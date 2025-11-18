名家論壇》吳崑玉／高市早苗講出日本人心聲
[NOWnews今日新聞] 高市早苗在國會答詢時，一席「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」，日本政府可能動用自衛隊的談話，引起日中關係緊張。中國駐日大阪總領事薛劍更嗆說要將高市斬首，也引起日方強烈不滿，中方斷掉觀光客赴日旅游，日方則提醒在中日本公民注意自身安全。雙方的外交危機與僵持對立，似乎正在朝進一步切割前進，東亞新冷戰時代，正在展開新的篇章。
台灣的馬英九與洪秀柱，則一貫地站在中共立場講話，抨擊日本首相發言不恰當。講白點，他們一路應和中國大外宣調性，認為台海問題是兩岸政府的事，是中國內戰的延續，不容外國插手。這些說法完全不符合歷史與現實，如果沒有美國第七艦隊巡弋台海數十年，讓中共旱鴨子下不了水，現在還有台灣的國民政府嗎?近八十年來，台海問題一直就是個國際問題，這既是歷史也是現實。關鍵問題從來不是兩岸政府好不好?談不談?也不是因為台灣有啥台積電?而是軍事地理根本性的決定了台灣的戰略形勢，使台灣一直是強權國家出入太平洋的關鍵要地。
大航海時代開始後，西班牙帆船載著墨西哥銀元與東亞貿易，主要落地點為菲律賓的馬尼拉，在此可與中國及日本貿易。而為了從馬尼拉往北延伸航路，西班牙人在和平島上建了聖薩爾瓦多城，與漢人及原住民的貿易市場則設在隔海相望的雞籠。這種洋人住城堡，隔海做市場的模式，是西方人自腓尼基時代便摸索出來，最省錢省力的航海貿易經營模式，如此運作了上千年，也是所謂「租界」的源頭。此模式讓約數百至千名少量士兵便可保障商人安全，成本效益最大，不必費心搞大陸國家和游牧民族那種，征服佔領畫地圖的殖民統治擴張版圖，擴張完了還得加強防衛力量保衛新領地。後來荷蘭人也採同樣模式，所以在一個半島上建了熱蘭遮城，隔內海相望的是普羅民遮城市集。
到1895年甲午戰後，台灣被割給日本。新興日本其實骨子裡還是個陸權國家，思維模式仍是擴張領土與佔領。所以明治維新後，馬上出現「征韓論」，軍部每天憂心的是「露西亞」，即俄羅斯，重點還是對於韓國與東北廣大土地與資源的佔領與掠奪。直到二戰後，日本才認清自己是個海權國家，貿易航線與海空軍才是生存根本。二戰經驗表明，如果維持不住海空軍優勢，再強的師團也會被餓死在荒島上，瓜達康納爾便是如此。被美軍封鎖在拉包爾的十多萬日軍一槍都沒打，今村均大將只能讓他們種地撐到戰爭結束。同一個模式，美軍潛艦與佈雷，完全截斷了日本與東南亞領地間的海上航路，重點區域就是以台灣為中心，西邊的台灣海峽，南邊的巴士海峽與南海，向北直達瀨戶內海，令日本戰爭資源完全枯竭，八田與一就死在前往菲律賓的船上。
所以，站在日本的角度，絕對不能讓不友好國家，再一次的封鎖其生命線，包括從中東運來的油料，印尼來的天然氣，東南亞的各種礦產與橡膠…。地圖翻開就知道，這個戰略考量的核心地區就是台灣，如果台灣掉在敵對國家之手，日本就完了。所以，從安倍晉三「台灣有事，就是日本有事」到高市早苗的發言，不是全然針對中國，而是台灣如果丟了，就一定會成為日本的「存亡危機事態」，相當於美國國家利益分級中的「生存利益(Survival Interests)。如果那天菲律賓強大起來，並與日本敵對，向北把台灣佔領或封鎖，日本也不得不開戰以打通生命線。
那日本為什麼不與中國搞好關係，或臣服於中國呢?問題不在日本，而在中國。其一是在中共民族主義掛帥的歷史敘事下，抗戰是其茁壯根本，因此即使實際上在抗戰中沒出什麼力，也要炒作日本軍國主義對中國的侵略，激發民族仇恨。其次是日本戰後始終緊貼美國，中國要打贏美國，先得幹掉小日本，因此只要一不爽就搞反日運動，甚至發生刺殺日本小學生的殘忍暴行，引起日本人廣泛不滿。尤其是中國改革開放初期，真正出大力幫忙的是日本，日本幫助中國建立了第一座現代化鋼鐵廠(寶山鋼鐵廠)，旅日著名企業家邱永漢，還投資成立了中國第一個現代化重工機械租賃公司，但中國強大後，卻反過來狠咬日本，這令日本人非常的不爽。
