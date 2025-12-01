名家論壇》單厚之／公投綁大選誰有贏面？

▲立法院日前通過《公投法》修正案，恢復「公投綁大選」。示意圖。（示意圖／NOWnews攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 立法院日前通過《公投法》修正案，恢復「公投綁大選」，當時綠委一致批評此舉將重演選務亂象，但不過短短幾天之後，民進黨已經開始思考明年底要提什麼樣的公投案，而主導修法的藍、白兩黨，至今仍沒有明確的想法。公投綁大選似乎是藍營主動把槍送到民進黨手上。

台灣原本公投都是跟大選一起，但民進黨2018年公投綁「九合一」選舉大敗，還出現「邊開邊投」的亂象之後，才在2019年以國會人數優勢修改《公投法》，將公投訂在西元奇數年的8月第四個週六，與大選完全錯開。

從學理的角度來看，藍白這次的修法是完全合理的。民進黨把公投與大選錯開，讓公投的投票率難以拉高，幾乎不可能跨過門檻，讓公投名存實亡，所以當時就有人譏諷民進黨把「鳥籠公投」變成「鐵籠公投」，鎖的比原本更加嚴重。

修法後2021的核四商轉、反萊豬、公投綁大選、藻礁等「四大公投」正反方都沒有跨過門檻；今年823與7個大罷免同時舉行的「核三延役」公投，投票率更只有29.53%，即便投票民眾的7成4都支持，仍無法跨過門檻。

雖然公投綁大選必然增加選務的壓力，但卻不應該成為阻礙、沒收公投的理由，之前公投綁大選選務從來沒有出過問題，2018年最大的責任還是中選會的輕忽和準備不足。如果真要減輕選務壓力，乾脆以後規定「九合一」大選全部要拆開，總統跟立委也不准在同一天投票，選務肯定輕鬆許多。

但學理是一回事，政治實務又是另一回事。經過長期的鼓吹，不少民眾會認為公投是民主的象徵、民主價值的終極展現、但實際上，公投往往只是政治動員的工具、政黨贏得選舉的手段。看看之前的「入聯公投」、「返聯公投」，要多幼稚就有多幼稚。

台灣從2004年至今已經投過21案公投，但只有2018年的7案跨過門檻，無論反核食、反燃煤發電、以核養綠、反同溫，政府最終沒有一樣照做的。

這次恢復公投綁大選是民眾黨的主張，國民黨配合，但修法的同時，白、藍兩黨對於後續的政治動員卻毫無想法，彷彿只是為了修法而修法。反觀民進黨，雖然表決時反對，但卻已經開始認真思考公投的題目了。

過去的21個公投案中，佔比最高的就是跟國家認同有關的，其次是2018年的挺同、反同，再來則是與能源相關的議題，還有萊豬跟核食。以賴清德政府的作為來看，民進黨輕輕鬆鬆就可以找個「反一國兩制」之類的公投，動員深綠支持者，如今端出的《財劃法》、《憲訴法》之類的公投則是附帶的，因為一般民眾較無感，動員的效果有限。

反觀國民黨這邊，目前根本沒有拿得出手的題目，加上藍白聯手有國會多數，表決無往不利，需要公投的題目就更少了。由於受到大罷免連署被起訴的影響，國民黨目前傾向不走連署，直接由國會提出公投案。但公投綁大選的本質就是政治動員，如果不透過連署訴諸民眾、鼓動風潮，還動員個屁？更何況，之前中選會就敢否決國民黨提的「反廢死」公投，再次透過立法院提案，很可能會重蹈覆轍。

藍白聯手恢復公投綁大選，其實是主動把槍送到民進黨手上，賴清德必然會抓住機會，再次展現「更大的民主」，讓自己一切民粹的作為有正當性。而國民黨手中既沒有牌、也沒有想法、更不敢直接訴諸民意，自以為在國會碾壓民進黨，其實後患無窮。

