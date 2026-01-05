名家論壇》楊威利／新世代門羅主義

▲美國發動軍事突擊逮捕馬杜羅，被外界認為是現代化的門羅主義。（圖／翻攝自川普社群）

[NOWnews今日新聞] 先說結論再論述。

※美洲後院搞事。

※提防中國仿效。

美國總統川普於1月3日凌晨在社群平台表示，美國成功執行了一項大膽行動，拘捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，消息一出舉世震驚。

※美洲後院搞事。

美國在1776年建國後就不斷的向太平洋以及南方擴張，隨著鐵路運輸線的發達抵達太平洋邊，在擊敗西班牙後取得現在的南部各州與菲律賓，最後也將菲律賓與加勒比海納入勢力範圍，對南美洲的態度則以1823年的門羅主義為代表，其精神是不殖民化、不干涉與美洲是美洲人的美洲等概念。

不過在國際強權政治的現實考量下，上述歐洲人不干涉美洲事務的想法竟轉變成美國對中南美洲的干涉，一旦當地國不符合美國利益，美國就會出手。1903年美國為了奪取巴拿馬運河，策動巴拿馬從哥倫比亞獨立，之後於1989年逮捕巴拿馬總統諾瑞加！1983年入侵格瑞那達！中情局也參與其中，1961年的古巴豬灣登陸、1970年智利總統阿葉德事件等。鍵入香蕉戰爭（Banana Wars）這一詞彙，讀者會發現這是指1898-1934年間美國對中美洲和加勒比海地區，一系列未宣戰但卻遂行軍事行動的斑斑劣跡。

委瑞內拉長期被制裁的原因在外交政策與石油，毒品輸出以及國內高壓政策只是美國出兵藉口，美國出兵的真正原因還是得從軍事面談起；2018年2架Tu-160轟炸機佈署到委瑞內拉，2架轟炸機雖然無關勝負，但美國卻覺得芒刺在背！另一方面美國也看到委國購買中國武器的事實，早於查維茲（Chavez）時代委國就陸續引進中國軍備，中製與俄系裝備佔委國軍備的大宗，光是有非美製武器就會成為標的。具體案例為土耳其採購俄羅斯S400飛彈美方在勸誘不成後，索性將土耳其踢出F-35戰機的採購國家名單。

※提防中國仿效。

這次美國軍事行動除作戰時間短以及情報精確外，先前號稱北京神盾－中國替委國設計的預警系統整體失效最讓外界震驚。目前在公開資料中已知中製雷達有12部JY-11B、12部JY-27A與18部JYL-1。中製雷達未能發揮功效，最大原因是美軍行動時的強力電戰干擾，壓制委內瑞拉的防空網，這種性戰力需要不斷的進行性能提升，無論是軟體或是硬體。癱瘓敵方雷達戰術與戰法，早於1940年代的英倫空戰就已開始，越戰時期大眾才方略知道防空制壓（SEAD）、野鼬機等概念，現階段的電磁作戰又更加精進，許多國家也成立專門單位應對這種戰爭型態，例如先前我國出現的資通電軍等。不過委國空防體系相當複雜，有中製雷達、美系F-16、俄系Su-30戰機與S-300防空飛彈等，應當說美軍電戰能力強大，將所有委國系統「通殺」，無論是中系還是俄系。

▲陸戰隊以AH-1Z攻擊直升機當作登陸時期的空中密接支援火力。（圖／USMC）

美國速迅抓捕馬杜洛以及中製武器癱瘓帶給外界許多想像。其中之一是美國攻擊委瑞內拉是想「敲山震虎」，威懾其他國家，例如中國。果不其然，川普在軍是成功後警告哥倫比亞與批判古巴，藉由粹然軍事行動殺雞儆猴，用在美洲其他國家的確可以適用，但對中國不適用。主要的原因在於中國與俄羅斯都有核子武器，核子武器威力強大為人類最終大殺器，長年沒有用並不代表它沒有用。

中製武器之所以沒用或許跟人員有關係，中國會爭辯是使用者操作不當或是不會操作，實情為何？沒有發生中美大戰還真不知道，但這波操作下來，中製雷達比較難外銷或許是真的。還有一種額外的說法是，武器銷售通常是外銷降階版，但降階到這樣也實在是太超過。

另外一種想像是中國會「有樣學樣」，中國援引美國成功案例，快速進行對我元首的斬首戰。有些評論會指出台灣戰力較委瑞內拉強，中國戰力沒有美國強所，這種類比不甚恰當。

▲中製雷達在美軍突擊行動中完全失效，未來將影響中製武器的外銷。（圖／作者提供）

不過在料敵從寬的情況下，台灣也應加強這方面的因應。比較可惜的是先前成立的資通電軍改編成資通電軍指揮部，得儘速加強這方面的人員培訓與經費投資，偏偏這種投資是無形的，承平時期很難受到上級關愛得不到預算，這時軍這種等級就能發揮效用。

防護面層次算是國安特勤單位職責，例如忽然更換總統行程、降低元首機密行程的涉入人員、減少元首的電子足跡等，這些都相當細瑣。中國有能力發動這類斬首行動，承平時期的民主國家比較難防範，但特勤單位還是得想到這種可能性以防萬一。

●作者：楊威利／資深軍事評論員

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com

