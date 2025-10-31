名家論壇》徐佳馨／房市冷 央行為何不鬆手
[NOWnews今日新聞] 近來地產圈的熱門話題，圍繞著一個「冷」字。9月房貸餘額年增率連12降成為矚目焦點，根據統計，9月房貸餘額年增率不僅「連12降」，更滑落至5.43%，創下26個月以來的新低，同時，建築貸款餘額，竟出現近九年來的首次負成長。
從業者的角度來看，這組數據堪稱「政策有感」的最佳註解。央行從2020年底以來，發動了七波選擇性信用管制，以及內政部平均地權條例，無心插柳的銀行法72-2從助攻變主力，總算把一路高燒的房市給壓了下來。
數據會說話。房市確實冷了。那麼，問題來了：既然成效卓著，市場也已「降溫」，央行在今年12月的最後一季理監事會議上，是否有可能「高抬貴手」，鬆綁部分選擇性信用管制，為已經奄奄一息的房市注入一點活水？
但恐怕沒有那麼容易。
首先，對央行而言，打房的真正目的不在於「打房價」，是為了「金融穩定」，並非屬於內政部管區的「居住正義」。央行真正擔心的，從來不是房價漲多少，而是「銀行體系對不動產的曝險有多高」。
從近期房市相關數據來看，市場已經趴下，央行用了七波選擇性信用管制，好不容易讓這台「房市列車」降速，但他真正擔心的，是這台列車的「總重量」還是太重，一旦出軌，整個金融軌道都會跟著陪葬。在這種「增幅趨緩、存量仍高、價格盤整」的格局下，到底有什麼理由在能讓央行選擇鬆綁，發出一個「政策轉向」的訊號？
然而，讓央行12月不敢輕舉妄動的最大理由，恐怕不是來自房地產本身，而是熱呼呼的股市。台股卻「熱得發燙」。當台股屢創新高，這背後代表的是市場上那股無處可去的「熱錢」有多麼龐大。
這才是央行真正的壓力源。
央行的職責是管「錢」。當市場上的錢太多，這些錢就會像沒有容器的水，四處流竄，尋找任何可以停泊且具增值潛力的標的。過去，房市因為政策嚴管，加上台灣站在全球趨勢的浪頭上，這股水流自然而然導向了股市，但房地產作為「保值」、「抗通膨」的傳統避風港地位，從未改變。
另一個麻煩是，就算顧及流動性鬆綁選擇性信用管制，如何讓鬆綁合理，市場又不會解讀成「政府不打了」、「房市沒事了」，然後再次點燃投機熱潮，分寸怎麼拿捏，不僅是技術，也是藝術。
對購屋者來說，這些數據背後到底意味著什麼？
房貸增幅趨緩、市場前景看淡，代表銀行鑑價與放款會更趨保守。這意味著買方的資金槓桿會被鎖得更緊，市場將持續由自用剛需主導。而建築貸款轉負，則是一個中長期的警訊。它代表未來幾年的新供給量可能會顯著減少。當下的「冷」，可能正在醞釀2、3年後的「缺」。到時候市場會怎麼走，只有天知道。
在一個房市「冷」、股市「熱」，政策又不敢鬆手的「冷熱交織」格局裡，投機者早已退場。對於真正的自住客而言，老掉牙的「回歸基本面」審慎評估自身負擔能力、確認實際居住需求、精選物件的地點與保值性，才是穿越眼下這片房市迷霧森林的最佳解。
●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com
更多 NOWnews 今日新聞 報導
名家論壇》徐佳馨／T17、T18大戲的啟示
名家論壇》徐佳馨／央行的刀子嘴豆腐心？
名家論壇》徐佳馨／行政院是真放水還是假放水？
其他人也在看
「2000萬買0056」能安心爽退休？ 專家揭數據分析：怕是樂觀過度
高股息ETF追求穩定的高配息，吸引不少投資人青睞，甚至想靠持股打造退休現金流，但財經部落客「綠角財經筆記」提醒，必須意識到單年配息金額會有變化，未必能穩定供應開銷，更呼籲股民別小看「每年相同購買力」這件事情，乍看是令人安心的投資方式，實際卻是不穩定的退休生活。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
連虧9季無所畏懼！「晶圓代工大廠」盤中炸28萬張居冠...股價連4紅 股民激喊：再不上車來不及
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美國聯準會(Fed)如預期宣布降息1碼，加上全球關注「川習會」登場，台股今（30）日早盤氣勢如虹，開盤即上漲逾120點，不過盤...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
前3季每股虧2.81元！八大公股出脫這「IC設計廠」2千張 清倉萬海抱2.23億撤退
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（30）日終場跌7.21點，收在28,287.53點，跌幅0.03%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市個股賣超方面，A...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