第三個原因是比較隱晦的文化面。跟陸客大批來台旅游時引發的廣泛反彈一樣，中國旅客雖佔日本旅客約22%，但各種脫序行為讓日本人恨到牙癢癢的，包括大聲喧嘩、頤指氣使、破壞古蹟、隨地便溺、甚至輸出民族主義到靖國神社噴漆…等等。這些都是完全不尊重當地國家文化的行為，顯示中國旅客的教養不足，而在文明程度較高、習慣安安靜靜、輕聲細語的日本人眼中，中國旅客就是一群野蠻人(Barbarian)，跟羅馬人看待高盧人和哥德人差不多。所以，斷掉中國游客就斷掉，日本人其實沒那麼在乎，真正的全球化就是徹底的在地化，維持住全世界獨一無二的風格與特色，才是吸引全球遊客的法門。
這些才是高市早苗一番更貼近戰略清晰的發言，引發中日外交危機，結果股市大跌、民調暴漲到近七十趴的原因。在國際政治中，一個國家的絕對安全，就是另一個國家的絕對不安全。同樣的，一個國家旺盛的民族主義情緒輸出，也必然引發臨近國家民族主義的高速膨漲。就像用三字經罵街，先開口罵人的那個才是挑釁者，先輸出民族主義斬首言論的戰狼，才是真正的挑釁者。如果中國的國家尊嚴不可侮蔑，那日本的就可以嗎?如果雙方都下不來台，怎麼辦?真的開打嗎?不能打，怎麼辦?大家一起找台階下啊!水滾了就拖一陣子降點溫，要不然真開打，那就更麻煩了。
說穿了，這一輪爭議中，各方都抓著隻字片語大作文章，以謀求自身的最大利益，故意忽視根本的事實與現實。台灣的戰略重要性不是任何人決定的，而是地理決定的，再過一百年，即使美中都不在了，台灣依然是海權國家與陸權國家交鋒對抗的前線，沒辦法，誰叫我們就住在這兒?!相對的，也正是這種交界之處，才有著迷人的多元樣貌與豐富交流，伊斯坦堡、英國倫敦、阿姆斯特丹、克里米亞半島，都是這種交界之地，也都有著類似特質。
所以，我們不必為高市早苗挺台言論過度興奮，也不該成天「聽黨話，跟黨走」，中共放什麼屁，我們就聞香下馬大吸幾口。日本有日本的考量，中國有中國的野心，美國有美國的問題，台灣也有台灣自己該計算清楚的步數。戰略形勢的計算與應對，是一種非常需要在壓力下保持冷靜計算的科學，不同於政治上偏愛的那種旗幟鮮明與激昂口號，人家大聲過來，不一定就要大聲回去，冷冷的看著他，或默默的把手按在槍把上，「輕言婉語，但身懷大棒」，很多時候是比拍桌痛罵更有效用的。別跟豬打架，別跟狗對叫，別跟馬詭辯，穩穩地走自己該走的路，才是亂世中的處世之道。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
●本文為作者評論意見，不代表《NOWNEWS今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄： opinion@nownews.com
更多 NOWnews 今日新聞 報導
名家論壇》韋安／從蒲亭到吳石：鄭麗文的價值座標在哪裡？
名家論壇》吳崑玉／論用間—從吳石到鄭麗文的轉折與警訊
名家論壇》邱師儀／下馬威為川習重聚開場
其他人也在看
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 21 小時前
中日衝突加劇 共軍今南海實彈射擊1／台灣有事引爆對立 日外務高層赴中協商 高市急滅火
日本首相高市早苗日前在國會談到台灣有事時的答詢，讓日中緊張關係升溫，為避免局勢進一步惡化，日方派出外務省高層赴中進行協商，今天（18日）日本防衛大臣小泉進次郎也避免正面回應「台灣有事」相關話題，然而中方態度強硬，連日大動作嗆聲，還宣布今天開始連續8天要在黃海南部實施實彈射擊。鏡新聞 ・ 18 小時前
傳林佳龍將轉戰桃園市長？ 71歲張善政引「雷根名言」回應
[Newtalk新聞] 距離明年地方選舉仍有一年時間，不過各黨都正磨刀霍霍為、備戰明年選舉。桃園市長張善政今（17）日被市議員林政賢問到市長是否「只做一任」，他強調，自己從來沒說過只會做一任，更表示只要市民支持，「當然會爭取連任」。至於外傳外交部長林佳龍可能空降桃園參戰一事，張善政引用前美國總統雷根的話，展現「71歲理工男」的自信。 國民黨桃園市議員林政賢質詢時表示，民進黨立委莊瑞雄曾說，面對 2026，台北和桃園可說是重中之重，民進黨不可能派「小咖」參戰，不然無法帶動選情。然而，他認為，目前外界傳言的總統府副秘書長何志偉、不分區立委王義川「兩人都太小咖」了。除此之外，還傳出民進黨「正國會」掌門人林佳龍要來桃園參選，他比較張善政與林佳龍在學經歷上打成平手或小勝，唯有年紀，張善政 71 歲、林佳龍 61 歲，他也問張善政「若是林佳龍代表民進黨，市長怎麼看」？ 對此，張善政沒有正面回應林佳龍參選問題，但是對於被認為年紀較大的說法，他引用美國前總統雷根競選連任時的話「不會因我的對手年紀輕、沒有經驗而來攻擊他」，自認在年紀上應該算是勝出。至於有沒有信心連任成功，張善政強調「有信心」。查看原文更新頭殼 ・ 1 天前
