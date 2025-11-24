名家論壇》單厚之／侯友宜真能再戰2028？
[NOWnews今日新聞] 短短幾個月內，國民黨內的局勢就出現極大變化，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨日以「剔除法」分析國民黨2028年大選局勢，認為立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕都不會參選2028年總統，反而是新北市長侯友宜有可能再戰2028，新任國民黨鄭麗文也有一定的機率可能參選。
這樣的剔除法有一定的基礎，不管是基於期望或分化，藍綠的確都有人炒作韓國瑜再選總統的議題。但無論韓國瑜主觀是否有意願，韓國瑜現在的身份是立法院長，不像當初的高雄市長有帶職參選的空間，一旦表態要選總統就必須要請辭，連鎖反應實在太大，幾乎沒有操作成功的可能。
盧秀燕8月宣布不選國民黨主席、「媽媽會留在家」，在國民黨需要的關鍵時刻，盧秀燕卻沒有表現出應有的承擔，讓藍軍支持者對她的期望大幅降低，以致於鄭麗文剛當選，藍軍就出現支持鄭選2028的聲音。日前非洲豬瘟的風波，更顯示媽媽在不在家，跟市政好不好並沒有直接的關連。
盧秀燕的政治行情大跌，不過短短3個月的時間，就從眾望所歸、定於一尊、黃袍加身，跌落到只是眾多選項之一，這都是她自己的選擇，怨不得旁人。若按照盧秀燕之前的保守性格，真的打消參選總統的念頭，也並非完全不可能。但要說盧秀燕已經出局，則實在言之過早。
在國民黨可能的人選中，盧秀燕的條件仍舊不差，真正的問題在於，盧秀燕到底要不要、願意付出多少努力、承擔多大的風險。若盧秀燕能改變之前的消極作風，展現強勢的領導風格，並在2026年「九合一」大選中成為帶領國民黨勝選的關鍵，仍有可能重新成為藍軍的共主。但若盧秀燕不願意付出、不願意冒險，就真的可能與2028年無緣。
有了2020年韓國瑜、2024年侯友宜的前車之鑑，台北市長蔣萬安在2026年連任之後，絕對不會對2028年大選有想法，這是毫無疑問的。
鄭麗文當選主席後就曾說過，國民黨想選2028年「可能不只一位」，至今也從沒承諾自己不選2028，無論政壇或媒體，都有不少人認為鄭也想選2028。但鄭麗文唯一靠自己當選的經驗，就是30年前掛民進黨選上的國代，雖然擔任過兩屆不分區立委，要一次跳到選總統的層級，跨度還是太大。
鄭麗文雖然佔據了黨主席的戰略位置，距離國民黨「共主」卻還差了十萬八千里。她不僅要帶領國民黨在明年贏得勝選，還必須要獲得超高的人氣，才可能取得總統初選的門票，但以她目前對兩岸議題過於積極的態度，成功的可能性並不高。2019年吳敦義擔任黨主席時，就想以黨主席的位置卡總統，結果卻最終還是得提名韓國瑜，總統大選大敗後黯然下台。鄭麗文若是條件不足卻硬要選，不僅不會成功，還要付出慘痛的代價。
至於侯友宜，雖然曾經取得總統大選的門票，但表現卻慘不忍睹。根本原因在於，侯友宜根本沒有做好選總統的準備，「好好做代誌」並不真能治百病。侯友宜去年總統大選的得票是467萬票、得票率33.49%，是國民黨有史以來第三低，僅高於2000年的「五角督」的連戰（292萬票、得票率23.1%）和2016年「換柱」後的朱立倫（381萬票、得票率31.04%）。這樣的一個敗軍之將，即便有心想選，藍軍支持者也不會接受；更何況，侯友宜也完全不像準備好選總統的樣子。
藍軍支持者念茲在茲的就是要在2028年贏回政權，但實際上可能問鼎2028的政客，卻沒有一個真的能打的，都有明顯且致命的缺陷。國民黨2028年很可能找不到夠格、像樣的候選人，更遑論贏回政權。
●作者：單厚之／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com
更多 NOWnews 今日新聞 報導
名家論壇》吳崑玉／高市早苗只是講出了日本人心底的話
名家論壇》黃創夏／鄭黃會？兩個闇弱黨主席之取暖
名家論壇》賈程年／「鄭黃會」政治煙火 熱鬧有餘、實質不足
其他人也在看
鄭麗文回雲林力挺「最強棒」 曾支持郝龍斌的張家陣營全面歸隊
