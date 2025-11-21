名家論壇》沈怡昕／《國寶》：雕鴞的報恩
[NOWnews今日新聞] 故事開始於一九六四年，日本長崎。『一月一日，長崎地方幫派立花組的新年會上，初雪將被不預期的血色染紅……』小說是這樣開始的。
李相日的《國寶》大抵可以說是一個忠實改編的小說，無論最後篇幅是三小時，或者一個可能的導演四小時剪輯版、六小時影集版，對吉田修一厚達584頁（中文譯本）厚度的原著來說，勢必要大量精簡人物、情節。
我們回到故事開始的時間，那是原子彈爆炸後十五年餘。我們的主角「喜久雄」，與他生命中最重要的戰友兼敵友「俊介」分別是兩個世家的王子。他是他們「門派」的唯一血脈。
故事開始，血濺立花組新年會，喜久雄的父親四十一歲英年早逝於兒子懷中，他的繼母阿松，扶正前曾照護喜久雄肺結核的生母，甚至在生母臥病榻時以奶媽的身份如照養喜久雄。事實上，喜久雄的生母千代子，其實是原爆受害者。
小說是這樣寫的：「儘管兩歲幼童的記憶不可靠，但喜久雄不知為何記得她們兩人在長屋說話的身影。不知是他尾隨阿松，還是阿松怕他以後再也見不到生母而把他抱去。...阿松摩挲著她的背對她說：『千代子太太，你要努力好起來。你經歷原爆都活過來了，怎麼可以輸給生病呢。』」
這可以說是《國寶》全片我最在一的一個情節。在電影中，當喜久雄踏入大阪歌舞伎名門「丹波屋」花井世家，喜久雄淡淡向花井太太說：「我的生母、伯父、伯母，都死於原爆。」這當然與小說事實相違背，是一個電影的省略說法，千代子實際上是死於肺結核。
無論是原爆症、肺結核，又或者後來花井父子死於糖尿病，疾病與藝術似乎相輔相成，但疾病背後的政治，也與藝術相輔相成嗎？
吉田修一的小說家技藝仍舊浮現出自己的主題。在李相日節制三小時篇幅限制中，在李導演刪改特定幾個配角、更改小說情節的前提下，留下惺惺相惜、「國寶」誕生的敘事中。對我來說，這個故事的核心應該是傳統的「繼承」，這才是在《國寶》故事喜久雄來到大阪後一連串寄人籬下的梨園生活中，不甘、報恩、復仇、功成名就的情節中，想要對抗的「血統」迷思。
日本社會常年（若不說「右派」吧），無論政治、藝術、宗教、婚姻，都有的「血統」迷思。就連，實際上明明可以僅僅只憑「技藝」論高下的「女形之美」的技藝，都是如此。更別提對性別流動性的反思。
對我而言，吉田修一與李相日這個故事與改編版的核心，應該不是一齣「哈姆雷特」或「乞丐與王子」，當一個王子因緣際會寄人籬下，當另一個王子終究無能繼承父輩光榮衣缽，他們的「下一代」要去哪裡？「下一代」的日本「美」，血脈已斷、百年孤寂，歌舞伎與「女形」的藝術是否要繼續下去？
表面上，故事核心可以就只是一個歌舞伎名門「傳賢不傳子」的故事。但事實上，對我而言，這是一個喜久雄「為父親復仇」對抗著不是敵人的花井俊介「向父親復仇」的二元結構。
真正的「國寶」是無以為繼的兩個王子世家，是經歷兩次家族百年孤寂、無家可歸的喜久雄，是被乳母/繼母逐出「黑道」世界，遁入梨園仍然走不出悲哀宿命的「國寶」。於是，最終，「國寶」歌舞伎舞者，與他跟「藝妓」的私生女，攝影師綾乃的證言，才會如此鏗鏘有力：即便你不是一個好的父親，但你真的是國寶。
於是乎，父親已然不再重要，對父親復仇，僅僅是對一個巨大時代，面目模糊的時代敵人復仇的故事。無論是「為父親復仇」或是「向父親復仇」，都是一個世代的徒勞，而李相日的繁複導演技法、吉田修一綿密且精彩的情節設計，僅僅只做到，凸顯了在揭露故事「謎題」時就已經提供的自證「謎底」：徒勞。
最後，我想回到小說中，喜久雄背上揹負的的雕鴞刺青的故事。小說是這樣描述的：「喜久雄和約好一起刺青的春江討論後，兩人都選了昂然展翅的雕鴞。......雕這種鳥， 一旦受恩於人便終生不忘。」
春江這樣和喜久雄說：雕鴞是一種貓頭鷹。據說曾有人治療了一隻受傷的雕鴞，雕鴞在平安飛去後，變天天帶老鼠或蛇給施恩的人。吉田修一這樣寫道：「說他單純也可以，但他就是想要活得像雕鴞一般，因為他認為世上最值得尊敬的便是知恩圖報。」
如果《國寶》的電影與小說，體現了一種徒勞，那麼這份徒勞正是整個龐大日本社會的縮影，多少日本文學與電影走在漫長的戰後重建史中，多少文本都迷失？戰後的重建不僅是城市與經濟的復甦，更是一場無止盡的精神修補與身份追索。若《國寶》作為一則「復仇」故事，我們必須先釐清復仇故事中被層層鋪陳——它既綿密又精彩，充滿了個人奮力抵抗命運的戲劇張力，但「復仇的對象」卻始終朦朧，彷彿被整個歷史的陰影所吞沒。但這肯定不是《國寶》真正想揭示的徒勞：不論是個人的報復，還是民族的再生，終究都在一個缺乏明確框架的現代社會裡，不斷重演、無法完成。
●作者：沈怡昕／影評人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com
更多 NOWnews 今日新聞 報導
名家論壇》沈怡昕／《96分鐘》：台版《黑暗騎士》？
名家論壇》沈怡昕／《一戰再戰》：無政府主義家庭幻影
名家論壇》膝關節／從獵殺變成被獵殺 終極戰士開創系列新格局
其他人也在看
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 57 分鐘前
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
返台養傷變惡鄰／疑現身群組喊冤「遭挾怨報復」 楊宗緯再發聲！住戶曝內情