日方拒收回「台灣有事」言論 日中外交官過招不歡而散
日中關係急速惡化，共軍在黃海實彈射擊從3天延長到8天，大陸外交部再罵日本首相高市早苗，要求「給中國人一個明確交代」。美國智庫學者分析，高市早苗只是將前首相安倍晉三已知的事實，公開講得更明白，根本原因是北京過去幾年，升高對台武力脅迫。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
高市早苗稱「台灣有事」拒撤回 民調不降反升 黃暐瀚分析：薛劍嗆斬首反讓日本人更挺首相
日本首相高市早苗稱「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」遭中國薛劍嗆斬首後，仍然拒撤回言論，日本共同社最新民調顯示支持度反飆69.9%創新高。黃暐瀚分析48.8%日本人挺台灣有事發言，薛劍言論反成助攻，美駐日大使連發兩文力挺。黃暐瀚籲：越激情越要冷靜，力量來自內斂，台日友好但不要過激。風向台灣 ・ 1 天前
民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓
即時中心／黃于庭、李美妍報導國民黨主席鄭麗文上任後動作頻頻，先是參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包含共諜吳石，黨內反對聲浪四起。不僅如此，副主席蕭旭岑、張榮恭先後率團訪中，均獲中國國台辦主任宋濤親自接見；蕭日前更直言，鄭的兩岸路線就是回歸「一中憲法」，當中包含「一國兩區」，其親中主張備受外界抨擊。對此，民眾黨主席黃國昌今（18）日回應，捍衛台灣自由、民主等，是們民眾黨不可能退讓的底線。蕭旭岑昨（17）日接受「中午來開匯」專訪，他指稱，目前任務就是協助鄭麗文黨務運作，而鄭的兩岸路線為回歸中華民國憲法這部「一中憲法」，跟前主席馬英九的路線並無不同。他又稱，只有回到「一國兩區」並捍衛「九二共識」，兩岸才能追求共同政治基礎。對此，黃國昌稱，民眾黨對於國家定位向來非常清楚，「中華民國主權屬於全體2300萬台灣人民」，捍衛台灣自由、民主、法治、人權的生活方式，是他們所堅持的原則，也是不可能退讓的底線。黃國昌也說，兩岸之間意見不一致或分歧，需要用最高智慧、最高誠意，本於善意相互多溝通，才能有效降低兩岸擦槍走火的風險，「我相信政府好好施政，讓人民可以過好日子，這是全體台灣人民共同心願」。原文出處：快新聞／民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓 更多民視新聞報導「鄭黃會」僅剩一天！沈榮欽：與會人員不會太尊重黃、國民黨能讓得不多台東體中棒球場有錢修復了! 陳瑩.莊瑞雄成功爭取3千萬腸病毒肆虐小心了！國內新增1死亡 疾管署：病例數已達流行閾值民視影音 ・ 16 小時前
許願沈伯洋出戰台北市長 謝寒冰：發雞排、宣布當天下跪直播
2026地方大選腳步逼近，各地縣長候選人也備受關注，其中民進黨要派誰挑戰首都市長蔣萬安也充滿話題。聯電創辦人曹興誠建議總統兼民進黨主席賴清德，徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長。對此，資深媒體人謝寒冰狠酸，「完全支持曹興誠建議」，並表示如果沈伯洋選台北市長，他發100份雞排，甚至在宣布提名當天，他會跪著開直播。中天新聞網 ・ 1 天前
洪秀柱嗆高市早苗「關你什麼事」！綠喊「難理解」：要舉家搬去中國？
日本內閣總理大臣高市早苗的挺台言論，引起中國不滿，更預告在黃海實彈射擊。前國民黨主席洪秀柱卻稱「台海關你日本人什麼事？」更附和中國稱「任何外部勢力妄想挾持台灣、挑戰中國核心利益，結果只有一個——必然失敗」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（17）日表示，中國的戰狼姿態才是亞太地區最大的危害因子，而他也難以理解洪秀柱的心態，其身家安全有賴台灣的國防才能維護，難不成要舉家搬去中國？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