國民黨主席鄭麗文回到雲林故鄉，與過去力挺對手郝龍斌的「雲林張家」重修舊好，大讚立委張嘉郡是「最強棒」，支持她參選下屆雲林縣長！鄭麗文強調，先前黨主席之爭只是君子之爭，如今黨內已將恩怨翻篇，團結一致為了2026年大選共同努力。此次互動顯示，國民黨正積極整合黨內資源，凝聚共識，以迎接未來選戰挑戰。TVBS新聞網 ・ 1 天前
徐榛蔚明年卸任 游淑貞拚接班
花蓮政治板塊藍綠約7比3，向來是「鐵藍票倉」，現任縣長徐榛蔚已連任2屆，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢動作積極，魏更早就掛出看板等待時機。但國民黨說，除非有類似「同舟專案」恢復黨籍，且按目前時程，2人循黨內規定參選恐來不及；民進黨則不排除與無黨籍、第三勢力結盟，不提名縣長人選也會是選項之一。中時新聞網 ・ 1 天前
綠營火速開除「月世界垃圾山」主謀黨籍 黃揚明對照前例：民進黨對高雄選情焦慮
高雄月世界日前被爆有不肖業者違法傾倒廢棄物，事件主謀為民進黨籍的岡山區碧紅里里長李有財及其兒子李子森，引發社會震驚，民進黨高市黨部表示將開除其黨籍，而民進黨立委賴瑞隆被指出出席李有財茶行開幕活動，賴瑞隆回應出席活動僅為民代行程。對此，媒體人黃揚明在網路節目《大新聞大爆卦》中表示，由此事件可見民進黨對高雄選情的焦慮程度，後續民進黨高雄市長初選的關鍵就是誰犯的錯......風傳媒 ・ 1 天前
若2026藍白新北共推黃國昌？藍議員曝內參民調喊：我會怕死啦
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰。國民黨新北市議員林金結拿出一份內參民調說，若藍白共推黃國昌選新北「我會怕死啦」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
張家昔挺郝...恐影響張嘉郡選雲林縣長？鄭麗文要大家安心：黨內選舉已過去
國民黨立委張嘉郡表態爭取2026年雲林縣長選舉提名，現任縣長張麗善也表明全力支持。不過，過去雲林張家在黨主席選舉中力挺前台北市長郝龍斌，可如今黨由鄭麗文掌權，外界好奇是否會影響張嘉郡選雲林縣長？對此，國民黨主席鄭麗文今（23日）強調「黨內選舉已過去」，並強調不會影響明年提名，要大家安心。鏡報 ・ 1 天前
2026金門縣長選戰 恐三強爭霸
明年地方公職人員選舉倒數，金門縣長陳福海因「排黑條款」無法參選連任，早就著手培養副縣長李文良「接班」出席各重要活動並處理兩岸事務，不少支持者拱李文良參選。此外，國民黨立委陳玉珍早已決定參選，前縣長楊鎮浯也傳出有意回鍋，金門縣長選舉恐成「三腳督」之爭。中時新聞網 ・ 17 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 2 天前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 4 小時前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 11 小時前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 天前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 1 天前
外資大甩尾！台積電最後一盤被大砍3.9萬張！跌10元收1375元 名師最新解析
台積電（2330）收盤最後一筆賣單暴增逾3.9萬張，股價跌10元收在1375元，專家表示，主要是MSCI今（24）日生效，外資大甩尾，後續緊盯外資動向，但短線震盪機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
Netflix第三名《他為什麼依然單身》5大劇情看點、評價：沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 5 小時前
芳心暗許2／藍2026接棒縣市長說了算 新北白沒戲最多蘭竹配嘉義
CTWANT調查，國民黨籍不少縣市長2026年屆滿不能再連任，像直轄市新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，還有新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠，而正被停職的宜蘭縣長林姿妙也將因兩屆任滿無法再選。其中，新北市、宜蘭縣、彰化縣...CTWANT ・ 15 小時前