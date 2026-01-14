名家論壇》吳崑玉／政權合法性崩解
[NOWnews今日新聞] 伊朗革命正在進行中，川普是否出手被全球關注。但不論川普是否出手？這個死局恐怕都很難善了。其實這次革命的發展歷程，值得政治學者們日後深入的復盤研究，因為這涉及了很多政治運作中基本概念的矛盾衝突，其中之一就是「有效性」與「合法性」的辯證。
李普曼 (Walter Lippmann) 曾與杜威 (John Dewey) 辯論過民主的「有效性」 (effectiveness) 和政府的「合法性」 (legitimacy) 問題。前者強調有效性，偏愛專家治國，傾向現實主義；後者強調合法性，認為人民參與提供了民主政權的合法性基礎，失去合法性，也就不可能執行政策，於是也就無法產出有效性，比較帶有理想色彩。這些辯論雖然產生於一百多年前，但從未過時，從台灣立法與行政間的衝突，到川普「唐羅主義」是否違反國際法？再到伊朗神權統治五十年，為何三週前一場罷市，一夕之間演成大批民眾上街頭推翻政權，連清真寺都燒了一百多座？有效性與合法性之間的矛盾衝突，是一個永恆的難題。
「有效性」說得俗一點，就是讓大多數人賺到錢，日子過得更好，至少活得下去。問題是，「均富」永遠只是一種理想，甚至只是口號，「讓一部份人先富起來」，產生了階級不平等，甚至追求公平正義，卻搞成「均貧」，才是常見的現實。「財富向下滲透」理論，常常是資本家與有錢人的遮羞布，「貧者愈貧，富者愈富」則是穩定政權發展的必然路徑。由於資源永遠有限，「有效性」概念的實踐過程中，第一個問題就是「誰得利？」分配永遠不可能公平，普發一萬，上層有錢人只會視為零用錢或紅包，中下階層卻會視為救命錢。台積電大漲，也只有買了台積電股票的人得利，其他人只能看著流口水。GDP等經濟數據對大多數上班族來說，是個無感的數字，畢竟GDP成長率5%，我的薪水並沒有隨之調高5%，反而是物價上漲了3%。尤其當有錢人變得太有錢，玩起資本遊戲，賺來的錢多半拿去投資股票、房地產等資本商品，而不是給員工加薪，財富向下滲透的比例，愈來愈像台積電的晶片製程，趨近於10的負9次方，結果是有效性施政的實質紅利，只在少數人之間分享。而有錢人的上流社會圈子，又有先天的階級「鄙視性」，於是社會不滿日漸累積，等待時機爆發。
所以，「有效性」是一個很難界定與計算的指標，但反過來，「無效性」卻是個很容易觀察與操作的反指標。貧富差距有「吉尼係數」，房價高低可以看「房價所得比」，ALICE線(Asset Limited, Income Constrained, Employed)或「斬殺線」可以看到有工作但不足以負擔生活所需的人口數量，例如ALICE涵蓋了美國約29%的人口和42%的家庭，政府可以據以制定應對政策。也就是說，若干左派敘事雖然常讓人顏面無光，卻很好計算與操作。套個邏輯巧辯，「減少無效性就等於增加有效性」，很容易就弄出一套激勵基層人心的福利政策，於是在政策制定中非常好用。
「合法性」思維走的是另一條路徑。是企圖在法律工具的框架內，用決策程序創造出一種「我的意見也有決策影響力」的機制，讓更多人的不滿或意見，透過議事程序形成政策，結果可能多是「不滿意但可接受」，「不能接受也還可以忍受」的政策，讓人們還願意等待下一次修正。但是，「合法性」邏輯忽略了一個基本現實，即「法律只屬於那些懂法律的人」，更慘的是，「法律只屬於那些有權制定法律與解釋法律的人」，於是良法美意，通常活不過三、五年，日子一久，便有聰明宵小鑽出法律漏洞，土豪劣紳團團伙伙把持了法律制定與法律解釋，甚至法律判決，於是形成了一種「以合法掩護非法」的新常態。在這種運作型態中，道理不見了，道德消失了，公義跟口水差不多價值，反正上層社會統治階層，說這合法就合法，說你有罪就有罪，法律變成酒店小姐的晚禮服，隨意可任人穿透，還可一秒穿脫。台灣的立法院如此，國際法的世界如此，邪惡軸心那幾個獨裁國家也是如此。紅二代與伊朗的教士集團和革命衛隊，不正是靠合法性壟斷全社會大半資源的？