歌手楊宗緯在選秀節目《超級星光大道》嶄露頭角後，又以一曲《洋蔥》紅遍大街小巷，近年他將事業重心轉往中國大陸，8月因摔落舞台返台休養，不料卻被爆出是「惡鄰居」；不僅占用公共空間、破壞公物，家人還隨地便溺，行為引起鄰里不滿。而在新聞爆出後，楊宗緯本人也發出聲明，強調報導內容「完全錯誤」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
獨家／牆倒眾人推！羅志祥：跌到谷底才看清楚「誰離誰留」
2020年，羅志祥的人生彷彿被按下「暫停鍵」，一場突如其來的「毀滅式分手」，不只終結了他與前任的感情，更在網路輿論發酵下，將所有與他相關的行為都放大、扭曲、重新定義。然而「牆倒眾人推」，他在出事後深刻體驗這句話，「在低谷時，誰離誰留，一切都很真實，那一刻我才發現，原來以前看到聽到，很多都是假的」。鏡報 ・ 1 天前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來
粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
玄彬、孫藝真勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
《鳳凰台上》女星演一半「整片隱形眼鏡滑掉」 網大讚：零走神太專業
由任嘉倫、彭小苒主演的陸劇《鳳凰台上》開播僅5天，便因虐戀劇情掀起熱議。其中一場特寫哭戲更成為討論焦點，有眼尖網友發現，彭小苒在拍攝時隱形眼鏡竟嚴重滑片，整片移位到眼角，但她仍全神投入表演，完全沒有被異物感影響情緒與演技，讓網友們紛紛稱讚「太敬業」。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
薔薔抖出《黑澀會》偷竊慣犯 全部美眉「都知道是她」
薔薔近期加入《小姐不熙娣》主持行列，以《我愛黑澀會》出道的她，聊起演藝圈的荒謬經歷時，竟爆出在節目錄製期間「被偷錢、偷手機是常態」，甚至許多美眉們，都知道慣犯就是「她」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
子瑜要回家了！TWICE「現身機場」分兩批來台 一字排開美翻
南韓女團「TWICE」舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月22、23日在高雄國家體育場登場，也是台灣成員周子瑜出道10年首度回台演出，別具意義。她們今早從仁川前往高雄，分兩批來台，讓粉絲都相當期待。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 6 小時前
韓影壇首例！夫妻檔奪影帝影后 玄彬、孫藝珍青龍獎破紀錄
第46屆青龍電影獎頒獎典禮於19日晚間韓國登場，演藝圈迎來了一個歷史性的時刻。演員玄彬憑藉電影《哈爾濱》獲得最佳男主角，而他的妻子孫藝珍則憑藉《徵人啟弒》奪下影后寶座，屆時成為韓影壇首位與配偶同時獲得影帝和影后的演員，更是韓國影壇的一個重要里程碑。中天新聞網 ・ 1 天前
重陽節婆媳大戰！ 小Call怒吼「一年拜四十次」婆婆氣到甩門
長久以來，婆媳問題總是困擾著許多家庭，最近藝人小Call就在節目《震震有詞》上，分享與婆婆同住一個屋簷下的事。儘管先生多半站在小Call這邊，但生活習慣的差異，仍不免有些摩擦，比如婆婆習慣叨念夫妻倆晚歸，無法一起用餐，讓她長期累積不少心理壓力，但撇開這些日常細節，小Call其實真心在意婆婆，對婆婆是「有愛的」。Yahoo娛樂訊息 ・ 21 小時前
恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實
10億女星王宥忻2023年宣布與翁承旭（翁總）結束12年婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下為了孩子緊密合作。沒想到相隔2年，王宥忻昨（19）日生日當天，與翁承旭攜手前往北投戶政事務所，在親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻，投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
胡瓜遭控襲胸籃籃「心情低落」 小禎曝私下交情：我是大義滅親型
小禎19日出席保養品牌10週年記者會，爸爸胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，被網友炎上，她表示有和爸爸通電話，不曉得為何事情會變成這樣，因為胡瓜真的把籃籃當作乾女兒，跟籃籃男友也熟識，「但如果籃籃覺得不舒服，我也完全支持她，我是屬於大義滅親型 。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
范冰冰赤腳踩牛糞！「7天不洗腳」嚇壞劇組 他狂嗑60顆蘋果硬撐拍攝
第62屆金馬獎最佳劇情片等8項大獎入圍的電影《地母》，自東京國際影展首映後好評不斷，導演張吉安今天（11/19）專程自馬來西亞來台，與片中「范冰冰兒子」白潤音一起出席記者會。《地母》描述范冰冰所飾演的農婦鳳音，在歷經喪夫之痛後，與一雙兒女種地度日，晚上則化身解降師替人驅邪避凶。然而一頭消失的水牛，卻暗示著即將到來的詛咒，與那段塵封的過往。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
移居澳洲3個月！47歲楊皓如突宣布「驚人新身分」 證實成全球代表
47歲女星楊皓如個性爽朗大方，擁有流利口條的她也是綜藝節目的常客，受到許多粉絲的喜愛。近來，楊皓如舉家移民澳洲生活，如今已經過去3個月的時間，她昨（19日）在社群中開心宣布全新身分，引來許多網友留言道賀。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前