立院三讀新修財劃法 卓榮泰：問題更大 政院會全面迎戰
立法院會14日再度三讀通過財劃法修正案。行政院長卓榮泰今天說，立法院通過的新修財劃法比過去公式計算錯誤的問題還大，將使政府的總預算無法編列，對於立法院在野黨團突然通過修正案，「行政院會全面迎戰」，明天與地方政府談過後，周四（20日）行政院會將討論院版財劃法。行政院發言人李慧芝下午指出，行政院會20日將提出完整修正草案，卓榮泰會出面說明，盼立法院朝野黨團理性討論。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
「台灣有事，就是日本有事」？高市早苗發言引發中日外交風波，北京將如何反制
日本高市早苗首相的涉台發言引發一連串的中日外交風波，中國以強勢的戰狼外交風格回應讓中日關係的脆弱本質立即曝光。中國強勢批評高市言論干涉內政，將造成嚴重後果。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
快訊／砍斷桌腳是中國！賴清德再籲韓國瑜一致對外：不該為侵略者找藉口
立法院長韓國瑜日前回應總統賴清德點名，針對立委沈伯洋遭調查發表談話，提出「四隻腳」論述並批評「自己生病要別人吃藥」，引發討論。對此，賴清德總統今（17）日回應，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一人，都是對中華民國主權的傷害，沈伯洋是國會議員，中國跨境鎮壓沈伯洋，等於傷害我國憲政體制。若今天對中國跨境鎮壓找藉口，改天中國當要發動侵略台灣的戰爭，請韓國瑜三思，我們同屬於一個國家，面對境外敵三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「台灣有事論」觸怒中國 日外務省亞太局長飛抵北京 今展開嚴正交涉
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前在發表「台灣有事論」，暗示不排除動用自衛隊介入台海衝突，引發中國強烈不滿，導致中日關係緊張，雙方互不退讓。對此，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰親自飛抵北京，預計與中國外交部亞洲司長劉勁松等官員今(18)日展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。 本月7日，日本眾議院預算委員會進行首相質詢與答辯會議，在野立憲民主黨議員岡田克也詢問高市早苗有關可能的台灣發生「緊急事態」。高市以首相身份表示，如果台灣發生可能構成日本的「存亡危機事態」，那麼日本自衛隊可藉由集體自衛權行使，動用武力介入台海衝突。 針對高市發言，北京當局接連幾天透過各種方式表示不滿。一方面召回中國駐日大使，另一方面透過各種宣傳管道暗示，日本若介入台海衝突，恐對日本本土發生嚴重的後果。 面對中日關係因「台灣有事論」而產生緊張，日本外務省亞太局局長金井正彰於昨日飛抵北京，預計今日將和中國外交部亞洲司長劉勁松等官員展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。 根據NHK引述日本政府消息人士透露，金井局長在今日會談中將重申，日本並未改變對華一貫態度。同時表明，即時雙方在安全保障、台灣問題上存在「根本新頭殼 ・ 21 小時前
泰國柬埔寨情勢升溫 領務局發布泰邊境4府橙色旅遊警示
泰國和柬埔寨邊境情勢升溫，泰國總理阿努廷宣布暫停執行停火協議。外交部領事事務局更新泰國旅遊警示為「黃色注意」，另針對泰國烏汶府、四色菊府、素輦府以及武里南府等邊境四府發布「橙色避免前往」警示；若因故仍須前往，請於出國前至領務局「旅外國人動態登錄」網頁完成出國登錄。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
「台灣有事」發言讓中日關係急凍！高市早苗政府急滅火，外務省亞洲局長今銜命訪中
