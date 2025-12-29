名家論壇》柯志遠「劇評」／《狙擊蝴蝶》
[NOWnews今日新聞] 2025即將落下帷幕，正當各大OTT平台照例盤點年度人氣熱劇排名，節骨眼上，殺出一匹始料未及的黑馬，實打實地壓線成為壓軸的現象級爆款。
台灣女星陳妍希搭檔大陸新晉偶像小生周柯宇的《狙擊蝴蝶》無預警地奇蹟爆火，名符其實地低開高走，同檔的另兩齣都會文藝劇，《雙軌》有「頂流95花」虞書欣扛旗、有男主角何與為戲將體脂拼命降至8％的吸睛身材，《驕陽似我》有濃顏系男神顏值天花板宋威龍、有駕馭難度角色手拿把掐（例如《度華年》的「長公主」）的演技高手趙今麥，誰也不曾想到，《狙擊蝴蝶》播出後的熱議不斷、收視勁頭一時無兩，一段長達10分鐘的分手戲賺足戲粉熱淚，兩位主角的人氣飆昇，加上他們戲裡自然、鮮活到不像在演戲的「CP感」化學效應幅射，瞬間成為網路襲捲各論壇的熱門談資，糊了一陣子的陳妍希揚眉吐氣，不但走出今年二月離婚後的低谷陰霾，戲裡深入人心的完美「姐姐」形象，不可思議地重回14年前「沈佳宜」風靡兩岸的甜美狀態，嚴格來說還沒有獨當一面代表作的男主角周柯宇，更是一鼓作氣站穩了腳步。
《狙擊蝴蝶》改編自晉江文學網站的原著小說，卻不像過往「晉江流」IP跌宕濃冽的「言情感」，通篇沒有廉價的狗血操作，沒有浮誇的加料演技，沒有刻意媚俗的模板人設，沒有炫技式的拍攝手法，幾乎是以「寫實劇」的質樸筆觸，清新沁人地重新書寫浪漫偶像劇的生活氛圍，讓觀眾毫不費力地代入進屬於「岑矜」和「李霧」長達八年的歲月旅程，深深體會了八年前他們是如何在彼此人生最陰暗窘迫的處境中，適時出現在對方的生命視野，並命運注定般給了對方作為寄託的一道光，也真切共情了八年後兩人兜兜轉轉的見山是山不是山又是山。一齣並不刻意形塑情節反轉或高潮的戲，竟像一首雋永的散文詩，在新舊年度交錯啣接的過度之時，發揮了洗滌人心的「淨空感」和「幸福感」，相當值得推薦。
《狙擊蝴蝶》最初在宣傳上以男女主角的「姐弟戀」做為話題聚焦的主軌，然而真正讓人「一集入坑，欲罷不能」追起劇來的黏著因素真的不只是這麼簡單（再曲折的「姐弟戀」，應該也無法撐得起來30集的故事空間）。
誠如導演黃天仁之前在他膾炙人口的大熱代表作《想見你》，成功地融合了愛情、懸疑、奇幻等戲劇成份，這次在《狙擊蝴蝶》中以2016、2024兩個時間節點各自拉出「微妙呼應、獨立發展」的敘事維度，除了愛情的主題，劇中生動、完整地添注了「原生家庭」、「職場生態」的描寫，貼合八年間女主角「流產、失婚、回歸職場、職場規則的新挑戰、重新掌握職場主控」、男主角「孤兒、入學、高考出人頭地、留學、返國、初入職場、掌握職場優勢」等等人生不同階段的轉折，高度考據、還原的社會、家庭、校園的時空建構，以及隨之發生的諸多插曲（職場相爭、校園霸凌…），點到為止，卻無不活靈活現，具體地增加了情節發展的可看性。
