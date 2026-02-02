名家論壇》單厚之／盧秀燕2028年應該選定了
[NOWnews今日新聞] 在國民黨副主席蕭旭岑率團前往北京展開國共論壇的同時，傳出台中市長盧秀燕將於3月訪美，並將過境紐約、拜訪位於華府的AIT總部。盧秀燕此行不僅劍指2028年總統大選，也代表與國民黨主席鄭麗文截然不同的兩條路線。
鄭麗文上任以來不斷高喊要進行「鄭習會」，國共論壇則是其進行先期安排及測水溫的第一步。為了降低外界的反彈和批評，這次的論壇定義為兩黨的智庫交流，聚焦則是產業相關的議題，儘可能降低政治意味。
不管國共論壇是否涉及「鄭習會」的幕僚作業，國共論壇都是「鄭習會」的重要鋪墊。沒有這個開場，鄭習會直接橫空出世，就會顯得突兀。
今年是選舉年，外界普遍認為「鄭習會」將不利國民黨年底的選情，但「鄭習會」對鄭麗文個人而言格外重要。鄭麗文去年雖然以過半得票率當選國民黨主席，但無論資歷、政治能量都明顯不足，6萬5千餘黨員票，還不及一個立委的當選票數，黨內根本沒有人會聽她的。
而「鄭習會」則可以一步拉高鄭麗文的政治地位，若能和習近平平起平坐的會談，誰還能質疑鄭麗文的能量不足，誰還能說鄭麗文不足以代表國民黨？甚至還可以藉著「鄭習會」的成果，越級挑戰2028年大位。鄭麗文說自己出訪的順序是「先陸後美」，但若沒有「鄭習會」的基礎，鄭麗文到美國根本沒人會理。所以即便黨內各種雜音不斷，鄭麗文始終不改「鄭習會」的目標。
鄭麗文的佈局和野心，明眼人都看得出來。而盧秀燕當初拒選國民黨主席之後，黨內對她的期待大幅滑落，從原本的藍軍共主掉回直轄市長的格局，鋒頭甚至還台北市長蔣萬安，若真任由情勢發展，年底卸任時，盧秀燕即便想要競爭2028大位，也難有足夠的聲勢。
在「國共論壇」出行的當天，傳出盧秀燕3月訪美的訊息，本身就是和鄭麗文領導的國民黨中央互別苗頭。而盧秀燕訪問的紐約、華盛頓，更是歷來藍綠總統候選人選前訪美的「面試行程」，象徵意義格外不同。
尤其是國民黨2016年原本的總統候選人洪秀柱並未訪美、「換柱」後的朱立倫也只是倉促訪美補個過場，2020年的韓國瑜也同樣沒有訪美。盧秀燕如今的安排，是國民黨過去10年都沒有的規格，其中自然有美方的手筆。
媒體報導，盧秀燕除了與AIT處長谷立言有互動之外，AIT執行理事藍鶯上月也從美國到台中和盧秀燕會面，日前盧秀燕則公開表態「有必要適當增加國防支出」，顯然與美方有相當的默契。
鄭麗文說要上半年要完成「鄭習會」，由於川普可能於4月訪問大陸，「鄭習會」若真能成，不是3月就是5月。如果是3月，「準面試行程」的聲勢，不會比「鄭習會」差到哪裡去；若是5月，盧秀燕則有先手的優勢，也必然會在台美關係上多加著墨。
盧秀燕棄選主席之後，未來意向一直不明，甚至有傳聞可能棄選2028。如今宣布訪美，僅僅是維持選總統的熱度，更是拉出一條和鄭麗文截然不同的路線，要平衡國民黨中央過度親中的氛圍。屆時，盧秀燕即便想要像黨主席選舉那樣退縮，美國大概也不會同意。
●作者：單厚之／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com
更多 NOWnews 今日新聞 報導
名家論壇》黎榮章／桃園市長選舉 民進黨派誰最有看頭？
名家論壇》韋安／新竹縣藍營初選之亂，真會走到「一屍五命」嗎？
名家論壇》賈程年／賈董會變成賈市長？
其他人也在看
4年情剪不斷？王柏傑、謝欣穎勾手現身大S雕像揭幕 經紀人回應了
謝欣穎去年9月親口認了與交往4年的王柏傑分手、12月被爆出疑似復合。今（2日）兩人一同現身金寶山，出席「大S」徐熙媛紀念雕像揭幕儀式，復合傳聞再度引起討論。謝欣穎去年11月談到恢復單身的心情時，灑脫說：「一直都滿舒服，太多事要做，把重心放自己身上才是正常的。」她也不避諱透露，和王柏傑分手後仍有聯絡，
