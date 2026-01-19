名家論壇》楊威利／陸軍改組戰力強？

▲陸軍引進M1A2T戰車是陸軍軍購案的一大利多，不過仍舊無法提換眾多的CM11與M60A3戰車。（圖／軍聞社）

1月中旬各大媒體報導，陸軍裝甲與機步旅自1月起，統一更銜為聯合兵種旅，過往裝甲與機步兩字將消失，例如過往的裝甲584旅變更為聯合兵種584旅。



※部隊改組注意文物保留。

各軍種、單位與或是軍事組織、機關，因編制人數、經費、裝備等而做組織調整在所難免，但三軍部隊以陸軍所屬單位歷史最悠久，陸軍人數也最多，外界常說陸軍家大業大也是這個道理。

以上文裝甲584旅為例，先前因步兵67師參加登步島戰役而有登步這個稱號。政府遷台後整編為陸軍84師，接續改為284師因長期駐守金門南雄，又稱南雄師。精實案後改編為裝甲584旅，5為裝甲旅的代號，84承襲自陸軍步兵84師，後續又改編為裝甲584聯兵旅。

言者諄諄，聽者藐藐 ，說真的上述這支部隊歷史講完後，台下觀眾睡著了、瀏覽網頁的早跳換頁面了。這些部隊歷史、傳承、功績對當時服役或經歷過的官士兵很重要，但對陸軍其他單位來說卻是「關我甚麼事」！？為了彰顯各部隊歷史功績，各部隊其實都有或大或小的「隊史館」，主要功能往往是新兵到部時安排參訪，或是等各部隊「家庭日」或是隊慶時，這些館藏才會開放。

這些歷史館藏大約會蒐集該部過往的光榮戰績、典藏文物、歷任長官、近年的演訓或是救災實績等。說真的現役部隊這些對文物史蹟，尤其是歷任長官的經歷並不感興趣，更重要的是這些館藏並不具備戰力強的特性，一般來說並沒有專任的館藏保管軍士官，多半是由其他職責兼任這種館藏保管人員。

這些館藏或是隊史館雖然無法形成即戰力，但部隊必須要有「根」才能立基，這種道理全世界軍隊都知道，台灣各軍種單位也不例外。組織調整甚至更銜都有其考量，外界只能祈求在組織更迭的過程中，相關史料、照片都要留下來，數位典藏是一個好辦法，不過單位內通常沒有多餘的人力去處理這種勤務。

▲戰車過往是陸戰王牌，往往一個衝擊就能決定戰鬥勝敗，不過這種情況在無人機興起後改變，高階將官得認清這個事實。（圖／軍聞社）

※戰車無用論與反無人機系統。

過往機步與裝甲聯兵旅的差異在於戰車與甲車的配置，例如裝甲聯兵旅配置2個戰車營、1個機步營，機步旅反是。後續陸軍還改組成聯兵營的型態，戰車、機步、砲兵、後勤、通訊、工兵、防空單位等，這種方式讓聯兵營具備更多的應用彈性，2019年當時就強調「一個營就能出去作戰」。現階段改為聯合兵種旅後，一樣也能一個營就能出去作戰。

不過上述的歷史傳承還是能發揮作用，過往北部就配備兩個裝甲旅，目前新到的M1A2T戰車配置到裝甲584旅與機步269旅，一旦台北有事可以就近馳援。其他單位則沿用CM11與M60A3戰車。不過在俄烏戰爭期間，外界也看到俄軍裝甲大軍被標槍飛彈與無人機痛擊的畫面，進而興起另一波的戰車無用論的討論。

約2個營108輛的M1A2T到來其實無法替換所有CM11與M60A3戰車，即使是M1A2T戰車的引進也會被戰車無用論者斥為廢鐵。這108輛新戰車的到來或許能替陸軍戰甲兵力的轉換帶來契機－陸軍將朝輕裝化的方向前進，配備更多反無人機甲車的戰甲縱隊，戰車會在其中但不是大部分。

過往陸軍主戰觀念是靠戰甲縱隊決勝一切，敵軍登陸前可以用戰車砲打，敵軍集結時也可以靠戰車，裝甲兵過往是陸戰王牌，只不過戰場情勢隨著武器而有改變，輕裝化且攜帶大量無人機的機步步兵很可能是陸戰主角，戰車只是幫忙掩護。

▲陸軍加入無人機飛手的訓練養成是好事，未來戰場上的主角可能都是這些無人機。（圖／軍聞社）

俄烏戰爭期間確實有幾次是戰甲縱隊突破敵堅強據點，恢復部分的戰場機動性，這種可能性新進M1A2T戰車購進後也能做得到，但要增加許多裝備，戰甲縱隊後方跟著反無人機裝備的甲車是非常可行且必備的。

這些甲車可能是搭配反無人機軟殺系統的雷達車，搭載類似郊狼反無人機小飛彈的甲車、機槍/機砲車，以及對抗敵直升機的復仇者飛彈車等。這樣一支「武裝完全」的戰甲縱隊才算完成，有可能在適當的時機突破敵方防線，達成預定目標。

或許在陸軍改成全聯兵旅後，高司觀念能有所轉變，戰車單位人數要減少但增加新型無人機單位，引進更好的反無人機配備，建構數位化的機步步兵為盼。台灣打的是守勢戰略，遂行打擊的單位可以不必是戰車，或許以後官兵駕駛皮卡車，車後一堆3D列印的無人機上場應戰也是有可能的。

作者：楊威利／資深軍事評論員



●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場



●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com

