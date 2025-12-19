名家論壇》徐佳馨／央行進退兩難

▲中央銀行18日召開第四季理監事會議，總裁楊金龍說明房市政策。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 2025 年的最後一場央行理監事會，沒有意外，以「利率連七凍」，「選擇性信用管制維持現狀」作結。

但這場看似平淡的會議，其實暗潮洶湧。央行總裁楊金龍在會後拋出了「房市大象轉身」與「軟著陸」的論調，並宣布銀行不動產放款總量回歸內部控管。這不僅是一次貨幣政策的宣示，更是一場關於人性、貪婪與恐懼的精微博弈。

​從總體經濟數據來看，台灣 GDP 成長表現優於預期，加上過去兩年的全球升息循環，相比於聯準會的大刀闊斧，台灣央行的優雅路線。如今自然也無太大的降息空間。

至於市場最關注的焦點，始終在於房地產。為何在房市交易量已經明顯量縮的當下，央行依然不願意鬆手？

​目前的推估是，央行是在股市大好、熱錢四溢的狀態下，極度擔憂股市資金獲利了結後，會轉進房市尋求避風港。這股龐大的「財富效應」，或許楊總裁心中最大的忌憚。

​如果此時央行釋出任何一點「放寬」的訊號，市場極易將其解讀為「打房結束」的衝鋒號。屆時，那些熱錢將如潰堤之水灌入房市，引發報復性反彈。為了避免這種情況，央行只能選擇當那個「掃興的人」，維持高強度管制，試圖斬斷資金從股市無序流向房市的連結。

楊總裁以「大象轉身」比喻房市，極具畫面感。大象體量巨大，轉向緩慢且笨重，這意味著我們將面臨一個「量縮價盤」甚至「緩跌」的漫長軟著陸週期。

這讓我想起一句極具哲理的台灣俗諺，「捏驚死，放驚飛」。

這是一種極度微妙的動態平衡。管制得太緊，可能會讓原本就脆弱的剛性需求窒息，甚至引發系統性風險，傷及經濟筋骨；但稍有放鬆，那些伺機而動的投機資金就會立刻展翅高飛，讓過去努力付諸流水。

這場博弈並非終局。雖然目前經濟數據支撐了央行的強硬，但若明年全球地緣政治風險升溫，或台灣出口動能熄火，甚至股市表現不如預期，央行是否會在資金面上採取相對寬鬆態度？

但在那一天到來之前，我們必須學會與「高利率、高管制」共存。

至於有人說，央行此次決議將「銀行不動產放款總量」回歸銀行自主控管，好像是房市好消息，事實並非如此，看似給了彈性，實則也是「以退為進」，在集中度與銀行法72-2維持不變下，將壓力轉嫁給了銀行第一線，最終，可以預期到的是眼下房市流動性困境依舊，房價要何時才能修正到長官們覺得滿意的幅度，誰也不知道。

在這現狀下，回歸銀行自主控管，​受傷最重的往往還是真正需要貸款安身立命的平民百姓，高資產族群有現金優勢，甚至有企業融資管道；反觀一般受薪階級，每一分利率的變動、每一成貸款的限制，都是生存難題。如果未來的「自主控管」，變成了銀行為了獲利而對富人開後門、對窮人關大門，那才是真正的不公不義吧。

●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