但合法性的統治邏輯也有其極限，伊朗就是血淋淋的例子。首先，你吃肉我喝湯是起碼的，還是得有水讓韭菜長出來才能割，壟斷到變沙漠，所有人都沒戲了。其次，合法統治的核心是控制與秩序，但維持秩序是需要龐大成本的。就算你是個籃球國手，一隻手抓著球能抓多久？抓不住就得兩隻手抓，那你還有那隻手可以打電腦接電話？那就在球上打幾個洞來掛著！好喔！當場籃球變成保齡球，只能滾動不能彈跳了。這就是維穩經費高於一切，必然扼殺經濟活力的鐵則。再次，合法統治永遠只能是短期措施，如果合法統治無法繼續創造更好的經濟成果，那就一點價值都沒有。用馬斯洛的需求階層論來說，當肚子餓到活不下去時，連自身安全都不太想顧了，誰管你愛與歸屬？誰還有力氣崇敬阿拉天主？所以，合法性最後還是得回到有效性，同樣是六四式對民眾開槍鎮壓，為什麼1989年老共壓得下去，而現在伊朗神權看起來壓不下去？因為當年還在改革開放，人們還有個奔頭希望，但現在伊朗完全沒有希望。
也就是說，李普曼的理論在這一局中佔了上風，且得到驗證。有效性的失敗，會從根本動搖合法性，甚至導致政權的崩潰。政治主要的議論，應該集中於提高施政有效性，而不是在合法性辯論泥沼中，犧牲有效性方案。反過來說，脫出合法性辯論泥沼的最好作法，不是逐字逐句的咬文嚼字，而是創造一個有效解決陳年老案的有效性解決，而且要足夠醒目，才能拉開差距，讓所有合法性質疑即使再政治正確，也看來如此蒼白無力。川普逮住馬杜羅之後，他就不必再管什麼合不合國際法的議論，你不能認同？來啊！咬我啊！你不知道「咬」字拆開怎麼唸嗎？
伊朗的神權統治在這次革命中，即使沒有轟然倒台，也已搖搖欲墜，不死也殘，丟了半條命。這是合法性統治，無法取代有效性政策的經典案例。而逮捕馬杜羅，則是一個漂亮的有效性行動，足以蓋掉無窮無盡合法性辯論的反向例證。合法性是太平盛世的治理工具，偏偏我們現在身處一個亂世，需要的是殺伐果決，是有效的解決方案。至於是否合法？那就讓刀劍來為神明作出裁決。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
●本文為作者評論意見，不代表《NOWNEWS今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄： opinion@nownews.com
更多 NOWnews 今日新聞 報導
名家論壇》黎榮章／大數據分析 美捉馬杜羅挺美聲音是主流？
名家論壇》黃創夏／活捉馬杜洛 血洗解放軍
名家論壇》吳崑玉／唐羅主義背後的海權思維
其他人也在看
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 42 分鐘前 ・ 16
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 177
45歲單身女捧500萬、赴高雄買房賺增值夢！為退休鋪路養「孝子」：每月給我2.5萬多好｜好宅報報
對45歲未婚的徐小姐來說，目前來到一個分水嶺，過慣了物質、時間及薪水皆自由的單身日子，她開始思考要重新規劃理財，為自己的退休後收入做好準備，畢竟後半輩子都得要靠自己，總不能坐吃山空期盼政府的長照計畫來生活，她開始盤算最佳方案。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 60
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因
一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓自助餐後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就是病逝，事後曝光三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 21
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 2
明冷氣團又來！3縣市低溫特報「跌破10度」 1圖看懂溫度變化
氣象署今天下午發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，範圍包括新北市、桃園市、新竹縣，提醒民眾注意保暖及日夜溫差。此外，北部、宜蘭低溫約12、13度其他地區低溫14至17度，入夜之後，各地低溫將比清晨再低1至...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 48
獨家／林襄傳遭莉奈冷凍！人氣下滑背後內幕大公開