賺翻或慘賠只差一念！今年「最紅10檔ETF」績效天差地遠 冠軍狂飆53％、墊底竟慘摔7％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股ETF市場今年風向急轉，主動式產品一舉搶下人氣榜席次。根據CMoney最新統計，今年十大人氣ETF名單首度出現兩檔主動式台...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
AI大電流時代來臨！連接器大廠良維「5天強漲22%」 達人也推「這檔低位階」
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導人工智慧商機強強滾，AI伺服器與資料中心所需的大電流纜線出貨暢旺，理財達人「億元教授」鄭廳宜在華視節目《鈔錢部署》中點...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
大摩點名看好！「這檔」第三季EPS寫2.05元…股價連6漲創高登強勢股王 網：開盤加碼
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（29）日台股加權指數收28,294.74點，漲345.63點，漲幅1.24%，觀察昨日表現強勢個股，摩根士丹利（大摩）於最新報告中表...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台達電法說難點火...今股價苦守千元關 分析師勸退：長短線都不宜
電源供應器大廠台達電（2308）昨日舉行第三季法說，今日股價未見法說行情，甚至回測1000元整數關，陷入千元保衛戰。運達投顧分析師陳石輝表示，法說會內容並沒有不好，而是符合預期，然股價已經將利多反映，目前漲多外資法人持續調節，昨日黑K已摜破10日線，長短線都不宜操作。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
美股飆泡沫極限？華爾街傳奇預言像1999年一樣瘋 2因素擋不住
美股持續強勢上攻，四大指數再創歷史新高，市場情緒高漲，彷彿漲勢已無天花板。隨著美中貿易緊張情勢緩和，投資氣氛轉為樂觀，部分專家甚至預測，美股正邁向一波可能超越2000年網路泡沫前的猛烈漲勢。中時財經即時 ・ 1 天前
吳敏求「親自出馬」也沒用？ 旺宏再吞跌停板 外資才買一天就吐光
旺宏日前連日漲停衝新高點，來到39.70元，然而29日公布Q3財報後收益不如預期，每股虧損0.47元，對此，董事長吳敏致歉並承諾將「將重出江湖」，親自帶領團隊，在1年內做出成績。但這並沒有挽回投資人的信心，連兩日苦吞跌停板，跌破十日線來到31.20元。不過，傳言美系外資維持旺宏快閃記憶業務正向觀察不變，並將投資評等Overweight增持、目標價40元均保持不動。EBC東森財經新聞 ・ 1 小時前
【Hot台股】牛皮股鴻海股價狂飆5% 網嗨「郭董要退休兩次」分析師：繼續抱
鴻海（2317）近期的股價表現強勁，今（29）日盤中更是一度大漲逾5%，股價來到263元創新高。黃紫東表示，目前主要上漲動力來自於最近的GTC大會，鴻海董事長劉揚偉是台灣唯一受邀上台演講的業界代表，此外鴻海也被視為下一個世代「Rubin」組裝環節的合作廠商，同時也被認為是與黃仁勳AI機器人呼聲最高的合作公司。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
第三季獲利轉盈！這「PCBA廠」開盤即鎖漲停 矽光子光環同入列6檔漲停股
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受「川習會」登場激勵，台股今（30）日氣勢如虹，開盤即上漲逾120點，截止9點20分，加權指數上漲150.21點，暫收28,444.95點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
AI掀封測狂潮！大摩喊「晶片通膨時代來臨」 日月光、京元電被點名漲勢起跑：財報前快上車
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱浪持續燃燒半導體供應鏈，封測市場再度迎來罕見「全面爆倉潮」。摩根士丹利最新報告直言，台系封測龍頭產能已滿載，先...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股一度飆到28386點新高！市值破91兆 專家示警：小心套牢