日本首相高市早苗一場關於「台灣有事」的國會答辯，迅速點燃中日之間新一輪的外交烽火，中國駐大阪總領事薛劍的「斬首」威脅，更讓北京的「戰狼外交」再度復活。正當中國逐步升高對日本的文攻武嚇之際，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰今（17）日銜命前往北京，試圖為這匹脫韁的野馬重新套上缰繩、重新校準日中關係座標。 這場外交風暴的起點，是高市早苗7日在眾議院預算......風傳媒 ・ 1 天前
陳玉珍拚金門縣長竟認「中國示範區」 林楚茵開酸：是拚做中共代理人？
表態將投入2026年金門縣長選舉的藍委陳玉珍，昨日出席於中國福建舉辦的海峽兩岸茶業博覽會，她受訪時提到，中國先前提出兩岸融合示範區、廈金同城等，這對金門的幫助很大，且金門地理位置特殊，發展與中國脫不了關係，因此一定要和中國多多往來，這也將成為她參選金門縣長的政策中心。對此，綠委林楚茵今（17日）批評，陳玉珍到底是要選金門縣長，還是拚做中共代理人？現在是拿離島來表忠嗎？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
藍營嗆高市早苗「台海關日本什麼事」？賴清德公開點名：不宜負面解讀
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導日本首相高市早苗近日喊話，表示台灣有事，可能構成日本的存亡危機事態，引發中日關係緊張。前總統馬英九、前國民黨席洪秀...FTNN新聞網 ・ 1 天前
中國代表穿毛澤東裝、手插口袋裝囂張 網批外交失禮！日方沒在怕
日本首相高市早苗日前在議會質詢上談及「台灣有事」論點後，隨即引發中國不滿，在中國駐大阪總領事薛劍的「砍頭說」之後，雙方緊張關係來到高點，中國更升級行動，呼籲人民勿去日本旅遊、留學等。日方在17日派出外務省亞太局局長金井正彰，前往中國進行協商，不過日中兩方並未得出任何結論，甚至雙方代表的臉色都相當凝重難看。鏡報 ・ 1 小時前
黃國昌與鄭麗文周三下午將會面 鄭將率傅崐萁等4人出席
民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文的會面將在本星期正式舉行，目前預定本周三（19日）下午在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店，將全程公開。黨內人士表示，這次會面屬禮貌性會面，溝通政策與選舉等議題，李乾龍、李哲華、吳宗憲，傅崐萁等人將陪同出席。國民黨副主席蕭旭岑說，雖然不會談到2026選舉等太多合作細節，卻是藍白雙方善意與誠意的展現。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
南韓財閥遭美中夾殺 承諾投資美國3500億美元後 還得投資南韓5500億美元 對抗十大出口產業競爭力被中國超越危機｜鏡轉全球｜#鏡新聞
南韓啟示：疑美疑中都沒關係，作戰要團結！ 李在明政府搞定韓美貿易協議後，回頭處理國內經濟危局，承續對付川普政府的官民合作團體戰風格， 糾集南韓企業財閥開會。三星、現代、SK和LG等四大財閥會後宣布，未來3到5年將投資南韓逾800兆韓元（約5500億美元），平息南韓社會對韓美協議恐釀巨額資金外流、掏空本土產業並加劇失業潮等疑慮。 美中擠壓生存，南韓危機成轉機？韓經會調查顯示，南韓10大出口產業競爭力將在5年內全數被中國超車，包括半導體業，三星和SK海力士正被「紅色記憶體三雄」（中芯、長江存儲、長鑫存儲）緊追在後。南韓正視十多年來輕忽中國崛起後果，有助加速產業「轉骨」。 台灣外部壓力未消，內賊不斷偷家？川普再度點名，美國把晶片生意輸給台灣「很丟臉」，要全面回流。台積爆出7月退休的老將羅唯仁，帶走大量先進製程資料，投向英特爾懷抱。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 9 小時前
高市「台灣有事」掀震盪 日官員赴北京協商
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，引起中國不滿，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台上揚言「斬首」，引爆日本社會輿論批評。在日本與中國關係緊張之際，日本外務省亞洲大洋洲...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前