大S紀念雕像揭幕 阿雅憶收小S心碎語音「熙媛剛走了」一輩子難忘
女星大S（徐熙媛）逝世1週年，具俊曄親自為愛妻設計的大S紀念雕像，今（2日）下午2時許於大S長眠地金寶山揭幕，具俊曄好友姜元來特地飛來台參加，大S一家、生前好姐妹都到場，其中阿雅（柳翰雅）近日接受中國雜誌《人物》專訪，透露1年前接獲小S通知時，那一句顫抖語音訊息「熙媛剛剛走了」，讓她一輩子都忘不了。
中職》叔叔曾是「建仔殺手」 兄弟美籍新教練笑說：在王建民面前會害羞
中信兄弟昨開訓前一天，公布聘用美籍歐文揚（Owen Young）為二軍打擊教練，這位28歲的打擊教練，將運用運科專業協助選手養成。歐文揚的父親為前大聯盟全明星球員 Dmitri Young，叔叔則是前大聯盟選秀狀元Delmon Young，自幼耳濡目染頂級棒球文化，也讓他自獨立聯盟退役後不久，就投入
竹科工程師變青埔買房大戶？雙北人不買了？過來人親揭內幕：繳5年房貸就清了、幹嘛買竹北苦10年
桃園青埔高鐵桃園站周邊交易呈現「價穩量縮」，去年10-12月預售案單價約落在62-63萬，較去年初高點回測約6~7%，但仍站穩6字頭。有網友好奇「青埔最大買盤究竟來自何方？」
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。
逾161萬人注意！國民ETF 00878宣布配0.42元 年化配息率7.48%
國泰永續高股息 00878 今（2）日公布最新一季配息，每受益權單位配發0.42元，以今日收盤價22.47元計算，單次配息率為1.87%，年化配息率為7.48%。00878將於2月26日除息，最後交易日為2月25日。
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。
致富靠今晚！威力彩飆8.7億 3星座偏財運爆棚
威力彩頭獎上看8.7億元，今（2）日晚間即將開獎。《搜狐網》運勢專欄點名3星座，馬年一開局就有好運降臨，賺錢飛速，財富如潮水般湧來。
連2波冷氣團報到！這天低溫探9度 未來1週天氣曝光
中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。
大S忌日倒數！9歲兒突喊張蘭「千年老妖」她真實反應曝光
大S去年2月病逝，明（2）日是她逝世一週年紀念日。大S離世後，一雙兒女玥兒、箖箖由汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧，而大S前婆婆張蘭近來頻頻開直播與網友互動，過程中不時能聽見玥兒與箖箖在一旁說話、玩鬧的聲音，有趣的是，9歲的箖箖日前在家中童言童語，竟脫口稱張蘭是「千年老妖」，讓網友全笑翻。
張又俠寫給習近平的一封信？矢板明夫：最荒謬的，正是談到台灣的那一段
中共中央軍委副主席張又俠以及軍委委員劉振立近日遭官宣落馬，相關話題持續延燒。資深媒體人矢板明夫撰文指出，近日，網路上流傳一封署名「張又俠寫給習近平」的所謂「公開信」，迅速在華語圈擴散開來。遺憾的是，部分媒體在引用時，似乎忽略了最基本的查證與判讀，使這樣一篇明顯粗糙的文本，被誤認為「內幕材料」。其實，稍作分析便可看出，這封信經不起推敲。
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。
堅果不是都健康！「這2種」傷害心血管、害慢性發炎：吃多慘了
堅果有益健康，但並非每種堅果都如此。醫師蕭捷健表示，研究發現，吃對堅果，可以降低死亡率20%，但若狂吃杏仁、腰果這2類堅果則無益於健康，且身體容易慢性發炎，無助心血管健康。他建議，民眾應多吃核桃、夏威夷豆等堅果。
長江存儲傳提前量產！群聯、南亞科等10檔記憶體吞綠燈 華新同列16檔跌停股
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（2）日終場收在31,624.03點，跌439.72點或1.37%，盤後共計16檔個股落入跌停板。若以概念股分類，記憶體股本...