名家論壇》單厚之／盧秀燕2028年應該選定了

▲傳台中市長盧秀燕將於3月訪美，並將過境紐約、拜訪位於華府的AIT總部。圖為盧秀燕送姆明小提燈給AIT處長谷立言。（圖／台中市政府提供，2026.01.30）

[NOWnews今日新聞] 在國民黨副主席蕭旭岑率團前往北京展開國共論壇的同時，傳出台中市長盧秀燕將於3月訪美，並將過境紐約、拜訪位於華府的AIT總部。盧秀燕此行不僅劍指2028年總統大選，也代表與國民黨主席鄭麗文截然不同的兩條路線。

鄭麗文上任以來不斷高喊要進行「鄭習會」，國共論壇則是其進行先期安排及測水溫的第一步。為了降低外界的反彈和批評，這次的論壇定義為兩黨的智庫交流，聚焦則是產業相關的議題，儘可能降低政治意味。

不管國共論壇是否涉及「鄭習會」的幕僚作業，國共論壇都是「鄭習會」的重要鋪墊。沒有這個開場，鄭習會直接橫空出世，就會顯得突兀。

今年是選舉年，外界普遍認為「鄭習會」將不利國民黨年底的選情，但「鄭習會」對鄭麗文個人而言格外重要。鄭麗文去年雖然以過半得票率當選國民黨主席，但無論資歷、政治能量都明顯不足，6萬5千餘黨員票，還不及一個立委的當選票數，黨內根本沒有人會聽她的。

而「鄭習會」則可以一步拉高鄭麗文的政治地位，若能和習近平平起平坐的會談，誰還能質疑鄭麗文的能量不足，誰還能說鄭麗文不足以代表國民黨？甚至還可以藉著「鄭習會」的成果，越級挑戰2028年大位。鄭麗文說自己出訪的順序是「先陸後美」，但若沒有「鄭習會」的基礎，鄭麗文到美國根本沒人會理。所以即便黨內各種雜音不斷，鄭麗文始終不改「鄭習會」的目標。

鄭麗文的佈局和野心，明眼人都看得出來。而盧秀燕當初拒選國民黨主席之後，黨內對她的期待大幅滑落，從原本的藍軍共主掉回直轄市長的格局，鋒頭甚至還台北市長蔣萬安，若真任由情勢發展，年底卸任時，盧秀燕即便想要競爭2028大位，也難有足夠的聲勢。

在「國共論壇」出行的當天，傳出盧秀燕3月訪美的訊息，本身就是和鄭麗文領導的國民黨中央互別苗頭。而盧秀燕訪問的紐約、華盛頓，更是歷來藍綠總統候選人選前訪美的「面試行程」，象徵意義格外不同。

尤其是國民黨2016年原本的總統候選人洪秀柱並未訪美、「換柱」後的朱立倫也只是倉促訪美補個過場，2020年的韓國瑜也同樣沒有訪美。盧秀燕如今的安排，是國民黨過去10年都沒有的規格，其中自然有美方的手筆。

媒體報導，盧秀燕除了與AIT處長谷立言有互動之外，AIT執行理事藍鶯上月也從美國到台中和盧秀燕會面，日前盧秀燕則公開表態「有必要適當增加國防支出」，顯然與美方有相當的默契。

鄭麗文說要上半年要完成「鄭習會」，由於川普可能於4月訪問大陸，「鄭習會」若真能成，不是3月就是5月。如果是3月，「準面試行程」的聲勢，不會比「鄭習會」差到哪裡去；若是5月，盧秀燕則有先手的優勢，也必然會在台美關係上多加著墨。

盧秀燕棄選主席之後，未來意向一直不明，甚至有傳聞可能棄選2028。如今宣布訪美，僅僅是維持選總統的熱度，更是拉出一條和鄭麗文截然不同的路線，要平衡國民黨中央過度親中的氛圍。屆時，盧秀燕即便想要像黨主席選舉那樣退縮，美國大概也不會同意。

●作者：單厚之／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