黃仁勳加持！台積電（2330）今（29）日股價衝上1515元天價，帶動台股漲逾400點最高觸及28386點，市值一度衝破91兆元，專家表示，台股尚未過熱。不過若出現創高且爆量的情況，要留意高檔獲利了結的賣壓。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
記憶體熱瘋！旺宏連2漲停…今再飆半根「爆量33.8萬張」登冠 南亞科、力積電接力霸榜中
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導美國AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）在GTC技術大會（GPUTechnologyConference）上宣布，將與美國能源部合作打造7台全新的人工智慧...FTNN新聞網 ・ 1 天前
單季獲利年增369%！這「砷化鎵代工廠」開盤即攻頂表態 3檔個股衝漲停
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導受到川習會利空、企業財報好壞參半，以及聯準會（Fed）對於12月是否降息表達不確定性，美股週四收盤四大指數全走跌，台股加...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
「護國神山」撐台股？台積電領軍攻三萬點，AI浪潮再掀主升段
在《理財必修課》EP33中，主持人阿格力與詹璇依一開場就以「不是中樂透，變有錢的唯一方法就是投資」點出本集主題。隨著台積電股價屢創新高，台股也一路上攻至28,000點，成為市場焦點。詹璇依笑稱，許多投資新手「抱緊護國神山」，如今竟因此累積出買房頭期款，這股現象凸顯了台積電對市場信心的強大帶動力。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
台積電天價曇花一現！終場收平盤價1505元 股市名師看多：AI還在爆發期
台積電（2330）今（30）日盤中一度來到1520元新高，上漲15元，雖然漲勢收斂，收盤以平盤價1505元作收，台股漲勢也熄火，收盤下跌7點收在28287點。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
川習會落幕「沒提台灣」反成市場定心丸/6千億量能多空對峙 台股創高後震盪小跌/美中貿易風向轉暖 萬海亮燈陽明長榮啟航｜Yahoo財經掃描
美股周三漲跌互見，聯準會如預期降息1碼，但主席鮑爾在會後釋出「12月不一定再降息」的鷹派訊號，導致漲勢收斂。道瓊指數下跌0.16%，標普500指數微跌0.3點，那斯達克上漲0.55%，費半漲1.85%續創歷史新高。企業財報期進入高峰，截至目前標普500中已有222家公布財報，84%優於預期。科技巨頭財報各有消長：Meta因認列近160億美元一次性費用而盤後大跌逾8%，微軟因資本支出高漲小挫2%，Alphabet靠雲端業務強勁勁揚5%，輝達漲2.99%再創新高、成為首家市值突破5兆美元企業，台積電ADR同步上漲約1.18%。亞股漲跌分歧，日股小漲0.04%收51,325點，續站51000點之上，韓股同樣微幅走揚，震盪後守在4000點上；港股則回落，上證指數同樣走弱。台股今（30）日開高震盪，盤中再創28,527點新高，終場小跌7.21點收28,287.53點，成交量放大至6,157億元。台積電(2330)盤中觸1520元、收平盤1505元；鴻海(2317)小漲，緯穎(6669)、智邦(2345)漲逾4%，強勢撐盤。傳產的航運族群受川習會善意與關稅下調激勵強彈，萬海(2615)亮燈漲停、陽明(2609)、長榮(2603)齊揚。網通概念股如訊舟(3047)、華電網(6163)漲停，記憶體股南亞科(2408)、力積電(6770)續強。反觀台達電(2308)、光寶科(2301)法說後重挫，盤面多空拉鋸，指數高檔震盪。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 17 小時前
玉山金傳併三商壽 到底成交沒？ 兩公司深夜重訊澄清「摸黑交易」質疑
三商美邦人壽出售，中信金與玉山金雙金對決後，最後傳由玉山金搶下，但玉山金隔天才發布重大訊息說明，造成股價波動。立委籲金管會善盡監理責任避免「摸黑交易」疑慮。玉山金30日晚間發布重訊，強調進行併購評估與執行併購作業，包含參與併購投標流程，均嚴守公司治理原則及董事會核定內部規範辦理，依循主管機關規範，嚴守保密原則。太報 ・ 13 小時前
中鋼前九月虧損 全年恐難轉盈
中鋼30日公布自結9月稅前虧損9.80億元，雖然比起8月的12.91億元收斂，但累計前九月中鋼稅前虧損金額已達46.80億元。中鋼高層表示，由於今年價量都不佳，全球鋼鐵需求狀況也不強勁，因此獲利狀況並不理想。工商時報 ・ 7 小時前