而在這些承載著角色成長的時間軸線中，巧妙地烘托出「愛情」的「情不知所起，一往而深」，份外顯得自然而然、合情入理。「姐姐」由責任、使命、成就感到愛情，終於不再是「姐姐」；「弟弟」由感恩、依賴、仰慕到愛情，終於不再是「弟弟」。這些一程一程的「質變」，發生得如此合理而順暢，絲毫沒有假手過於「戲劇化」的「插曲」，這是這齣戲的品味，卻也因為「言之有物，細膩寫實」，意外成為讓人津津有味的看點，甚至，劇中充滿「即視感」的自媒體、AI…這些當代情境的捕捉，深入淺出，行雲流水，也都看得出用心。
說到「品味」，同一個故事交到不同導演的手裡去烹調，出來的味道（氣息）有可能是大相逕庭的，導演黃天仁對於《狙擊蝴蝶》許多層面在處理上的堅持是相當讓人激賞的，例如李霧姑父的不可理喻，例如誤會事件衍生的校園矛盾，這些很容易會因為過度渲染而讓整齣戲low掉的橋段，都能夠很精準地見好就收。再例如，八年後岑矜、李霧門鎖的密碼居然一模一樣，也是讓人會心（窩心）即可，什麼都沒多說，卻也什麼都說了。最讓人欣慰的，是在男女主角相處過程中，21歲的李霧逐漸由「男孩」成長為「男人」，在朝夕相處中對岑矜有了不同以往的「被吸引」，一些細節的處理簡約而唯美，不譁眾取寵，不耽溺著墨，相當高明，頗值細品。
戲看到一半，才好奇起來，查了一下，我的天老爺，陳妍希老師比「弟弟」周柯宇大了19歲！整整19歲耶！這應該是選角策略的神級案例，不但毫不違和，毫不矯情，一路看來，只覺得人戲合一，只覺得賞心悅目。再想起《此時此刻》賈靜雯（1974）大了曾敬驊（1997）23歲，《我的男孩》林心如大了張軒睿16歲，卻都呈現出讓人眼前一亮的「CP感」，而這樣的「戀愛說服力」，通常需要女方具備極佳的狀態（凍齡感）與故事感。賈靜雯戲裡知性、精緻，林心如戲裡的成熟、幹練，配合曾敬驊、張軒睿身上那種純粹、執著的少年氣，跟《狙擊蝴蝶》的「陳妍希VS. 周柯宇」有著異曲同工之妙，說來容易，卻都是屏幕上可遇不可求的美好神話。這類組合成功的關鍵在於：女主角不刻意「裝嫩」，而是展現成熟女性的沉著與迷人；男主角不顯得「幼稚」，而是展現對成熟靈魂的渴望，這也讓這次的19 歲差距轉化為一種「靈魂上的相互救贖」，一種意想不到的雙向奔赴。
最後，特別提一下才23歲初次嶄露頭角的男主角周柯宇。這兩年，大陸觀眾愛把周翊然、陳鑫海、周柯宇這三個個頭、相貌、氣質幾乎一模一樣的三個人戲稱為「沒有血緣的三胞胎」（都是質感、教養好到特別乖的形象），周翊然在《當我飛奔向你》，陳鑫海在《墨雨雲間》後都先後上位，而周柯宇從《創造營2021》出道以來，努力了四五年，所謂「人保戲，戲保人」，一齣戲足以成就一個人，眼見為實，第一集「這麼多年，妳一次都沒有聯絡我」喊那一嗓子，側臉一行淚，這角色，就給他拿下了，立住了。年初一齣《樹下有片紅房子》，年底一齣《狙擊蝴蝶》，周柯宇妥妥地出圈了！大陸影視產業從不缺「少年感」的男藝人，但美國的成長背景讓周柯宇的少年感多了篤定，那是一種見識過世界遼闊後的從容，不笑，陽春白雪，笑時，遍野花開，保持住這份真誠乾淨，他後續還會演活更多的不可多得的，感動人心的好角色的。
●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com
