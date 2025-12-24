名家論壇》吳崑玉／準備好應對城市游擊戰嗎
[NOWnews今日新聞] 張文隨機攻擊事件引發不少社會恐慌。網友私訊，許多購物平台上的辣椒水都賣光了，只能去蝦皮試試。軍友笑說，這下好，下回捷運再有個啥風吹草動，一人舉刀，十人噴辣，結果嫌犯戴著防煙面罩沒事，旁邊所有人都被辣到倒地翻滾，驚恐逃竄，還看不見路互相踩踏…。這是政府與媒體想要的結果嗎？
張文的計劃縝密，但執行戰技很有問題，這是不幸中的大幸。他買了近十把長短刀，身上綁了五、六把，表示他對刀戰並不熟悉，熟練的刀客一把就夠了。從新聞影片上看，他砍人時「跳殺」的動作看起來很眼熟，但想不起來在那看過？直到昨天才有小朋友一語解惑，那就是電腦遊戲「絕對武力(Counter Strike)」系列中，刀刺場景的標準動作。這可能也解釋了他為何在大街上亂丟煙幕彈？因為在CS中，你不知道敵人藏在那裡？所以衝出去前先丟一堆煙幕彈，使敵軍無法瞄準，也看不見他人近身，然後刀客才能快速突進刺殺。這也可能解釋了他最後怎會違反物理定律，從五樓高度跳下去？因為CS中跳上跳下最後跳樓，不會受傷也不會死。所以，他可能是個過度迷戀於電腦遊戲的玩咖，已經分不清楚虛擬世界與現實世界的區別，把自己當作CS角色在實體世界中的化身，所以做出很多真正生存遊戲玩家與專業軍士，不會做出的戰術動作。當然，這只是我個人推論，真正動機與完整故事，仍待警方調查釐清。
真正值得關注的是其作戰計劃，那是一份經過觀察、紀錄、場勘、預置的作戰計劃，細節精確到分鐘，打的是行蹤飄忽的「城市游擊戰」，不是單純的隨機殺人。他的兩個居住點，一在中正一分局附近，另一在中山分局旁邊，最危險的地方就是最安全的地方。後一租住旅館，離南西店犯案地點僅一個路口，放置大量汽油彈等物品，這叫「前進補給站」，只要能迅速逃離，就能躲藏追捕與再補給。他花了時間觀察紀錄了捷運警察的巡邏間隔與配置，所以能在警員剛走後便犯案，爭取到5-10分鐘時間動作。他也摸清楚了警方辦案SOP，第一時間一定是調監視器追人，所以頻繁換裝。他下午先在中山區縱火，然後到北車丟汽油彈，再轉去旅館補充新裝備，出來一分鐘到達南西店犯案，把警方整得暈頭轉向，不知道嫌犯是誰？也不知現下人在何處？因為辦案需要時間，他非常有效率的運用了這個時間差。最後跳樓先脫下全身裝備，也可能是想跳下去後立即混入人群消失，沒想到物理定律不配合。
試想，如果張文這次不是孤狼犯案，而是有另一名共犯異地配合，將造成多大的混亂與傷亡？這種恐怖攻擊等級的城市游擊戰模式，請問我們準備好如何應對了嗎？官方仍是搬出「社會韌性」那套教條說法以安民心，強調政府「都有想定脅持、不明氣體等相關情境，未來會再加強，將暴力攻擊列入其中。」問題是，那都還是定點攻擊的想定，府方與警方，有想定、或測試、或演習過，如何應對這種機動性極強，嫌犯飄忽無蹤的城市游擊戰嗎？一個連生存遊戲界玩家都鄙視到視為廢柴的CS玩咖，就能造成如此大的傷害，如果今天動手的是專業破壞者，或成組的第五縱隊成員，那將造成多大的混亂與傷亡？
