics is Local.」美國前眾院議長金瑞契的名言。他說的不純是地方政治，更是城市治理。

說白點，台灣民眾之所以對政治快速冷感，對三大政黨日漸反感，重點根本不是什麼國家認同、兩岸關係、談談打打、行銷媒體、或啥網軍或認知戰，而是一次又一次的危機事件，顯露出從中央到地方，都嚴重缺乏清晰有效的治理邏輯，無法快速有效的負起責任，處理危機或難題。乃使得各黨的支持者，一回頭看見無水可沖的馬桶，便將所有的政治熱情埋進了貓砂，不知為何而戰?也不想再為誰而戰?我為什麼要耗費心力，去保衛一個我連馬桶都沖不了的地方?跟對岸九二共識談了半天，習大大會立馬派人來幫我沖馬桶嗎?既然各黨都一樣爛，啥事都得靠我自己解決，那還出門投啥票?選你們這些廢物幹啥?

這幾天有綠營網友敲碗，認為2026輔選大將第一名是季連成將軍。季將軍做了啥行銷?有養網軍嗎?有說他想選舉嗎?都沒有。那他是怎麼被萬民期待的?很簡單，他在花蓮做了他該做的事，那正是人民期待政府官員們做的事；他展現了一種負責任的態度，那正是人們期望領導者們展現的態度。如果藍綠陣營上上下下幾百號政治人物，經年累月的掛看板打廣告，都不如季將軍一個月所累積出來的聲望，各級政治人物不該調整一下自身作為，向季將軍看齊嗎?

所以，各大政黨不是老在那邊搞啥「順我者昌，逆我者亡」的辨認自己人遊戲，或用盡各種奇技淫巧說自己多好，而是確立一套城市治理的邏輯，一種領導者與治理者的態度，告訴大家我將怎麼做?我想怎麼做?我會怎麼做?這才應該是2026縣市首長選舉的主軸議題。當鄭宇恩議員在淡水斷水事件中，反應比侯友宜還快，做得比洪孟楷還實，跑得比蘇巧慧還勤，發佈訊息比劉和然更可信，花在處理事情上的時間比黃國昌更多，大家會覺得他更適合來當市長。市長沒有很偉大，市長不需要帥得像明星，但市長必須要能解決大家的麻煩，至少展現出負責任的態度。負責任不是動不動叫你下台，而是站在現場，一條一條解決各種疑難雜症。

結論是，各個政黨這幾年來，其實都搞錯了方向。人們需要的是一個能把城市治理好的市長，把國家治理好的總統，而不是每天在形象與法律上咬文嚼字，寸土必爭。但可悲的是，沒有一個政治人物展現出處理危機、化解麻煩的能力，甚至缺乏負責任的態度，反而是一位軍人，好巧不巧的帶出了人們的期望。事已至此，現在的問題是，到2026投票日已不到一年，誰先悟出真理?先修正自己的作為?展現出合於人民期待的，城市治理的能力與態度?誰才會是2026的最大贏家。

●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任

●本文為作者評論意見，不代表《NOWNEWS今日新聞》立場

