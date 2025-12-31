名家論壇》徐佳馨／2026房市進入K型殺戮？

▲當AI應用落地後所帶來的財富重分配，2026年的房市主戰場，早已不是單純的供需問題，而是一場赤裸裸的階級購買力對決。（圖／記者徐銘穗攝）

[NOWnews今日新聞] 當時序跨入2026年，回望過去一整年，全球資本市場最大的驚嘆號無疑是AI落地應用的全面爆發。然而，在台灣的房地產市場，空氣中瀰漫是一種前所未有的氛圍。

許多人會問，接下來市場將怎麼走呢？

這點從央行選擇性信用管制、「新青安2.0」調整便可窺知一二。許多人抱怨政策反覆，但若讀懂政策背後的潛台詞，就會發現這不僅是打炒房，更是一次對購屋族群的「精準篩選」。政府透過緊縮寬限期與加強查核，實際上是在告訴市場：國家願意補貼的是「有償債能力的剛需」，而非「想要以小博大的投機者」。

這意味著，貸款這道窄門，擋下的不只是投資客，更是那些財務槓桿早已緊繃邊緣的邊際購屋者。層峰的態度很明確，無論房地產是不是金融商品，沒有足夠的現金流支撐，就不該進入這場資本遊戲。

2026年另一個變數是地方大選。按照台灣過去二十年的「政治默契」，地方選舉往往與房市利多掛鉤。不管是交通建設的核定，還是重劃區的願景大餅，通常都在選前大放送。然而，這個慣例是否能在2026年延續，變數不小。

若是央行在第二季選擇維持高利率，甚至進一步針對特定區域實施信用管制，那就代表中央對於通膨與資產泡沫的恐懼，勝過了對地方選情的焦慮。

反之，若見鬆綁訊號，那便是「政策威而鋼」正式發放，多頭將再起。但別忘了，中經院最新的經濟預測已示警，全球地緣政治風險與供應鏈重組仍是變數，在出口與內需呈現「外熱內溫」的狀態下，央行的手，未必會如建商所願的那麼鬆。

影響所及，注定2026年房市將呈現「K型發展」。

K型的上半部，是與AI供應鏈深度連結的區域。因為工程師與相關產業鏈的高收入支撐，房價將展現驚人的韌性與爆發力。這群受惠於台經院景氣預測中「資訊電子業獨強」的族群，他們的購買力足以無視政策打壓，因為他們的收入成長速度跑贏了通膨。

K型的下半部，則是那些缺乏產業支撐、僅靠題材炒作的蛋白區與蛋殼區。當資金退潮，AI帶來的財富效應與這些區域無關，留下的只有被高估的房價與無力接盤的在地買盤。區域分化將會前所未有的殘酷，一條街之隔，可能是兩個世界。

2026年的房市，不再是「買了就會賺」的傻瓜時代。從AI帶來的資產重分配，所有的訊號都指向同一件事：房地產市場正在回歸其金融屬性的本質—強者恆強。

在這個K型殺戮的戰場上，別再迷信剪綵時的熱鬧，也別天真地以為政府會無底線地護盤。看懂政策背後的階級篩選邏輯，認清自己所在的區域是否具備真實的產業剛需，才是保全資產的唯一解方。

投資人必須認清，政策是莊家的籌碼，不是賭客的護身符。期待選舉救市，不如先盤點自己的口袋深度。

●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理