據了解，林襄去年起便重新啟動個人新媒體計畫，希望藉由長時間、具完整企劃的影音內容，吸引更多女性族群關注，淡化過往以男性粉絲為主的形象。事實上，她早在五年前便已開設個人YouTube頻道，儘管近年短影音當道，林襄仍選擇回歸較長篇幅的內容形式，盼營造貼近生活、陪伴感...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 40
憲法法庭爭議連連 前大法官看不下去撂重話：愚不可及
繼2025年12月19日的判決之後，在輿論質疑聲中，憲法法庭日前再度做出115年憲判字第1號判決，引起輿論譁然。見此情景，一位前大法官投書批評，並指「事不過三，一則已違憲違法，再則愚不可及，豈可再三乎。」中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 160
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 107
OpenAI新耳機 傳鴻海代工
外電報導，AI巨頭OpenAI將跨入硬體市場，正打造搭載2奈米智慧手機級晶片、代號「Sweetpea」的音訊耳機，預計9...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷
（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 3
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 20 小時前 ・ 2
你家有iPhone 4嗎？蘋果15年前神機突爆紅 「二手價飆60倍」原因曝光
蘋果iPhone手機每年推陳出新，如今已經更新至iPhone 17系列，AI、拍照等功能越來越強大，不過近來卻傳出15年前蘋果推出的iPhone 4在2026年初重新爆紅，需求激增近1000%，舊機回收的價格更飆漲了60倍。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 6
只要打一劑！公費肺炎鏈球菌20價新疫苗1/15開打 245萬人符合資格
疾管署今（1/13）表示，為降低成人感染肺炎鏈球菌併發症和死亡風險，今年將分兩階段實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面轉換政策，以單劑20價新疫苗取代13價疫苗及23價疫苗，第一階段對象將於1月15日開始可接種新肺鏈疫苗，估計約有245萬人符合資格，請符合資格民眾踴躍前往接種，打一劑即有完整免疫保護力。太報 ・ 19 小時前 ・ 8
賴瑞隆險勝初選！媒體人點他選戰有1大罩門
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果昨（13）日出爐，立委賴瑞隆以不到1％的差距險勝邱議瑩，確定將代表綠營參選2026年高雄市長。對此，媒體人謝寒冰表示，相較邱議瑩，賴瑞隆過去的話題並不多...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 40
阿sa蔡卓妍認愛小9歲健身教練！笑虧媒體：可以刪掉緋聞2字
43歲香港女星蔡卓妍（阿Sa）曾跟鄭中基秘婚，日前與交往6年的「百億富三代」石恆聰分手，最近竟霸氣認愛，公開貼照宣告正和小她9歲的健身教練Elvis（林俊賢）交往，更笑虧媒體：「可以把緋聞2字刪掉了」。中天新聞網 ・ 59 分鐘前 ・ 1
遭林妍霏酸私下叼著菸！李多慧首發聲：真的不喜歡抽菸 低沉嗓音網急勸
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告「X小」。對此，李多慧12日晚間PO出影片正面回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 117
柯志恩喊決戰新潮流 吳子嘉認：不開戰就等死！
民進黨2026高雄市長初選13日結果出爐，由立委賴瑞隆以0.61個百分點微幅差距勝過邱議瑩出線，將代表民進黨迎戰國民黨參選人柯志恩。柯志恩回應表示，未來將是兩人之間的決戰，也是她與新潮流派系的對決，期待展開一場君子之爭。對此，媒體人吳子嘉分析，新潮流派系作風狼性，必定將對手鬥到你死我活，直言柯志恩若堅持君子之爭，就不用打這場選戰。中天新聞網 ・ 52 分鐘前 ・ 13