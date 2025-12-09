名家論壇》楊威利／日本強化與那國島軍事

▲日本在與那國島佈署03式防空飛彈引起中國方面極大抗議。（圖／日本防衛省）

※國境之西的防禦。

※武器銷售與軍事外交。

日本陸上自衛隊擬於2026年度在日本最西端、沖繩縣與那國島，部署防空電子戰部隊，以強化周邊海空域的應對能力。

※國境之西的防禦

日本為多島與國家，自九州向西南延伸，計有奄美大島、沖繩群島、宮古、石垣、西表、久米以及與那國島；其中與那國島距離台灣僅110公里，這座島上還有「最西端之西」的石碑。考大家一題，你是日本防衛大臣，要怎樣防衛與哪國島？

過往在航空器還沒有發達的時代，島嶼間的防禦是靠岸防砲，這些岸防砲發展到極致的口徑，例如法國加萊地區托德砲台（Batterie Todt）、新加坡樟宜砲台（Johor Battery）岸防砲口徑15吋，挪威奧斯卡堡（Oscarsborg）要塞火炮口徑280公厘等。這些火炮射程有現且在航空器發達以及飛彈發明後，一切成為明日黃花。

現代化的島嶼防禦首先是靠海軍艦艇，決戰於境外，但艦隊集結與海軍艦艇的籌獲都需要時間，不太可能每座島嶼附近都會有艦隊，個別島嶼的防禦目前是靠反艦飛彈，反艦飛彈的造價雖然很過但射程都很長，可以涵蓋其他島嶼的海防需求。

目前石垣與宮古島都佈署反艦飛彈，更前緣的與那國島則是持續佈署03式飛彈並增設電子戰部隊，與那國島兵力日本語慣用「哨戒」兩字形容，這些哨戒部隊配置監聽站、雷達設施充當「眼睛」；一旦有警會由後方的石垣與宮古島發射反艦飛彈。這種算是防禦性的03式飛彈佈署被中國視為極大挑釁，中國並在外交上對日本施壓，萬一與那國島防空網張開來後，12式反艦飛彈可能會跟著佈署，這些反艦飛彈妨礙中國艦艇進出第一島鏈的自由。

※武器銷售與軍事外交

03式飛彈為防空飛彈基本上被歸類為防守武器，日本在西南諸島部署防空飛彈中國毫無置喙餘地，但若台海爆發軍事衝突，與那國島的防空飛彈可支援美日聯合行動，攔截共軍戰機或飛彈，這點讓中國頗為忌憚。日本在自己領土也就是與那國島佈署防空飛彈干卿何事？如果說中國的說法能成立，那麼佈署在中國東南沿岸「岸導」部隊（岸艦導彈部隊）的一系列反艦飛彈，也對進出台灣海峽的各國商貨輪構成威脅，難道台日韓三方要聯手向中國抗議？

03式飛彈的新聞還可以進一步衍生到菲律賓的防禦，日本與菲律賓就03式飛彈的出口議題展開磋商，這種守勢武器也可以賣？可以，而且日本近年已慢慢修正武器出口政策，連改良版的最上級護衛艦都銷售到澳洲，守勢型的防空飛彈根本只算是一件商品。雖然這類武器系統單價很貴，但許多時候會因為雙方互惠或是其他考量而便宜出售，這種武器銷售又兼外交考量的舉措被外界稱為軍事/外交，這種外交政策各大國（冷戰的美蘇以及現今的中國）都已運用的淋漓盡致。

▲菲律賓近年強化軍備對抗中國，除向韓國採購新型巡防艦外也向日本磋商03式飛彈的出口事宜。（圖／Philippine Navy FB）

日本會軍事/外交，其他國家也會－韓國。菲律賓海軍新銳艦艇席蘭號（BRP Diego Silang）於2025年12月正式服役，這是馬爾瓦級飛彈巡防艦二號艦，此艦由南韓現代重工（HHI）建造，具備反艦、防空與反潛能力，主要用於南海巡邏與專屬經濟區防衛。

除馬瓦爾級外，先前還有黎剎級巡防艦以及未來計畫「地平線三期」（Horizon 3）計畫，菲律賓也可能會再向韓國採購2艘護衛艦與2艘輕巡防艦。菲律賓除強化海軍防務外也積極與美國進行演訓，藉由實作累積實際經驗。菲律賓先前因馬可士政權的貪腐導致經濟凋敝與軍備不修，近年軍備多靠美日韓等國退役軍備充任，近年在經濟好轉後開始整軍經武並與美國合作，開放9處基地供美軍運用，軍事靠歐美、經濟靠中國的務實作法，讓菲律賓外交游刃有餘。

武器銷售（Arms Sales）過往是大國政治的一環，但在區域衝突以及當地國軍費不充裕的情況下，採購次階武器可能是首選，在印太區域衝突以及中美競爭的架構下，日韓兩國取得一定的軍備銷售實績。即使這些軍備算是半買半相送，例如過往日本轉移雷達或海巡艦艇給菲律賓，但對日本來說依舊是利多，菲律賓幫忙看守南海、維持航運安全、有利日本。同樣的美國也會用軍備幫助台灣防務但卻是要錢，一樣的想法但不一樣的收費。