真正的問題不出在基層員警，而出在高層與體制。捷運警察外勤編制就那麼168個人，要管170個站，再扣除休假輪班等，一個人得管兩、三個站，根本騰不出手來，請問長官要不要倍增編制人力？或僱用武裝保全？此次犯案區域，跨了中正一、中山一、捷運警察、鐵路警察四個轄區，請問如何通聯？地下層有無線電死角，警察無線電是美規，捷運用的是歐規，兩者不相通，通報必然延遲。但民眾在捷運內用手機毫無障礙，是不是改用手機APP還比較快？捷運站內監視器都是老式的，靠錄影事後追捕，報案依賴民眾通報，轉去110，再轉勤務中心，再轉各分局勤務指揮系統，層層轉發至少五分鐘，嫌犯已經打完收工了。所以，捷運監視系統能否更新換代，加上紅外線AI辨視功能，至少能同步發現火熱、煙霧、與刀械槍枝？長官們偏愛搞「見警率」，實際上那只是提高「安全感」，而不是真正在經營鞏固「安全性」。類似香港機場武裝巡警那種，重點區域的「駐警」或樓層專屬巡邏可能更有效，至少能在1-3分鐘內抵達現場，因為人潮聚集處，3分鐘的槍擊、爆裂、或縱火，便足以造成大量傷亡與踩踏事件。捷運警察人力不足，那鐵路警察、中正一、中山局，能否交叉巡邏支援，統一通報，提高反應速度？
其次，如果一個嫌犯在捷運等公共區域縱火、爆炸、暴力等犯案後立即消失，是否應假設其為城市游擊戰的恐攻嫌犯？優先通報臨近轄區提高警覺，派員進駐附近人潮眾多區域封鎖？也就是說，面對機動性極強的城市游擊戰，單一轄區的分局是處理不了的，擴大封鎖範圍才能堵住嫌犯去路，制止移動。而使恐怖份子無法移動，城市游擊戰便失去其「游擊」性，才能被優勢警力圍捕。
說實話，面對這種隨機恐攻與城市游擊戰，全世界的警方與反恐單位都很難預防，只能在第一事件發生後，最快速的堵截，制止其二次出手。回想前幾個月，美國政論家查理柯克的暗殺事件，警方也無法在第一時間逮到嫌犯，而是等到他開了幾百公里車回到老家，才在父親勸說下投案。我們沒有必要苛責警方或政治人物，但必須把所有相關單位集合起來，研究出如何補強漏洞的應對方案，並且召集一支受過專業訓練的「紅旗部隊」，模擬各種城市游擊戰的犯案模式，專挑各個系統的弱點下手，無預警演習，測出各種系統漏洞，然後再予以補強。幾十年來，恐攻與反恐，一直是一個「道高一尺，魔高一丈」，下一秒又變成「魔高一尺，道高一丈」的輪迴式較勁過程，沒有終點，只能隨時提高警覺，不斷經由失敗經驗，學習新的技能。
講白點，台灣承平太久，政府、警方、與民間，全都失去了對於極端事件的警覺性，才讓不法份子找到了縫隙。然後政治人物們一出事就交相指責甩鍋，巴不得一槍將對手斃命，卻不願意仔細地直面麻煩問題，一條一條改進，這才是台灣今天最大的問題。只想處理人，不想處理事，道歉、認錯、下台，就叫負責？這是天大的笑話。還有些藍營政治人物甩鍋給生存遊戲玩家，更暴露了自己的無知與懦弱，你們不知道，一大半生存遊戲玩家與軍品店家，都是退伍或在職軍警，多是藍營的鐵桿支持者嗎？不論從治安或政治上看，這些政治人物都只配在肩上掛上「春天的兩條虫」徽章，以表張他們的無知。
最後，還是要拜託一下各位大德，不要滿腦子政治鬥爭，老想著頭過身體過，今天公祭，明天忘記。張文摹仿鄭捷並加改進，鐵定會有其他人摹仿張文再予以改進，「城市游擊戰」恐攻，已經正式進入我們社會，是治安單位與所有單位都必須正視與思考應對之道的議題，也必須開始研擬各種危機處理預案，而且告知民眾必要的應對之道。鄭捷案後，捷運開始宣導將背包放在胸前，明的是為了節省空間，實際上是為了擋住第一擊，爭取逃脫時間。民間軍品廠商，也開發出防刺背心、臂盾包等裝備，供人們經營自身的安全性，這些都是對的事。台灣民間的社會韌性並不弱，最弱的反而是官方，尤其是政治人物。一個張文就能嚇得一堆政治人物語無倫次，丟臉丟到老家去了。政治人物的主要工作，是經營「安全性」，而非宣揚「安全感」。「安全性」是實的，可以改進改善的，「安全感」卻是虛的，是永遠也填不滿的無底洞。政府，永遠只能加強安全性，而不該成天宣傳虛偽的安全感，不論國防或治安，皆是如此。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
●本文為作者評論意見，不代表《NOWNEWS今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄： opinion@nownews.com
