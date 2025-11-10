名家論壇》徐佳馨／資本巨鱷游入老池塘
[NOWnews今日新聞] 近期的資本市場是波瀾不斷。先是市場上最靈活的資本巨鱷寶佳，再度發動突襲，這次鎖定的是老牌的中工；緊接著，三圓建設靈魂人物王光祥董事長，也傳出資金吃緊。
這兩起看似獨立的新聞，一邊是的積極進擊，另一邊是市場耳語。若我們將它們並置觀察，便不難嗅出一股強烈的氣息：台灣的地產界，正迎來一場深刻的「結構性改變」。過去我們熟悉的那個「蓋房子、接工程、論交情」的時代，正在快速褪去。取而代之的，是一個以資本為刀、以金融為劍的新戰場。
在資本市場中操作新高度的不只寶佳，對他們來說，早已不是傳統意義上的本業，它更像是一個以本業為「現金牛」（Cash Cow）的龐大控股集團，甚至可說是一間隱形的私募股權基金（PE）。在雄厚的本業現金流，在資本市場上尋找那些「價值被低估」或「治理不彰」的獵物。
資本市場中，成為獵物者的輪廓總是清晰，其龐大的土地資產、可期待的業績、穩定的現金流。
至於這種資本市場上的「突襲」，無論稱之為「市場派的活水」還是「禿鷹的掠奪」，其本質都是「股東積極主義」（Shareholder Activism）的展現。他們用資本告訴經營層，「公司成長in，安穩做官Out。」的時代來臨。
再看三圓的案例。市場傳出關於其資金調度的風聲，或可其來有自，這反映的是，在政策影響流動性的狀況下，當今的「超級大案」對經營者提出了史無前例的挑戰--不能只是個好建商，必須是個頂尖的「資本操盤手」。
無論是「資本進逼營運」，或者是「營運渴求資本」，共同指向了那場「結構性改變」的核心，房產業的「金融化」，比你我想像更直接。
當遊戲規則從「蓋好房子」變成「玩好資本」時，我們就必須回到一個最根本的問題上：企業經營的目的是什麼？
公司治理（Corporate Governance）可能是某些人心中的答案。
過去很長一段時間，台灣許多企業，尤其是家族企業，「治理」是混亂的。老闆們常常將公司視為私產，追求的不是股東權益最大化，而是「帝國的擴張」、「個人的排場」，或是「家族的傳承」。公司的資產被低效利用，現金被隨意挪用，股東的權益則被擺在最後。
寶佳的操作一部分反映了市場機制修正這種「治理失靈」的體現。
追根究柢，真正強健的企業，得體認「資本」和「人才」是驅動企業前進的雙引擎，對外，要讓股東賺錢；對內，要讓員工加薪。透過卓越的管理和策略，去創造利潤，讓股東賺錢；透過合理的薪酬制度和分紅，讓員工增加收入，用真金白銀去凝聚團隊，吸引人才，創造下一波的利潤。如是經營者，又怎麼會出現公司派輕易讓市場派巧取豪奪的道理?
未來的企業高層，懂本業、懂資本、懂人才成為經營標配，向上證明獲利能力，向下證明分享誠意，在這個高速競爭時代的硬道理，就是那麼簡單粗暴且樸實無華。
倒是那些還停留在「家天下」舊思維的經營者們，若只是個空殼，或可還能安居樂業，要是祖上多留點資產，又不思轉型，成為俎上魚肉，恐怕只是時間問題而已。
●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com
